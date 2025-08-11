Les investisseurs abordent une semaine chargée : statistiques d'inflation, échéances tarifaires et chorégraphie singulière de la diplomatie technologique sino-américaine. En ligne de mire, un geste inédit : les grands fabricants américains de semi-conducteurs verseront à Washington une part substantielle de leurs ventes réalisées en Chine : un prélèvement à la saveur de tribut, destiné à préserver l'influence américaine dans l'arène technologique mondiale.

Cette révélation met mal à l'aise les marchés : Nvidia, AMD et leurs pairs vont reverser à l'État fédéral 15% des revenus issus de leurs puces les plus avancées vendues en Chine. Il ne s'agit ni d'une amende ni une taxe classique : cela rappelle davantage les redevances qu'un empire exigeait jadis de ses vassaux.

L'objectif affiché ? Maintenir l'avantage stratégique de Washington dans la nouvelle guerre froide technologique avec Pékin. Mais le procédé en dit long : l'État ne se contente plus de réguler les exportations, il entre directement dans le partage des profits. Pour les géants des puces, céder à cette exigence est le prix à payer pour rester sur un marché qu'ils ne peuvent se permettre d'abandonner.

Les entreprises technologiques sont désormais happées dans les rouages de la diplomatie économique : leurs bilans et feuilles de route R&D sont dictés autant par les impératifs de sécurité nationale que par la recherche de valeur pour l'actionnaire. Les marchés des matières premières, eux, mettent en lumière la fragilité de chaînes d'approvisionnement encore concentrées entre quelques mains.

Lundi matin, les indices de Wall Street ont ouvert en très légère hausse, loin de l'euphorie du rallye de la semaine passée.

Cet accord intervient à la veille de nouveaux droits de douane sectoriels, jalons d'une refonte des relations commerciales voulue par l'administration Trump. Sa logique est claire : accepter des prix plus élevés et des chaînes d'approvisionnement perturbées si cela favorise un rapatriement industriel sur le sol américain. Les marchés, eux, restent prudents. Mais les opérateurs savent que les tarifs sont aussi un outil de mise en scène politique. Le calendrier, juste avant la rencontre entre Donald Trump et le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, illustre cette zone grise où annonces politiques et séduction corporate se confondent.

Si les semi-conducteurs sont le système nerveux de l'industrie moderne, le lithium en est le sang. L'annonce de l'arrêt de production par le géant chinois CATL sur un site majeur a suffi à propulser les valeurs du secteur : Albemarle gagne 13%, Lithium Americas +8%. L'hégémonie chinoise sur la chaîne d'approvisionnement des batteries est telle qu'un seul incident peut secouer les valorisations mondiales. Pour les investisseurs, cette flambée est une aubaine spéculative mais pour les décideurs, elle est un avertissement supplémentaire sur les risques de dépendance stratégique.

L'autre focus des marchés est la Réserve Fédérale. L'affaiblissement du marché de l'emploi et des changements récents dans sa direction alimentent les paris sur un virage accommodant : 60 points de base de baisse de taux d'ici décembre, si l'on en croit les marchés à terme. Les chiffres de l'inflation attendus mardi seront déterminants, avant les indices des prix à la production et les ventes au détail. Tout cela intervient dans un climat de doute sur la fiabilité des données, moins de deux semaines après le limogeage du patron de l'agence statistique américaine à la suite d'une révision massive des chiffres de l'emploi.

Du côté des résultats, à la mi-août, les investisseurs se rassurent : les résultats semestriels n'ont pas l'amertume d'une récession. Avec 85 à 90% des grandes entreprises cotées ayant déjà publié, le bilan est clair : bénéfices supérieurs aux attentes et chiffre d'affaires robuste. Les sociétés américaines mènent la danse, prouvant que les tarifs douaniers n'ont pas encore étouffé l'activité. La semaine sera rythmée par quelques poids lourds : Cisco, Tencent, Applied Materials et Deere.

Sur le front international, Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine en Alaska le 15 août pour négocier la fin de la guerre en Ukraine. Des concessions territoriales à la Russie sont envisagées, au grand dam de Kiev et des capitales européennes.

