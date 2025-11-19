Pour une bonne partie de l'année, les investisseurs ont traité l'intelligence artificielle comme un remède capable d'apaiser les inquiétudes, de simplifier les récits d'entreprise et de donner à presque n'importe quelle société un potentiel de croissance exceptionnel. Voici désormais l'heure du rappel à la réalité… Ou pas.

Les résultats d'Nvidia, dus ce soir, tombent à un moment délicat. L'entreprise est devenue le baromètre officieux de l'IA, fournissant les puces qui alimentent aussi bien l'entraînement des modèles que les vagues d'optimisme corporatif. Lorsque ses chiffres seront publiés, ils révéleront si l'élan extraordinaire du secteur repose encore sur une demande solide ou si les investisseurs ont passé l'année à applaudir une boucle financière circulaire dans laquelle les entreprises achètent des GPU principalement pour pouvoir dire qu'elles achètent des GPU.

Les traders d'options anticipent un mouvement spectaculaire dans un sens comme dans l'autre, signe à la fois de nervosité et du rôle disproportionné qu'Nvidia joue désormais dans la psychologie des marchés. Une telle volatilité aurait autrefois été inimaginable pour un fabricant de semi-conducteurs. Mais Nvidia n'est plus perçue comme telle : ses résultats sont lus comme une écriture sainte par croyants et sceptiques.

Le marché plus large commence à montrer des signes de vertige. Après des mois de progression implacable, le S&P 500 s'est éloigné de ses sommets. Les investisseurs redécouvrent des désagréments que l'on croyait démodés : les résultats, les valorisations et le fait que les taux d'intérêt comptent bel et bien, parfois même beaucoup.

Les distributeurs offrent un contraste révélateur de l'économie réelle :Target constate que les consommateurs deviennent plus prudents face aux prix élevés.

Pour les marchés, la question centrale est de savoir si l'IA entre dans une phase solide et génératrice de liquidités, ou si les attentes ont couru trop loin devant la réalité. La vérité est que les deux assertions peuvent être vraies. La technologie est indéniablement transformationnelle, mais les modèles économiques restent flous. Beaucoup d'entreprises affirment que leurs investissements dans l'IA porteront rapidement leurs fruits, mais peu peuvent expliquer comment.

Le risque n'est donc pas que l'IA s'essouffle, mais que les investisseurs se lassent d'attendre. L'histoire financière est jonchée de technologies qui ont fini par changer le monde, tout en tourmentant les actionnaires durant de longues années. Internet, par exemple, n'a pas déçu l'humanité, mais il a durement éprouvé la patience de ceux qui avaient acheté des actions "dot-com" en 1999.

Cela place Nvidia dans une position inconfortable. L'entreprise doit rassurer les investisseurs non seulement sur sa propre trajectoire, mais aussi sur la santé de tout l'écosystème de l'IA. Si la demande paraît durable et que les marges se maintiennent, elle pourrait une nouvelle fois stabiliser les marchés. Si quelque chose d'un peu moins que parfait apparaît, même brièvement, l'ajustement pourrait être brutal.

La journée verra également la publication, cet après-midi, du compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Il révélera non seulement un débat de politique monétaire, mais aussi une dispute de famille menée de manière inhabituellement publique. Avec des données officielles retardées par la fermeture de l'administration, les responsables ont dû naviguer dans un brouillard statistique, s'appuyant sur des indicateurs alternatifs qui ne suffisent guère à calmer les nerfs. Résultat : une fracture rare. Certains estiment que l'économie nécessite un assouplissement supplémentaire, d'autres craignent que la Fed n'ait déjà été trop loin. Ajoutez à cela la fin prochaine du mandat de Jerome Powell... Les investisseurs attribuent désormais des probabilités à peu près égales à une nouvelle baisse des taux en décembre.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99 720

: 99 720 Or: 4 120 USD

Pétrole brut (BRENT): 63,37 USD (WTI) 59,17 USD

(BRENT): 63,37 USD (WTI) 59,17 USD États-Unis 10 ans: 4,08%

10 ans: 4,08% BITCOIN: 91 719 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Nvidia et Menlo Micro ont collaboré pour développer une nouvelle technologie de test de puces qui accélère la validation des GPU IA de 30% à 90%, ce qui permet de réduire un goulot d'étranglement majeur dans la production.

