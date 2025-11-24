Wall Street : le rebond se poursuit grâce à des rachats à bon compte dans la tech

Wall Street s'inscrit en hausse lundi matin pour la deuxième séance de suite, portée par des achats à bon compte parmi les grandes valeurs du Nasdaq qui avaient été durement sanctionnées ces dernières semaines sur fond d'inquiétudes croissantes quant à une éventuelle survalorisation des spécialistes de l'IA.



Vers 11h30 (heure de New York), l'indice Dow Jones gagne 0,7% à 46 551,7 points tandis que l'indice S&P 500, plus large, prend 1,4% à 6 696,2 points. Le Nasdaq Composite s'adjuge de son côté 2,3% à 22 789,3 points.



Malgré le rebond amorcé vendredi, la semaine écoulée s'était soldée par des pertes comprises entre 2% et 2,7% pour les grands indices new-yorkais, avec une troisième semaine de repli d'affilée pour le Nasdaq, qui était revenu jeudi dernier à des plus bas depuis le mois de septembre.



Les investisseurs continuent de saisir les opportunités d'achat offertes par le net repli récent des actions et le rebond reste principalement soutenu par les valeurs technologiques, fabricants de semi-conducteurs en tête, avec des gains de plus de 9% pour Broadcom, de 7% pour Micron et de 4% pour AMD et Intel. Le titre Nvidia gagne de son côté 1,8%.



L'indice des services de communication, qui réunit des valeurs des télécoms, de l'Internet, des médias et du divertissement - notamment Facebook, Netflix et Alphabet - signe la plus forte hausse sectorielle du jour, avec une progression de quasiment 3%.



L'immobilier (-0,1%), l'énergie (-0,6%) et la consommation de base (-1,1%) essuient les rares replis du jour.



Si toutes les peurs qui avaient émergé la semaine dernière (craintes d'une bulle de l'IA, incertitudes sur une nouvelle baisse de taux en décembre) semblent aujourd'hui reléguées au second plan, le climat profite également d'une petite éclaircie sur le front géopolitique alors qu'un plan de paix semble timidement s'esquisser autour du dossier ukrainien sous l'égide des Etats-Unis.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend vers 4,05%, ce qui montre que la prudence des intervenants n'a pas totalement disparu.



Sur le marché des changes, l'euro fait preuve de fermeté et revient autour de 1,1525 face au dollar, sous l'effet des espoirs de paix en Ukraine qui font plus que compenser l'échec du vote du budget français à l'Assemblée.



Avec le retour de l'appétit pour le risque, les cours du brut retrouvent également le chemin de la hausse sur le marché new-yorkais NYMEX, ce qui permet au brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de reprendre 0,6% à 58,4 dollars le baril.

