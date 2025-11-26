Wall Street : le S&P 500 revient à moins de 100 points de ses records avant Thanksgiving

Les marchés d'actions américains ont ouvert en hausse mercredi matin, poursuivant son redressement des trois dernières séances dans des échanges qui restent toutefois peu étoffés à la veille de Thanksgiving, jour férié jeudi aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 0,8% à 47 497,8 points, le S&P 500 gagne 0,9% à 6 824,9 points et le Nasdaq Composite prend autour de 1% à 23 261,5 points.



La progression de Wall Street reste alimentée par la perspective de plus en plus nette d'une nouvelle baisse des taux de la Fed le 10 décembre prochain, une hypothèse dont la probabilité est désormais estimée crédible par près de 83% des intervenants, à comparer avec seulement 30% il y a une semaine.



Des inquiétudes au sujet de l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale et des valorisations tendues du secteur technologique avaient fait perdre plus de 5,5% au S&P au cours des trois semaines comprises entre le 29 octobre et le 20 novembre.



Depuis, le S&P, qui est en passe d'enchaîner quatre séances consécutives de hausse, a refait la plus grande partie du terrain perdu, à tel point que l'indice de référence des gérants américains n'évoluent plus qu'à moins de 100 points de son record absolu de la fin du mois dernier.



Dans une note parue dans la matinée, les stratèges de SG disent voir le S&P 500 grimper vers 7 300 points dans le courant du premier semestre 2026, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 11% par rapport à ses niveaux actuels.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance dans le calme d'une hausse timide de 0,5% des commandes de biens durables en septembre par rapport au mois précédent, après un bond de 3% en août, un chiffre qui n'a pas eu beaucoup de répercussions sur la tendance.



Les grandes valeurs technologiques, qui avaient été sous pression dernièrement en raison des interrogations concernant les valorisations jugées tendues de l'IA, continuent à reprendre des couleurs, comme le montrent les progressions des géants Microsoft (+2,2%) et Apple (+0,8%).



La tendance est également animée par les résultats trimestriels diversement accueillies de Dell (+7%) et HP (-2,2%).



Le retour de l'appétit pour le risque fait logiquement de l'ombre aux T-Bonds qui se retendent d'un point de base à 4,01% pour ce qui concerne le papier à dix ans.



Le marché pétrolier se raffermit après sa chute des derniers jours, due aux espoirs suscités par le plan de paix élaboré par Washington concernant l'Ukraine. Le baril de WTI progresse de 0,2% à 58,1 dollars, en dépit de l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une hausse de 2,8 millions de barils des stocks de pétrole brut.



En dépit du retour du mode "risk on", l'or maintient sa trajectoire haussière et rajoute 0,6% à 4 202,8 dollars après que les analystes de Deutsche Bank ont affirmé que le métal précieux pourrait s'approcher du seuil des 5 000 dollars l'once l'année prochaine.









Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.