Le rapport sur l'emploi du mois d'août a laissé entrevoir une légère faiblesse : seulement 22 000 nouveaux emplois, une hausse du chômage et des révisions à la baisse qui suggèrent un ralentissement du marché du travail. Cependant, à Wall street, ce qui est une déception pour les travailleurs se transforme en soulagement pour les investisseurs, qui voient dans ce ralentissement non pas un danger, mais la quasi-certitude d'un argent moins cher.

Le rapport mensuel sur l'emploi n'est pas un sport national, mais pour les marchés il tient presque lieu d'Évangile. Chaque ligne est scrutée par les traders, économistes et responsables politiques à la recherche de signaux de vigueur ou de faiblesse, sachant que quelques milliers de postes en plus ou en moins peuvent infléchir la politique monétaire. Les conséquences se répercutent ensuite sur les taux hypothécaires, les cours boursiers et jusqu'aux perspectives d'embauche des ménages.

Ce vendredi, le rituel a été momentanément perturbé par le Bureau of Labor Statistics, qui a invoqué des difficultés techniques avant de publier ses chiffres. Dans l'attente, les traders, fébriles, se sont rabattus sur les marchés à terme comme sur un oracle de substitution. Lorsque le rapport est enfin tombé, le verdict fut sans ambiguïté : le marché de l'emploi américain perd de sa vigueur. Les créations de postes n'ont atteint que 22 000 en août, très loin des 75 000 anticipés par les économistes. Les mois précédents ont été révisés en baisse de 21 000 postes et le taux de chômage est remonté à 4,3%, son plus haut niveau depuis près de trois ans.

L'économie ne s'effondre pas, mais elle ralentit. Autrefois, de tels chiffres auraient suffi à déclencher la crainte d'une récession imminente. Aujourd'hui, la réaction a été différente. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont progressé, tandis que le Dow a légèrement reculé. La logique est singulière : mauvaise nouvelle pour les salariés, bonne nouvelle pour Wall Street. Plus le marché du travail paraît fragile, plus le scénario de baisses de taux de la Fed devient crédible, et plus les investisseurs se convainquent que l'argent bon marché est imminent.

La Fed, qui hésite entre serrer les cordons de la bourse ou se montrer généreuse, dispose désormais d'un argumentaire solide pour assouplir. Les marchés avaient déjà intégré avec une quasi-certitude une baisse des taux en septembre. Le rapport d'aujourd'hui ne fait que sceller cette attente. Hausse du chômage, faibles créations, révisions négatives : l'ensemble plaide davantage pour l'action que pour la prudence. Pour Jerome Powell, le message est clair : agir, et vite.

Si la politique monétaire tient le rôle principal, l'actualité des entreprises n'est pas en reste. Broadcom, le fabricant de semi-conducteurs, a bondi après avoir annoncé que ses revenus liés à l'intelligence artificielle "s'amélioreraient significativement" d'ici 2026. La promesse de bénéfices encore lointains a propulsé le titre en hausse à deux chiffres avant même l'ouverture du marché. Cette euphorie tranche avec la récente déception autour de Nvidia, dont les résultats n'ont pas été à la hauteur de valorisations stratosphériques. Pour l'heure, Broadcom joue les sauveurs, offrant aux investisseurs une nouvelle raison de croire en la monétisation sans fin de l'IA. À l'inverse, Lululemon a vu s'évaporer un cinquième de sa valeur après une nouvelle révision de ses prévisions de bénéfices, entraînant Nike dans son sillage.

Ailleurs, Tesla a présenté un plan de rémunération à mille milliards de dollars sur dix ans pour Elon Musk, conditionné à des objectifs comparables aux travaux d'Hercule. Les valeurs liées aux cryptomonnaies ont progressé, dans le sillage d'un bitcoin au plus haut d'une semaine. Jeudi, le S&P 500 inscrivait déjà un nouveau record, comme pour démontrer que la malédiction boursière de septembre relève plus du folklore agricole que de la finance.

De Francfort à New York, de Hong Kong à Sydney, les places financières demeurent dans une certaine liesse mesurée. La question n'est plus de savoir si l'assouplissement aura lieu, mais jusqu'à quel point les investisseurs pourront en tirer profit.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 97,605

: 97,605 Or: 3 580 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,75 USD (WTI) 62,15 USD

BRENT : 66,75 USD (WTI) 62,15 USD États-Unis 10 ans: 4,1%

10 ans: 4,1% BITCOIN: 113 090 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Tesla a proposé une rémunération sans précédent de 1 000 MdsUSD basée sur les performances pour son PDG Elon Musk, sous réserve de la réalisation d'objectifs tels que l'atteinte d'une capitalisation boursière de 8 600 MdsUSD et la production en série de robotaxis et de robots humanoïdes.

Les actions de Broadcom ont bondi après que la société ait décroché plus de 10 MdsUSD de commandes de puces IA d'un nouveau client, qui serait OpenAI, ce qui laisse présager une forte croissance future des revenus liés à l'IA. Elle a annoncé des prévisions de revenus supérieures aux estimations pour le quatrième trimestre et a dépassé les attentes en matière de bénéfices et de croissance des ventes au troisième trimestre.

Lululemon Athletica a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a fait état d'une demande américaine atone et d'une hausse des droits de douane, ce qui a entraîné une chute de 19% du cours de l'action avant l'ouverture du marché.

Qualcomm et BMW ont lancé un système de conduite automatisée équipé d'un processeur Snapdragon et doté de fonctionnalités mains libres, qui fait ses débuts dans la BMW iX3.

Fiserv a acquis la totalité des parts d'AIB Merchant Services afin d'étendre ses solutions de paiement à travers l'Europe.

Samsara a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, entraînant une hausse de plus de 10% du cours de son action.

Les activités de Starbucks en Chine ont été évaluées à 5 MdsUSD par des acquéreurs potentiels, alors que la société envisage de vendre une participation minoritaire.

BioNTech a annoncé que son candidat médicament contre le cancer du sein avait atteint le critère d'évaluation principal dans un essai de phase 3, surpassant le traitement existant de Roche.

Anthropic, soutenu par Amazon, a bloqué l'accès à ses services aux entreprises chinoises pour des raisons de sécurité nationale.

Warner Bros. Discovery a poursuivi en justice la start-up Midjourney, spécialisée dans l'intelligence artificielle, pour avoir prétendument généré du contenu non autorisé à partir de personnages de DC Comics.

JPMorgan et MUFG mènent un programme de financement de 38 MdsUSD destiné à financer des centres de données axés sur l'IA pour Oracle, dans le cadre de son accord élargi avec OpenAI.

Les ventes d'Apple en Inde ont atteint 9 MdsUSD, stimulées par la demande d'iPhone et de MacBook et l'ouverture de nouveaux magasins dans le pays.

Cadence Design Systems acquiert l'activité de conception et d'ingénierie d'Hexagon pour environ 3,16 MdsUSD.

Recommandations des analystes :