Pour finir, l'industrie crypto s'enflamme après l'instauration d'un nouveau cadre favorable. Donald Trump a signé un décret ouvrant les plans de retraite américains 401(k), qui représentent près de 9 000 milliards de dollars d’actifs, aux cryptomonnaies, au capital-investissement, à l'immobilier non coté et à d’autres placements alternatifs, jusqu’ici réservés aux investisseurs institutionnels. Soutenue par l'industrie crypto et du private equity, cette réforme marque un virage politique et financier, combinant innovation et prise de risque, avec des effets potentiels majeurs sur l’épargne de millions d'Américains.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 98,473

: 98,473 Or: 3 349 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,88 USD (WTI) 64,18 USD

BRENT : 66,88 USD (WTI) 64,18 USD États-Unis 10 ans: 4,24 %

10 ans: 4,24 % BITCOIN: 119 740 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Le PDG d'Intel se rendra à la Maison Blanche alors que les spéculations vont bon train sur une possible intervention du gouvernement.

Engine Capital acquiert une participation dans Avantor Inc. et préconise une vente ou une restructuration.

Paramount versera 7,7 MdsUSD à TKO Group Holdings sur sept ans pour devenir le diffuseur exclusif aux États-Unis des événements UFC à partir de 2026, avec la diffusion en streaming de tous les matchs sur Paramount+ et de certains matchs sur CBS sans frais supplémentaires pour les téléspectateurs.

HRC World commencera à être cotée sur le marché de croissance de l'Aquis Stock Exchange le 26 août, parallèlement à sa cotation au Nasdaq de Copenhague, afin d'accroître sa visibilité et de soutenir la croissance de son activité de centres de données.

Micron Technology a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre à 11,2 MdsUSD et ajusté ses prévisions de bénéfice par action à 2,85 dollars, grâce à la forte demande de puces mémoire liées à l'IA, ce qui a fait grimper les actions d'environ 5 à 6% avant l'ouverture du marché.

Nvidia et AMD ont accepté de verser au gouvernement américain 15% des revenus provenant des ventes de puces IA avancées à la Chine en échange de licences d'exportation, un accord rare qui devrait peser sur les marges brutes.

La division électronique de DuPont de Nemours, Qnity Electronics, prévoit d'émettre 2,5 MdsUSD de titres avant sa scission prévue le 1er novembre, le produit de cette opération servant à financer une distribution à DuPont et d'autres obligations.

Air India suspendra ses vols directs entre Delhi et Washington à partir du 1er septembre en raison d'une pénurie d'avions due à la mise à niveau prévue des Boeing et à la fermeture de l'espace aérien pakistanais.

Biogen et Stoke Therapeutics ont administré la première dose à un patient dans le cadre d'un essai de phase 3 sur le zorevunersen pour le syndrome de Dravet, afin d'évaluer la réduction des crises et les résultats cognitifs sur une période d'un an.

Mastercard s'est associé à l'IFZA de Dubaï et à Global Tax Assistant pour lancer une plateforme d'enregistrement des entreprises basée sur l'IA aux Émirats arabes unis afin de soutenir la croissance des PME sur les marchés régionaux.

AECOM a été nommé consultant en gestion de projet pour la phase 2 du projet de développement à usage mixte The Avenues Riyadh de Shomoul Holding en Arabie saoudite.

Un consortium comprenant BHP Group, Chevron et plusieurs sidérurgistes a lancé une étude de préfaisabilité sur des centres de capture et de stockage de carbone à grande échelle en Asie, qui devrait s'achever fin 2026.

Builders FirstSource sera cotée à la bourse NYSE Texas tout en conservant sa cotation principale à la bourse NYSE.

Monday.com a publié un chiffre d'affaires de 299 MUSD pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations, et a annoncé un chiffre d'affaires de 311 à 313 MUSD pour le troisième trimestre, mais ses actions ont chuté de plus de 18% avant l'ouverture du marché.

Recommandations des analystes :