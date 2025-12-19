Wall Street : le "rally" de Noël commence à redevenir d'actualité

Les marchés d'actions américains s'inscrivent en hausse vendredi, les investisseurs semblent aborder la dernière ligne droite de l'année avec confiance alors que les chiffres rassurants de l'inflation publiés hier ont permis aux indices de se remettre dans le bon sens de la marche.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,5% à 48 212,7 points, le S&P 500 progresse de 0,3% à 6 824,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge quasiment 1% à 23 231 points.



La semaine agitée que vient de connaître Wall Street a peut-être préparé le terrain au fameux "rally" de fin d'année, favorisé par un ralentissement des pressions inflationnistes, un phénomène qui semble ouvrir la voie à de nouvelles baisses de taux de la part de la Fed l'an prochain.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow perd encore 0,5% et le S&P cède 0,1% mais le Nasdaq repasse positif à hauteur de 0,1%, ce qui montre qu'une dynamique favorable est en train de se remettre en place.



Le maintien de la tendance haussière semble d'autant plus probable qu'après les statistiques économiques de premier plan de l'inflation et de l'emploi publiées cette semaine, peu d'éléments semblent de nature à entraver la route du fameux "rally" de Noël.



Surtout, décembre constitue habituellement le troisième meilleur mois pour les indices boursiers américains, selon les données de Stock Trader's Almanac.



Depuis 1950, le Dow et le S&P ont enregistré en moyenne une hausse de 1,5% et de 1,4% en décembre, avec des gains essentiellement concentrés sur la dernière partie du mois.



D'après Rania Gule, analyste marchés chez XS.com, les marchés américains sont davantage en train de se construire un nouveau socle haussier à l'approche du nouvel exercice 2026 plutôt que de se lancer dans une envolée rapide, à la verticale.



"La progression devrait se faire pas à pas, au rythme des données macro et des publications de résultats", estime la professionnelle.



"Les phases de correction resteront normales, presque structurelles, mais la tendance de fond me paraît orientée positivement pour 2026 _ surtout si la trajectoire vers des baisses de taux se précise et si les bénéfices continuent de surprendre à la hausse", ajoute-t-elle.



A en croire Rania Gule, Wall Street ne se situe pas dans une phase euphorie irrationnelle, mais plutôt en phase de revalorisation logique d'une économie qui ralentit sans décrocher, un contexte qui tend à récompense les investisseurs patients et sélectifs, rappelle-t-elle.



L'indice CBOE VIX de la volatilité, souvent présenté comme le baromètre de la peur, chute de plus de 8% autour de 15,5.



Sur le front des indicateurs, les statistiques publiées dans la journée n'ont pas remis en cause le scénario de type "Goldilocks", marquée par une croissance modérée et une inflation mieux maîtrisée justifiant des mesures de soutien à l'activité.



La confiance du consommateur américain s'est améliorée en décembre mais de façon moins franche que prévu, selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié vendredi.



L'indice est ressorti à 52,9 en version définitive, contre 51 en novembre, alors qu'il s'était était établi à 53,3 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 53,4.



Du côté de l'immobilier, les ventes de logements anciens sont restées quasi stables en novembre.



Côté valeurs, Nike chute de 9,7% après avoir présenté la veille des résultats trimestriels en baisse, marqués notamment par un tassement de ses marges bénéficiaires qui n'augure rien de bon alors que l'équipementier sportif est censé se trouver en pleine phase de redressement.



FedEx fait lui aussi preuve d'une certaine lourdeur (-0,4%) en dépit de performances trimestriels solides, qui se sont accompagnés d'un resserrement à la hausse de ses objectifs annuels.



La situation est dans l'ensemble assez calme sur les autres marchés, avec un rendement des Treasuries à 10 qui se stabilise autour de 4,13%.



Les mouvements sont plus significatifs du côté des devises où le dollar reprend du terrain face à l'euro, qui faiblit vers 1,1715.



Le pétrole poursuit sa remontée des derniers jours, avec brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui progresse de 0,7% à 56,4 dollars mais si ce dernier se dirige, de façon assez contre-intuitive, sur des pertes de 1,7% sur la semaine.



Après avoir établi de nouveaux records au-delà de 4 400 dollars cette semaine, l'once d'or ralentit un peu l'allure en n'affichant qu'une hausse de 0,3% à 4,376,1 dollars, mais l'argent atteint de nouveaux sommets au-delà de 66,6 dollars.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.