Wall Street : le Nasdaq, plombé par le 'SOXX', préserve in extremis 29.030

La lourdeur l'a nettement emporté ce jeudi soir : le S&P 500 a perdu -0,50% à 7 533 , le Dow Jones Industrial s'effrite de -0,2%, à 52 550 points, le Nasdaq Composite a perdu -1,47%, à 25 880 et le Nasdaq-100 -1,6% à 29.025. Malgré les -4,5% de l'indice "SOXX" (Sandisk -13%, Seagate -10%, Western Digital -9,1%, Micron -5,7%) préserve le support crucial des 29.030 testé le 25 juin en clôture et le 8 juillet à l'ouverture. De façon assez paradoxale vu l'ampleur de ces baisses, le ratio advance/decline était équilibré, à 50/50, y compris sur le Nasdaq-100.



Les pertes du Dow Jones auraient en revanche pu dépasser -0,5% sans les +4,2% de Nike, et les +3,5% en tir groupé des "pharmas" (Amgen, Merck et UnitedHealth Group).

L'un des facteurs les plus négatif, c'est la poursuite de la hausse des taux US avec +1,5Pts sur le "10 ans" à 4,5600%, +2,3Pts sur le "2 ans" à 4,151%, le "30 ans" s'en tire mieux avec +0,2Pts à 5,0850%. .. mais en séance, le "10 ans" a flirté avec les 4,60%, avant de se replier dans le sillage du pétrole (--1,5% à 79$ sur le WTI).



L'agenda "macro" était assez dense ce jeudi : les ventes de détail US ont augmenté de 0,2% en juin 2026 sur un mois, et de 2,9% en trimestriel, conformément à l'estimation moyenne des analystes, après une progression de 1% en mai (révisée à partir d'une estimation initiale de 0,9%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que les ventes hors secteur automobile ont toutefois diminué de 0,2% le mois dernier contre un repli de 0,1% attendu et après une hausse de 1% en mai.



De leur côté, les ventes des entreprises ont grimpé de 2,1% en mai après une progression de 1,4% en avril, soit bien plus rapidement que les stocks.

Le ratio stocks/ventes s'est replié, passant de 1,30 en avril à 1,28 en mai.



L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie se retrouve tout simplement multiplié par 4 en juillet, passant de 10,3 à 41,4, pulvérisant le consensus de 12,7: il s'agit de son plus haut au plus haut depuis janvier 2025.



Surprise côté chômage hebdo : les nouvelles inscriptions hebdomadaires ont baissé de -8 000 et le Département du Travail des Etats-Unis indique en avoir comptabilisé 208 000 alors que le consensus tablait sur 217 000 (un score de moins de 210.000, c'est un marqueur du plein emploi).



L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 34 en juillet, contre 35 attendu. Il avait atteint 36 en juin.



Le "fait du jour" sur le front commercial, c'est la validation par Donald Trump de l'instauration de droits de douane de 25% sur une série de produits importés du Brésil.

Sur le front géopolitique, la Maison-Blanche a déclaré dans l'après-midi que "l'Iran continue de dialoguer avec les États-Unis et manifeste la volonté de conclure un accord".

Combien d'affirmations de cet ordre n'ont pas trouvé de confirmation concrète ?

En réalité, toutes ont été démenties par les faits.

Et chacune des parties se rejette la responsabilité de la rupture du cessez le feu : selon Téhéran, c'est motivé par la non libération des avoirs gelés de l'Iran, la contestation du droit à percevoir une redevance sur le transit par Ormuz, la duplicité des négociateurs en chef, J.Kushner et Steve Witkoff .

Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, incrimine bien entendu l'Iran : " La raison des frappes récentes au cours des derniers jours réside dans le fait que l'Iran a violé le protocole d'accord que nous avions conclu avec eux ".



Et Trump tente de minimiser des frappes de plus en plus massives de la part des 2 camps depuis 8 jours en les qualifiant "d'escarmouches".