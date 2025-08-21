Wall Street : le repli se poursuit à la veille du discours de Powell

Les marchés d'actions américains poursuivent leur repli des derniers jours ce jeudi, dans un contexte de prudence généralisée à la veille d'un discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



Peu avant 11h00 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,3% à 44.800,3 points, le S&P 500 aligne une quatrième séance de repli en cédant 0,4% à 6380,8 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,4% à 21.085,9 points.



Comme au cours des dernières séances, les investisseurs cherchent à lever des fonds avant le discours de Jerome Powell qui s'exprimera demain matin à 10h00 depuis Jackson Hole (Wyoming), et dont ils espèrent tirer une meilleure image des intentions concernant l'évolution de ses taux d'intérêt.



Les statistiques économiques décevantes publiées au fil de la matinée auraient pu constituer un élément de soutien en justifiant l'adoption de mesures de soutien à l'activité, mais les intervenants leur réservent un accueil plutôt tiède.



L'indice des indicateurs avancés américains a légèrement baissé en juillet, selon des chiffres publiés par Conference Board, un organisme proche du patronat, ce qui renforce le sentiment que la première économie mondiale est bel et bien en train de ralentir.



La journée a également été marquée par une hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage, ressorties à 235.000 lors de la semaine du 11 août, un chiffre en hausse de 11.000 par rapport à la semaine précédente qui montre marché de l'emploi subit bien une décélération à l'heure actuelle.



Enfin, l'indice 'Philly Fed' - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie - a fléchi ce mois-ci, passant de +15,9 en juillet à -0,3 en août, du fait du plongeon des nouvelles commandes.



Dans ce climat d'incertitude sur l'économie et la politique monétaire, les investisseurs jouent la prudence et continuent d'empocher leurs gains sur les valeurs technologiques, qui avaient bien progressé ces derniers mois.



Après leur 'rally' spectaculaire orchestré depuis avril, les titres de la 'tech' se sont quelque peu pris les pieds dans le tapis ces derniers jours, un rappel brutal que l'engouement autour de l'IA est peut-être allé un peu trop vite.



A l'origine de ces questionnements se trouve un rapport sans détour du MIT, révélant que 95% des dépenses engagées par les entreprises dans l'IA générative ne rapportent quasiment rien de concret. Un chiffre glaçant au vu des capitalisations stratosphériques atteintes par les grands acteurs du secteur.



Et comme si ça ne suffisait pas, Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, est venu jeter de l'huile sur le feu en jugeant leurs valorisations 'délirantes' et en mettant en évidence une ambiance d'euphorie déconnectée des fondamentaux.



'Cette correction rappelle à quel point le récit autour de l'IA est fragile', commente Charu Chanana, la stratégiste en chef de Saxo Banque.



'Les entreprises claquent des fortunes dans les puces, les modèles et les serveurs, mais côté rentrées sonnantes et trébuchantes, c'est encore très mince', souligne-t-elle.



'Conséquence, les investisseurs commencent à faire le tri entre le blabla et les vrais résultats. On n'est peut-être pas dans l'éclatement d'une bulle, mais clairement dans une phase 'OK, maintenant prouvez-nous que ça marche'', conclut l'analyste.



Avec un VIX en hausse de 3,3 points à 16,2, la volatilité se tend sans toutefois s'emballer puis qu'elle reste en-dessous de l'accès de fièvre qui avait suivi la parution des chiffres de l'emploi du mois de juillet.



Le titre Walmart cède plus de 4% après avoir déçu avec ses résultats trimestriels moins bons que prévu, que certains attribuent déjà à l'impact des droits de douane sur les prix du numéro un mondial.



La prudence des places boursières ne se retrouve pas forcément sur les autres marchés. Sur celui des changes, le dollar se ressaisit face à l'euro à la veille des déclarations de Powell, ce qui conduit la monnaie unique à se traiter sous 1,1610 dollar.



Sur l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans remonte à 4,33%, ce qui montre que les investisseurs n'anticipent pas un ton particulièrement conciliant de la part de Jerome Powell demain concernant de futures baisses de taux.



Le pétrole, lui, continue de regagner un peu de terrain après son net repli des dernières semaines, puisque le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend quasiment 0,5% pour atteindre 63 dollars le baril.

