Wall Street : le rebond amorcé la veille devrait se prolonger

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, la stabilisation observée hier sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux ayant rassuré les investisseurs après un début de semaine agité, marqué par les inquiétudes persistantes sur les valorisations élevées des actions technologiques, tout particulièrement celles liées à l'IA.



Les contrats à terme signalent pour l'instant un gain de 0,1% pour le Dow Jones et de 0,2% pour le S&P 500 comme pour le Nasdaq.



Après son trou d'air de mardi, Wall Street avait réussi à reprendre un mouvement haussier hier en réaction à des indicateurs économiques meilleurs que prévu qui sont venus détourner l'attention qui se concentrait jusqu'ici sur les 'techs' et un peu calmer les craintes des investisseurs.



Grâce au redressement opéré hier, le Nasdaq n'accuse qu'un retrait de l'ordre de 1,9% sur la semaine écoulée, un repli encore très éloigné d'une phase de correction qui se définit généralement par une baisse d'au moins 10% par rapport au dernier pic en date.



Si le risque d'un marché baissier n'a pas encore totalement disparu, la baisse récente a créé des signaux d'achat susceptibles de susciter quelques rachats à bon compte, jugent les spécialistes.



'Nous restons d'avis que le rally haussier à l'oeuvre a encore du potentiel devant lui et jugeons que les investisseurs sous-exposés devraient en profiter pour se renforcer vis-à-vis de thématiques porteuses comme celle de l'IA', Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la division de banque privée d'UBS.



'Nous encourageons en parallèle les investisseurs à conserver un portefeuille bien diversifié, réparti entre les actions, l'obligataire, les actifs alternatifs et l'or afin de gérer leur niveau de risque de manière efficace', ajoute-t-il.



Les marchés pourraient cependant rester globalement attentistes en attendant l'avis que doit rendre la Cour Suprême américaine sur la légalité des nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump, alors que les débats doivent se poursuivre aujourd'hui à Washington.



Le marché obligataire reste prudent et le rendement des Treasuries à dix ans remonte à 4,11%, même si les opérateurs n'attendent pas de décision sur le sujet avant de longues semaines et ne croient pas à un avis négatif susceptible de remettre en cause l'avenir des surtaxes douanières au vu des autres solutions qui se profilent pour le gouvernement.



Côté résultats, le fabricant de puces mobiles Qualcomm a fait état hier soir de résultats meilleurs que prévu et livré des prévisions encourageantes, mais ses commentaires étaient accueillis sans grand enthousiasme en cotations électroniques (-2,2%).



Ceux d'arm étant, en revanche, applaudis par les investisseurs, qui portaient le titre en hausse de plus de 2% en préouverture.

