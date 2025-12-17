Le marché a cessé de demander des réponses et poursuit sa route sans trop se poser de questions. Les mauvaises nouvelles ne l'effraient plus vraiment, les bonnes l'enthousiasment rarement. L'incertitude est devenue la norme. Les investisseurs se concentrent sur le futur proche, avec Micron et les données sur l'inflation.

Les taux sont incertains, la politique est bruyante, le pétrole nerveux et les données brouillées : pourtant, les prix des actifs continuent de progresser par petites touches.

L'économie américaine envoie des signaux contradictoires avec une remarquable régularité. Dernier exemple en date : le rapport sur l'emploi publié hier a suggéré un refroidissement du marché du travail, mais sans offrir une tendence claire. Le S&P 500 a aussitôt glissé vers un plus bas de trois semaines, avant de se stabiliser. Ces chiffres très attendus, comme souvent, ont dressé un tableau contrasté. Loin d'éclairer la trajectoire économique, ils ont prolongé l'incertitude. D'un côté, le chômage a atteint son plus haut niveau depuis 2021. De l'autre, les créations d'emplois ont été légèrement plus solides que prévu.

La Réserve fédérale se trouve au cœur de cette incertitude stratégique. Les investisseurs attendent de nouvelles déclarations de responsables comme Christopher Waller ou John Williams, dans l'espoir d'y voir un peu plus clair. Ils risquent d'être déçus. Les marchés continuent d'anticiper deux modestes baisses de taux l'an prochain, à partir de juin : juste après l'installation probable d'un nouveau président de la Fed.

Kevin Hassett, candidat sérieux soutenu par Donald Trump, est conseiller économique à la Maison-Blanche et fervent partisan de taux plus bas. Mais il se heurterait à des résistances, à la fois au sein du premier cercle de Donald Trump et chez des poids lourds de Wall Street comme Jamie Dimon ou Ken Griffin. Dans une interview publiée vendredi par le Wall street journal, Donald Trump a entretenu le flou en avançant un autre nom pour le poste suprême de la Fed : Kevin Warsh. Ancien gouverneur de la banque centrale, il bénéficie du soutien de Dimon.

Les données d'inflation attendues jeudi pourraient agiter les marchés, mais le tableau d'ensemble reste plutôt calme. Le dollar s'est repris après un plus bas de dix semaines. Les rendements des bons du Trésor remontent doucement.

Wall Street se dirige vers une troisième année consécutive de hausse, portée par les rêves de baisses de taux et un enthousiasme sans relâche pour l'intelligence artificielle. Mais une rotation s'amorce : les inquiétudes sur les valorisations poussent les investisseurs à délaisser les géants technologiques au profit des petites capitalisations, des banques et de la santé, des secteurs où les chiffres ressemblent encore à la réalité.

Côté entreprises, Warner Bros Discovery a repoussé une offre publique d'achat hostile de 108 MdsUSD émanant de Paramount Skydance, lui préférant celle de Netflix. Les actions de Netflix ont progressé, les autres ont baissé. Amazon envisagerait, selon certaines sources, un investissement de 10 MdsUSD dans Openai : en 2025, aucune semaine ne semble complète sans un gros chèque dans l'IA.

Ailleurs, Medline a signé la plus importante introduction en Bourse de l'année avec 6,3 MdsUSD. Tesla a atteint une valorisation record au-delà de 1,6 BnUSD, au moment même où les régulateurs lui demandaient de cesser d'exagérer l'autonomie de ses véhicules.

Comme évoqué ci dessus, les chiffres de l'inflation américaine de novembre sont attendus demain. Ils devraient montrer une hausse annuelle de 3% pour l'indice global comme pour le cœur de l'inflation. Il s'agira de la première donnée fraîche depuis plusieurs semaines, après des retards liés aux turbulences provoquées par les fermetures administratives, et elle est jugée cruciale pour les anticipations de taux. Avant cela, Donald Trump doit prononcer ce soir une allocution télévisée majeure, probablement centrée sur les perspectives économiques. Sous pression, y compris dans son propre camp, à propos des déséquilibres engendrés par ses politiques, le président cherche à reprendre la main sur le récit.

