Chaque année en août, le monde financier tourne son regard vers une petite station balnéaire du Wyoming. Le symposium de Jackson Hole, organisé par la Réserve fédérale de Kansas City, n'est ni Davos, ni un sommet du FMI, ni même une audition du Congrès. Pourtant, dans l'imaginaire des traders et des économistes, il occupe une place bien plus importante. Depuis plus de quarante ans, les banquiers centraux s'y prêtent à un exercice rituel : tester la portée de leur rhétorique.

Cette année encore, Jerome Powell monte sur scène. Les contrats à terme sur les actions américaines, après une semaine agitée marquée par des ventes massives dans la tech, se redressent timidement dans l'attente de son discours. Le scénario est rodé : les marchés retiennent leur souffle, les futures frémissent, et les journalistes financiers s'arrachent l'adjectif qui définira l'instant.

Derrière ces fluctuations de pré-marché se jouent des enjeux autrement plus lourds. La Fed est prise en étau entre ses deux mandats : soutenir l'emploi et contenir l'inflation. Rarement ses prédécesseurs ont dû jongler aussi finement entre les deux. Le marché du travail montre les premiers signes d'essoufflement, mais la progression des salaires reste trop robuste pour convaincre que la pression inflationniste est derrière nous.

Ce paradoxe, faiblesse de l'emploi sans faiblesse des salaires, explique pourquoi la probabilité d'une baisse de taux en septembre s'est quelque peu réduite. Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs estiment désormais à 71% les chances d'une réduction d'un quart de point, contre 85% une semaine plus tôt.

La baisse récente du S&P 500 et du Nasdaq illustre la fragilité du récit haussier. Les géants de la tech commencent à montrer des signes de faiblesse. Nvidia a chuté après avoir demandé à Foxconn de suspendre un projet destiné à la Chine. Meta a reculé de plus de 1% malgré un contrat de 10 milliards de dollars conclu avec Alphabet dans le cloud – un accord qui aurait fait la une en d'autres temps, mais qui ressemble aujourd'hui davantage à une trêve prudente entre rivaux incertains.

Ironie du moment : les valeurs technologiques, autrefois perçues comme immunisées face aux vents macroéconomiques, sont désormais les plus sensibles aux inflexions du ton de Powell. Des valorisations élevées tiennent à des anticipations de taux d'intérêt d'une extrême fragilité. Un mot jugé trop "hawkish" (politique monétaire restrictive) peut effacer des milliards de capitalisation, un propos "dovish" les faire renaître.

En toile de fond, le moteur historique de l'économie américaine (le consommateur) montre des signes de fatigue. Les dirigeants de Walmart dénoncent semaine après semaine l'effet inflationniste des tarifs douaniers, tandis que des enseignes comme Target ou The Home Depot publient des résultats en demi-teinte. La résilience de la consommation des ménages, mantra de l'après-pandémie, cède peu à peu la place à une inquiétude diffuse : les Américains continuent d'acheter, mais sentent de plus en plus la pression.

Powell devra prendre la parole dans un contexte délicat : des consommateurs étranglés par la hausse des prix, des entreprises soucieuses de préserver leurs marges et des marchés dépendants aux perfusions monétaires. Son discours ne dissipera pas ces contradictions d'un coup de baguette magique. Mais il livrera des indices précieux sur la durée pendant laquelle le monde devra encore composer avec cet équilibre instable.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,650

: 98,650 Or: 3 329 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,61 dollars (WTI) : 63,59 dollars

BRENT : 67,61 dollars (WTI) : 63,59 dollars États-Unis 10 ans : 4,28%

: 4,28% BITCOIN: 111 815 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Zoom Communications a annoncé une augmentation de 10% de son bénéfice par action au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, grâce à la croissance de son activité et à la forte adoption de ses produits d'intelligence artificielle.

JPMorgan Chase a accepté de verser 330 MUSD au gouvernement malaisien pour régler toutes les réclamations liées au scandale de corruption 1MDB, tandis que sa filiale suisse a été condamnée à une amende distincte pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Blackstone est sur le point d'acquérir Warehouse REIT après que son concurrent Tritax BigBox REIT a confirmé qu'il ne proposerait pas d'augmenter son offre.

Workday a annoncé une augmentation de 12,6% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, relevant ses prévisions pour l'ensemble de l'année et annonçant l'acquisition de la société de recrutement par IA Paradox.

Chime s'est associé à Workday pour proposer des avantages financiers via la plateforme Workday, en intégrant des outils tels que l'épargne et la constitution d'un crédit pour les employés.

BJ's Wholesale a annoncé un BPA meilleur que prévu au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de BPA pour l'exercice 2025, même si son chiffre d'affaires a légèrement manqué les estimations.

Ubiquiti a dépassé les estimations pour le quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires de 759,2 MUSD et a annoncé un plan de rachat d'actions de 500 MUSD.

Boeing a défendu sa dernière proposition contractuelle aux grévistes de Saint-Louis, qui comprend une augmentation salariale de 20% et des avantages sociaux élargis, mais aucune reprise des négociations n'est prévue.

Jefferies a demandé à ses banquiers seniors de collaborer sur des transactions pour décrocher des primes plus élevées, s'écartant ainsi de son modèle traditionnel de rémunération basé sur les transactions.

Starbucks a demandé aux soumissionnaires présélectionnés, dont Carlyle, KKR et Tencent, de proposer leurs offres pour une participation dans sa filiale chinoise dans un délai de deux semaines.

Tesla a augmenté de 15 000 dollars le prix de son modèle haut de gamme Cybertruck, le Cyberbeast, aux États-Unis, en y ajoutant des fonctionnalités haut de gamme malgré des ventes plus lentes que prévu.

Nike remanie sa sous-marque ACG afin de se lancer sur le marché des vêtements de sport d'extérieur, en ciblant la Chine comme zone de croissance clé malgré le récent recul de ses ventes dans ce pays.

Sferical AI, une nouvelle entreprise spécialisée dans l'IA supercalculée soutenue par AstraZeneca, Ericsson, Saab, SEB et Wallenberg Investments, a été lancée en Suède avec le soutien de Nvidia.

OpenAI a révélé dans des documents judiciaires qu'Elon Musk avait sollicité l'aide du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pour financer une offre d'acquisition de la société d'IA.

Meta a signé un contrat cloud d'une valeur de plus de 10 MdsUSD avec Google, qui améliore ses nouveaux appareils Pixel grâce à l'IA.

Nvidia a suspendu la production de sa puce IA H20 en raison des conditions du marché et des directives chinoises.

BlackRock conseille aux investisseurs d'augmenter leurs investissements dans les fonds spéculatifs.

Le vaccin contre le zona de Dynavax a démontré une réponse immunitaire comparable à celle du vaccin de GSK dans une étude récente.

