Wall Street : le ralentissement de l'inflation vient s'ajouter à la bonne surprise Micron

La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse jeudi matin, portée par des indicateurs économiques témoignant d'un net ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, auxquels s'ajoutent les solides résultats du fabricant de mémoires Micron, un développement rassurant après l'épisode de stress qui a récemment secoué le compartiment technologique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats "futures" sur les grands indices américains gagnent entre 0,8% et 1,4%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté de 2,7% sur un an en novembre, contre 3% au mois de septembre, alors que les analystes attendaient un chiffre relativement stable.



Cet allègement des tensions inflationnistes pourrait bien pousser la Réserve fédérale à poursuivre sa politique d'assouplissement monétaire, d'autant que le taux d'inflation annuel sous-jacent hors énergie (+4,2%) et produits alimentaires (+2,6%) - deux catégories souvent volatiles - est ressorti à 2,6% le mois dernier, contre 3% le mois précédent, un niveau qui commence à se rapprocher de plus en plus de l'objectif de 2% souhaité par la Fed.



"Ces chiffres viennent confirmer le point de vue de la Réserve fédérale, selon lequel les risques de dégradation du marché du travail sont aujourd'hui plus importants que ceux liés à l'inflation", réagissent les analystes de Commerzbank.



"Selon nous, cela signifie que les marchés sous-estiment clairement le nombre de baisses de taux qui auront lieu en 2026", souligne la banque allemande.



Sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé plus fortement que prévu lors de la semaine au 13 décembre, à 224 000 contre 237 000 la semaine précédente, des données qui montrent une certaine résistance du marché du travail.



A titre de comparaison, les économistes attendaient en moyenne 225 000 inscriptions au chômage, après les 236 000 annoncées en première lecture au titre de la semaine du 6 décembre.



Lui aussi publié avant l'ouverture, l'indice "Philly Fed" mesurant l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a diminué de 9 points en décembre pour atteindre -10,2 en décembre, dans le rouge pour le troisième mois consécutif, un accès de faiblesse qui montre que l'économie pourrait avoir besoin d'être soutenue par la banque centrale.



Du côté des valeurs technologiques, l'outsider Micron a largement répondu aux espoirs qui étaient placés en lui après la publication particulièrement décevante d'Oracle, la semaine passée.



Encouragé par une demande solide liée au lancement de nombreux projets dans l'IA, le fabricant de mémoires a livré des prévisions bien meilleures que prévu, qui lui valaient de s'envoler de près de 15% en cotations avant-Bourse.



Pour mémoire, les marchés d'actions américains avaient terminé en forte baisse mercredi, lourdement pénalisés par la rechute des titres technologiques sur fond de questionnements toujours persistants quant aux investissements colossaux réalisés dans l'IA, ce qui avait conduit le S&P 500 à aligner une quatrième séance consécutive de baisse.



Au terme des échanges, le S&P 500 abandonnait 1,2% à 6 721,4 points pour enfoncer sa moyenne mobile de 50 jours située à 6 765,8 points, un signal technique négatif que les investisseurs espèreront voir s'inverser aujourd'hui, d'autant que le Nasdaq Composite - qui accusait un repli de 1,8% à 22 693,3 points hier soir - est lui aussi revenu en-dessous de sa MM50.





