Wall Street : le 'shutdown' en passe d'être réglé, mais les inquiétudes n'ont pas disparu

Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, les investisseurs accueillant favorablement la perspective d'une réouverture prochaine des administrations fédérales américaines après six semaines de paralysie, un blocage dont l'impact sur l'économie commençait à inquiéter certains analystes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert après la session plus hésitante de la veille.



La Chambre des Représentants doit se prononcer dans la journée sur le projet de loi ratifié lundi par le Sénat afin de mettre fin au 'shutdown' des services publics qui se poursuit maintenant depuis 42 jours, avant le texte ne soit définitivement ratifié par Donald Trump, ce qui pourrait permettre aux fonctionnaires de retrouver leur poste de travail dans les tous prochains jours.



Si les inquiétudes sur la question budgétaire ont désormais reflué, les investisseurs semblent malgré tout à se préparer à une fin d'année placée sous le signe de l'incertitude, là où certains stratèges prédisaient un long fleuve tranquille qui aurait dû permettre au S&P 500 d'atteindre sans trop d'encombre le seuil des 7 000 points avant d'aller chercher les 7 500 points début 2026.



Au contraire, les marchés américains ont eu tendance à faire du surplace depuis la fin du mois d'octobre face à des anticipations moins évidentes entourant les baisses de taux à venir de la Fed et des inquiétudes sur une éventuelle bulle susceptible de toucher les valeurs liées à l'IA.



Il n'y a rien de surprenant à ce que les investisseurs manquent d'orientation: les valeurs américaines sont particulièrement chères actuellement, avec un indice S&P 500 qui se traite à 22,7 fois la moyenne des résultats des 12 mois à venir des sociétés qui le composent, contre des moyennes de 20x à cinq ans et de 18,6 à dix ans.



Wall Street, en quête de direction et coincée à l'intérieur d'une marge étroite de fluctuations depuis 12 jours, pourrait reporter son attention au cours des jours à venir sur la déferlante d'indicateurs économiques qui ne vont pas manquer de tomber avec la réouverture des administrations de Washington.



Une fois la fin du 'shutdown' actée, les chiffres collectés jusqu'à septembre devraient être publiées très rapidement, probablement en l'espace de quelques jours, ce qui signifie que le rapport sur l'emploi, les ventes au détail et le PIB du troisième trimestre pourraient vite tomber.



En revanche, les statistiques d'octobre devraient accuser un retard supplémentaire, dans la mesure où le 'shutdown' a perturbé la période de collecte des données le mois dernier.



Après avoir navigué à vue pendant un mois et demi, les investisseurs attendent des signes de bonne santé de l'économie américaine pour se rassurer.



Si les chiffres sont nettement meilleurs que prévu, ils pourraient entraîner un sursaut du marché, mais des données trop solides pourrait aussi générer un nouvel accès de volatilité en remettant en cause le scénario de prochaines baisses de taux.



Mais il n'est pas sûr qu'un choc salutaire permette de lancer le marché sur une nouvelle voie, beaucoup d'investisseurs étant tentés de clôturer leurs comptes plus tôt que prévu cette année, et donc d'encaisser leurs gains récents, avant de profiter tranquillement de leurs congés de fin d'année.