Sur le front des entreprises, le secteur de l'IA espère que les résultats de Micron, attendus après la clôture, raviveront l'enthousiasme, après des mises à jour récentes jugées décevantes. Wall Street a ouvert en légère hausse.

Les cotations du jour :

Dollar index : 98,464

: 98,464 Or : 4 340 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 59,75 USD (WTI) 55,92 USD

BRENT : 59,75 USD (WTI) 55,92 USD États-Unis 10 ans : 4,16%

10 ans : 4,16% BITCOIN : 87,783 USD

Dans l'actualité des entreprises :

American Airlines adopte une stratégie axée sur le luxe avec des améliorations en cabines premium, de nouveaux appareils et des avantages de fidélité pour combler ses lacunes de rentabilité et de service face à Delta et United.

Tesla a ouvert sa première station de recharge à Gurugram, marquant son entrée officielle dans l'infrastructure de recharge en Inde.

Le CEO de Coupang, Bom Kim, fait face à des poursuites en Corée du Sud après avoir boudé une audition parlementaire sur une importante fuite de données ayant exposé les informations de plus de 33 millions d'utilisateurs.

Warner Bros Discovery devrait rejeter l'offre de rachat de 108,4 MdUSD de Paramount au profit d'une offre concurrente de Netflix.

Ford a annulé un contrat de 6,5 MdUSD sur des batteries pour VE avec LG Energy Solution dans un contexte de revirements politiques et d'affaiblissement de la demande.

MetaX a bondi de 700% lors de ses débuts à Shanghai, les investisseurs pariant sur les fondeurs IA chinois, portés par le soutien gouvernemental à l'autonomie technologique.

Warburg Pincus va investir dans le hongkongais Acclime, valorisant le prestataire de services aux entreprises jusqu'à 1 MdUSD pour soutenir son expansion mondiale.

Amazon est en discussions pour investir environ 10 MdUSD dans OpenAI, avec la possibilité d'utiliser ses puces Trainium et d'étendre la collaboration IA malgré la participation d'Microsoft.

Trump a ordonné un "blocus total et complet" de tous les pétroliers sanctionnés entrant ou sortant du Venezuela, soulevant des questions juridiques et faisant grimper les prix du pétrole de plus de 1%.

Equus Energy débutera sur l'ASX, soutenue par un accord de financement et de vente de gaz avec Alcoa d'une valeur allant jusqu'à 30 MUSD.

Tesla dispose de 90 jours pour modifier son marketing Autopilot en Californie afin d'éviter une suspension des ventes, après avoir été reconnue coupable d'avoir induit les consommateurs en erreur.

Mizuho Securities va acquérir une participation majoritaire dans l'indienne Avendus auprès de KKR pour un montant pouvant atteindre 523 MUSD, renforçant sa présence dans les services financiers en Inde.

Robinhood a étendu sa plateforme de marchés de prédiction aux paris sur les performances individuelles des joueurs, poussant plus loin dans les paris sportifs.

Blackstone mène un investissement de 400 MUSD dans la société de cybersécurité Cyera, la valorisant à 9 MdUSD dans un contexte de demande accrue pour la sécurité dopée à l'IA.

Apple est en discussions avec des fondeurs indiens comme CG Semi pour démarrer le packaging et l'assemblage de puces d'iPhone en Inde, accélérant ses plans de production locale.

L'U.S. Air Force achètera deux Boeing 747-8 pour 400 MUSD afin de soutenir l'entraînement et les pièces d'Air Force One.

Boeing a remporté un contrat de 931 MUSD pour prolonger les heures de vol des Super Hornets de la Navy et intégrer des avioniques améliorées.

Medline a levé 6,3 MdUSD lors de la plus grosse IPO de 2025, bouclant l'année en beauté pour le marché actions américain.

Des salariés d'Amazon sur le site Riverside DJT6 ont lancé une campagne de syndicalisation avec les Teamsters, pointant de mauvaises conditions de travail.

Waymo cherche à lever plusieurs milliards de dollars pour atteindre une valorisation de 100 MdUSD, confortant le leadership d'Alphabet dans les véhicules autonomes.

