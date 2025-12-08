Wall Street : le PCE n'a rien provoqué, le Nasdaq surperforme en hebdo

Ultime séance de la semaine et profil très "monotone" (absence de volatilité, écarts en intraday inexistants) : le vert domine, mais in extremis.



Les indices US progressent de façon laborieuse... mais la prudence des opérateurs n'est pas une grande surprise alors le S&P 500 et le Dow Jones renouent avec leurs records absolus.



Le S&P 500 semblait en mesure de battre un record absolu de clôture en plafonnant à 6895 (vers 16H), mais ces gains n'ont pu être conservés (+0,2% à 6870), même scénario pour le Dow Jones qui culminait vers 48 130, mais qui a ensuite fléchi vers 47 955 (+0,2%).



La semaine reste positive, mais pour le symbole avec +0,2% sur le "S&P" et +0,4% sur le Dow Jones, mais le Nasdaq-100 avance de +1% cette semaine, avec un gain de +0,4% vers 25 692 vendredi.



Adobe et Micron se détachent avec +5,7% et +5%, mais l'actualité du jour, c'est l'offre de rachat de Netflix (-3%) sur Warner Bros. Discovery (+6%).



Le chiffre qui aurait pu "faire l'actualité", c'était celui de l'inflation aux Etats-Unis, mais la publication du PCE de septembre fut un parfait "non-événement" avec un taux annuel à +2,8% et une hausse séquentielle de +0,3%... comme prévu.



La bonne surprise provient du sentiment des ménages (indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan) qui remonte de 52 à 53,2, les revenus progressant de 0,4% au lieu de 0,3% attendu.



La publication, ces derniers jours, d'indicateurs ayant confirmé la perte de vitesse du marché du travail américain est venue conforter les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, mais la prudence est de mise au vu de la persistance de l'inflation de base ces derniers mois.



Le consensus relatif à une 3e baisse de taux reste à 87%, contre 68% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.



Les T-Bonds US se dégradent plus nettement avec un "10 ans" à 4,14% et un "2 ans" à 3,565% (+3,5 points de base respectivement).