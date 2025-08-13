Wall Street : le rally se poursuit, la volatilité plonge

La Bourse de New York poursuit son mouvement haussier, ce qui a permis au S&P 500 et au Nasdaq Composite, toujours à la faveur de la publication hier de données sur l'inflation ayant renforcé le scénario d'une baisse des taux dès le mois prochain.



Autour de 11h00, l'indice Dow Jones progresse de quasiment 0,7% à 44.756,8 points, tandis que le S&P 500 - plus large - avance de 0,1% à 6453,7 points. Le Nasdaq Composite grignote pour sa part 0,1% à 21.688,4 points.



Ces deux derniers indices ont atteint de nouveaux plus hauts historiques dans les premiers échanges.



Les derniers chiffres de l'inflation parus hier sont ressortis globalement en ligne avec les attentes, un élément susceptible d'encourager la Fed à opérer un assouplissement de sa politique monétaire en septembre.



Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment désormais à 99,8% la probabilité d'une baisse de taux de la Fed à l'issue de sa réunion du 17 septembre, contre seulement 57,4% il y a un mois.



Avec la probabilité jugée de plus en plus forte d'un assouplissement monétaire le 17 septembre, l'indice de volatilité VIX - souvent dénommé 'baromètre de la peur' - retombe à 14,7, un plus bas depuis décembre dernier.



'Si son niveau reste modéré sur le court terme, la pente ascendante qui caractérise la courbe des contrats à terme montre qu'un peu de prudence reste de mise pour la suite du trimestre', tempèrent les analystes de Saxo Banque.



Aucun indicateur macroéconomique ne figure à l'agenda du jour, mais quelques éléments mériteront d'être surveillé dans les jours qui viennent, à commencer par la statistique des ventes au détail pour le mois de juillet qui sera publiée vendredi.



Les investisseurs seront également attentifs, ce soir, aux résultats de l'équipementier de réseaux Cisco Systems, à la recherche d'indications sur le rythme des dépenses technologiques des entreprises.



Le titre se replie de 0,6% en attendant.



Du côté des devises, le dollar confirme son accès de faiblesse récent, ce qui permet à l'euro de remonter au contact de 1,1715, alors que certains intervenants invoquent une défiance des opérateurs vis-à-vis du billet vert en raison des interrogations entourant l'indépendance de la Fed, face aux attaques répétées de Donald Trump contre Jerome Powell, le président de l'institution.



Les observateurs s'inquiètent par ailleurs de la future qualité des publications du Bureau des statistiques liées au marché de l'emploi (BLA) suite à la récente nomination d'E.J. Antoni, un proche du président américain, à sa tête.



Sur le marché du pétrole, le baril de brut texan décroche de 1,5% à 62,2 dollars, un plancher de plus de deux mois, suite à l'annonce d'une hausse des stocks américains de pétrole la semaine passée et en perspective d'un allègement des sanctions contre le secteur énergétique russe à l'issue de la rencontre entre Trump et Poutine, prévue ce vendredi en Alaska.

