Wall Street : le Nasdaq se dirige vers des pertes de plus de 4% sur la semaine

Wall Street poursuit son mouvement de repli vendredi, les investisseurs ne semblant toujours pas disposés à se lancer dans des rachats à bon compte après les lourds dégagements des derniers jours, ce qui montre que les inquiétudes entourant les niveaux de valorisation jugés élevés des actions n'ont pas encore été mises de côté.



Aux alentours de 11h15 (heure de New York), le Dow Jones cède 0,6% à 46.624,6 points, le S&P 500 recule de 1,1% à 6646,9 points tandis que le Nasdaq Composite rechute de 1,9% à 6,646.9 points.





Les marchés d'actions américains - qui sortaient de trois semaines consécutives de progression qui les avaient portés vers de nouveaux records - s'acheminent ainsi vers de lourdes pertes sur la semaine.



Si le Dow parvient pour l'instant à limiter son repli hebdomadaire autour de 1,8%, le S&P 500 lâche 2,8% et le Nasdaq accuse un recul très inhabituel de 4,4%.



Cette première performance hebdomadaire depuis un mois, due à l'apparition de plusieurs foyers d'inquiétudes, pourrait bien entraîner l'indice à forte pondération technologique vers une véritable correction, qui se définit par une baisse de 10% par rapport à ses pics les plus récents, comme le pronostiquaient récemment quelques oiseaux de mauvaise augure.



Plusieurs statistiques publiées cette semaine par des organisations privées sont en effet venues raviver les craintes sur la santé du marché du travail et la vigueur de l'économie en général, à commencer par l'enquête Challenger qui a montré hier un rythme de licenciements inédit depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis.



Dans ce contexte, les investisseurs auraient pu espérer se tourner vers la perspective d'un soutien de la Fed, sauf que le désert statistique actuel conduit certains responsables de la banque centrale américaine à plaider en faveur d'une pause en attendant de disposer de davantage de données sur l'inflation.



Résultat, les traders n'estiment plus qu'à 72% la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base à la prochaine réunion monétaire des 9 et 10 décembre, contre 82% il y a un mois, selon l'outil FedWatch de la Fed.



L'indice VIX du CBOE, baromètre de l'aversion au risque, se tend ce matin de 13% pour revenir au-dessus des 22 points, bien au-dessus du seuil très suivi des 20.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se détend vers 4,06. ce qui montre que la défiance des investisseurs n'épargne aucune classe d'actifs.



Le dollar repart à la baisse face à l'euro après avoir bénéficié d'une fuite vers la qualité motivée par les craintes sur les valorisations boursières.



L'euro, qui avait touché hier un plus bas de trois mois à 1,1470, en profite pour remonter vers 1,1575.



L'or, valeur refuge par excellence, est plutôt recherchée, mais ne bénéficie pas d'un fort mouvement acheteur, puisque le future américains sur le métal précieux ne prend actuellement que 0,4% à 4007 dollars l'once.





