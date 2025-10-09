Les marchés étaient suspendus à ses lèvres, mais Jerome Powell n'a rien dit, laissant les traders tracer leur propre voie. Au cours d'une semaine pauvre en données officielles et riche en spéculations, les résultats des entreprises, les cours de l'or et les rallyes à l'étranger viennent combler le vide laissé par la Fed.

La conférence annuelle de la Federal Reserve sur les banques communautaires s'est ouverte sans éclat. L'intervention du président, à distance, s'est limitée à une salutation polie : "Good morning and welcome to the Federal Reserve Board. I am sorry that I'm traveling and could not be with you today". Pour des marchés habitués à disséquer chaque inflexion de sa voix, ce fut moins un discours qu'une carte de remerciement.

Les analystes, rassemblés pour décoder la moindre allusion à l'inflation, au marché du travail ou à de possibles baisses de taux, sont repartis bredouilles. En l'absence de message monétaire, les marchés à terme sont restés figés jeudi matin.

Powell s'est contenté d'exalter "les liens solides entre les banques communautaires et les territoires qu'elles servent" et de rappeler l'engagement de la Fed à adapter sa supervision à leurs besoins. Un propos institutionnel, mais sans portée macroéconomique.

Le silence est d'autant plus frappant que les minutes de la réunion de septembre avaient révélé des "préoccupations persistantes" sur l'inflation. Malgré la confiance des marchés dans un virage accommodant, la prudence reste de mise chez les décideurs monétaires. En ne commentant ni les prix, ni l'emploi, ni les taux, Powell laisse flotter une interprétation que la Fed n'a pas encore validée.

La publication des minutes, hier, n'a donc guère dissipé le brouillard : les responsables se débattent toujours entre la peur d'une inflation tenace et celle d'un ralentissement économique, tout en conservant un biais favorable à de nouvelles baisses de taux. Les investisseurs misent encore sur deux assouplissements d'ici la fin de l'année.

Cette ambiguïté n'empêche pas Wall Street de battre des records. Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé mercredi à des niveaux historiques, portés par la solidité des résultats d'entreprises et l'anticipation d'une politique monétaire plus souple. La double locomotive, euphorie autour de l'intelligence artificielle et espoir de taux plus bas, continue de tirer la cote américaine.

Le charismatique patron de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé que la demande de puces était "vraiment très forte", propulsant le Nasdaq 100 au-delà des 25 000 points. La valorisation de Nvidia flirte désormais avec 4,6 trillions de dollars, soit 700 milliards de plus que Microsoft.

Mais sous la surface, les inquiétudes s'accumulent. Le mutisme de Powell, combiné à un calendrier économique perturbé par la fermeture partielle de l'administration, pousse les opérateurs à chercher d'autres repères.

Les résultats d'entreprises servent de substitut. Pepsico a publié des chiffres rassurants, Delta affiche un trimestre solide, tandis que les prévisions d'investissement et d'emploi de grands fonds, comme Carlyle, font office d'indicateurs. L'estimation de seulement 17 000 emplois créés le mois dernier, bien en deçà des attentes, nourrit la crainte d'un essoufflement économique alors même que l'inflation résiste.

L'or, lui aussi, raconte une histoire. En se maintenant au-dessus de 4 000 dollars l'once, il reflète une méfiance persistante malgré les sommets boursiers. Sur le plan géopolitique, la première phase d'un accord de paix à Gaza apporte une lueur de stabilité, sans dissiper totalement les incertitudes intérieures.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,978

: 98,978 Or: 4 052 USD

Pétrole brut (BRENT): 66,28 USD (WTI) 62,64 USD

(BRENT): 66,28 USD (WTI) 62,64 USD États-Unis 10 ans: 4,14%

10 ans: 4,14% BITCOIN: 123 472 USD

Actualités des entreprises :

Mergerware et Mercer se sont associés pour moderniser les processus d'exécution des opérations de fusion-acquisition.

Pepsico a dépassé les estimations du troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 23,94 MdsUSD et a nommé Steve Schmitt, de Walmart, au poste de directeur financier, sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management.

Assurant a acquis les solutions de test d'appareils mobiles d'Optofidelity afin d'améliorer ses capacités d'automatisation.

Google a lancé Gemini Enterprise, un nouveau produit présenté sur son site web.

Oracle a été désigné leader dans la gestion du cycle de vie des prêts aux entreprises par IDC MarketScape.

Affirm a prolongé sa collaboration avec Google, en prenant en charge le protocole AP2 (Agent Payments Protocol) et en s'intégrant à la fonctionnalité de remplissage automatique de Google Pay Chrome.

Chevron a étendu ses capacités numériques et d'intelligence artificielle en Inde avec une nouvelle installation de 29 000 m² à Bengaluru dans le cadre de son centre ENGINE.

Delta Air Lines a relevé ses objectifs annuels après un troisième trimestre solide et prévoit une demande soutenue et une amélioration des prix tout au long du quatrième trimestre.

DoorDash et Serve Robotics se sont associés pour déployer des robots de livraison sur la plateforme DoorDash, étendant ainsi la portée de Serve au-delà d'Uber Eats.

La NHTSA a ouvert une enquête sur le système de conduite entièrement autonome de Tesla en raison de violations répétées du code de la route et d'accidents.

Electronic Arts mise beaucoup sur Battlefield 6 pour rivaliser avec Call of Duty et restaurer la réputation de sa franchise de jeux de tir avant son rachat pour 55 MdsUSD.

Les banques américaines, notamment JPMorgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley, devraient afficher de solides bénéfices au troisième trimestre, grâce à la reprise des activités de fusion-acquisition.

Turkish Airlines pourrait transférer une importante commande de Boeing 737 à Airbus si les négociations sur le coût des moteurs avec CFM échouent.

L'application FlightPulse de GE Aerospace a connu une croissance rapide et est désormais utilisée par plus de 60 000 pilotes, un chiffre qui devrait atteindre 70 000 d'ici la fin de l'année.

Alibaba Cloud s'est associé à NBA China pour intégrer des outils d'engagement des fans basés sur l'IA, notamment les temps forts des matchs et les analyses des joueurs.

La CAA a critiqué l'application Sora d'OpenAI pour avoir mis en péril les droits des créateurs, exigeant une compensation équitable et la mention des crédits pour les contenus générés par l'IA.

Google, a annoncé un investissement de 5,8 milliards d'euros en Belgique pour développer son infrastructure d'IA et de centres de données, créant ainsi 300 emplois.

Nvidia obtient l'autorisation des États-Unis pour exporter des puces et réaliser certaines ventes aux Émirats arabes unis.

La société xAI d'Elon Musk lève 20 MdsUSD de fonds, dépassant les attentes initiales.

OpenAI étend ChatGPT Go à 16 pays asiatiques supplémentaires.

Microsoft collabore avec Harvard pour améliorer son assistant IA Copilot.