Target a enregistré une cinquième baisse consécutive de ses ventes trimestrielles et a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, tout en annonçant un investissement supplémentaire de 1 MdsUSD dans la modernisation de ses magasins d'ici 2026.

Teva a lancé " Teva Rise ", une plateforme d'innovation ouverte visant à établir des partenariats avec des start-ups du monde entier afin de relever les défis de la R&D et de la transformation numérique dans le secteur pharmaceutique.

TJX a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir publié des résultats solides pour le troisième trimestre, grâce à une croissance comparable des ventes de 5% et à une meilleure efficacité des coûts.

L'Espagne a ouvert une enquête sur Meta pour des violations présumées de la vie privée liées au suivi caché des utilisateurs d'Android, invoquant des violations potentielles des lois européennes sur les données.

L'UE a proposé de reporter à 2027 l'application de ses règles relatives à l'IA " à haut risque " en raison de la résistance des grandes entreprises technologiques et afin de rationaliser la réglementation technologique.

Merck a annoncé que son traitement oral contre le VIH avait atteint ses objectifs d'efficacité et de sécurité lors d'un essai de phase 3, ce qui pourrait le rendre comparable au traitement leader du marché de Gilead.

Larry Summers a démissionné du conseil d'administration d'OpenAI après la révélation de sa correspondance passée avec Jeffrey Epstein, invoquant la nécessité de rétablir la confiance.

après la révélation de sa correspondance passée avec Jeffrey Epstein, invoquant la nécessité de rétablir la confiance. Adobe est sur le point d'acquérir le fournisseur de logiciels SEMrush pour 1,9 MdsUSD, en payant 12 USD par action, selon le WSJ.

Joby Aviation a signé un protocole d'accord pour lancer des vols eVTOL pré-commerciaux en Arabie saoudite d'ici le premier semestre 2026, en partenariat avec Red Sea Global et The Helicopter Company.

La banque centrale de Singapour a nommé six gestionnaires, dont BlackRock, pour gérer un fonds de 2,85 MdsUSD destiné à stimuler la liquidité du marché boursier local.

Le Nasdaq et la SGX de Singapour lanceront une plateforme d'inscription mondiale commune d'ici la mi-2026 afin de simplifier les doubles cotations.

Flydubai a signé un protocole d'accord pour l'achat de 75 Boeing 737 MAX avec une option pour 75 appareils supplémentaires, ce qui représente sa quatrième commande de ce type auprès de Boeing.

Nona Biosciences, une filiale de Hbm Holdings, a concédé une licence pour sa plateforme HCAB à Pfizer, décrochant ainsi des paiements initiaux et des paiements d'étape dans le cadre de l'accord.

Penske Automotive a acquis quatre concessions en Californie et au Texas, qui devraient générer 1,5 MdsUSD de revenus annualisés.

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté la demande d'Amazon visant à supprimer son label " très grande plateforme en ligne ", confirmant ainsi l'application d'exigences plus strictes en matière de modération des contenus.

Selon Counterpoint Research, le passage de Nvidia à la mémoire LPDDR pour les serveurs IA pourrait doubler les prix de la mémoire des serveurs d'ici 2026 en raison de l'impréparation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les actions d'Ocado ont chuté après l'annonce par Kroger de la fermeture de trois entrepôts automatisés, ce qui aura un impact significatif sur la stratégie d'expansion d'Ocado aux États-Unis et sur ses revenus provenant des frais.

Genmab a reçu l'autorisation de la FDA pour son traitement combiné contre le lymphome folliculaire et a annoncé une émission d'obligations senior d'un montant de 2,5 MdsUSD.

SiriusPoint Ltd a nommé Maria Tarhanidis au poste de directrice des investissements.

Meta a connu un changement important à sa direction avec le départ de John Hegeman, directeur des recettes.

Google DeepMind a lancé un nouveau laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Singapour afin de collaborer avec l'ensemble de la région Asie-Pacifique.

Paramount est en pourparlers avec le fonds souverain saoudien au sujet de l'acquisition de Warner Bros Discovery.

Recommandations des analystes :