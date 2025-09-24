Wall Street : le rebond initial n'a pas tenu

Après un début de séance dans le vert, les valeurs américaines tendent à marquer le pas mercredi en fin de matinée, les investisseurs se montrant plus incertains au sujet de la trajectoire de baisse des taux de la Fed après les déclarations prudentes tenues hier par son président, Jerome Powell.



Vers 11h30 (heure de New York), le Dow Jones cède 0,1% à 46.241,7 points, le S&P 500 perd 0,1% à 6648,1 points et le Nasdaq Composite lâche 0,2% à 22.533,5 points.



Wall Street avait fini en net repli mardi, les traders ayant semblé découragés par les propos relativement équivoques tenus par le président de la Réserve fédérale sur les perspectives économiques du pays lors d'une conférence organisée dans le Rhode Island.



D'après Jerome Powell, l'existence de deux risques parallèles - celui d'une persistance de l'inflation d'un côté et celui d'une faiblesse du marché de l'emploi de l'autre - fait qu'il n'existe aujourd'hui aucune trajectoire évidente pour la Fed, ce qui paraît être de nature à remettre en question le scénario d'une nouvelle baisse de taux en octobre.



A la suite de ces déclarations, le S&P 500 avait perdu plus de 0,5% pour essuyer son plus fort repli en trois semaines.



L'incertitude sur la trajectoire de l'assouplissement monétaire pèse encore sur le moral des investisseurs aujourd'hui, une tendance amplifiée par le fait que les intervenants soldent leurs positions avec la fin du mois et du trimestre.



L'annonce, dans le courant de la matinée, d'une spectaculaire hausse des ventes de logements neufs aux Etats-Unis en août n'a pas réussi à maintenir l'humeur acheteuse du début de journée.



Sur le plan des valeurs, Micron abandonne 2% et essuie l'une des plus fortes baisses du Nasdaq, victime de prises de profits au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, alors que le titre avait gagné plus de 97% depuis le début de l'année.



Seuls quatre des grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert, avec une mention pour le secteur de l'énergie (+2%) qui profite de la bonne orientation des cours pétroliers.



Le baril de brut léger texan s'adjuge 2% sur le NYMEX alors que les stocks de pétrole ont baissé de 600.000 barils la semaine dernière aux Etats-Unis.

