Washington a provoqué un changement de regime, sans pour autant émouvoir les investisseurs. Les immenses richesses pétrolières du Venezuela compteront peut-être à nouveau un jour, mais pour l'instant les traders traitent les chars et les gros titres comme un bruit de fond. Dans un monde de baisses de taux, de statistiques et de saison des résultats, la géopolitique doit encore se battre pour capter l'attention, et elle ne gagne pas toujours.

L’arrestation de Nicolás Maduro par des forces américaines est, à tout point de vue, un événement spectaculaire. Un président en exercice, évincé lors d’un raid mené en un week-end, tandis que Washington menace ouvertement de nouvelles frappes et laisse entendre qu’il pourrait administrer le pays "indéfiniment". Cette intervention marque une rupture assumée de la Maison-Blanche avec le manuel géopolitique d’après 1945. Elle ajoute une couche supplémentaire de complexité à un paysage international déjà saturé d’incertitudes depuis l’an dernier. Et pourtant, les marchés financiers n'ont pas bronché.

Ce contraste en dit long sur la manière dont les investisseurs lisent désormais la géopolitique : et sur le poids réel du Venezuela dans leurs calculs. Le pétrole est la ligne de fracture évidente. Le pays repose sur les plus grandes reserves prouvées au monde, un fait géologique qui a longtemps attiré puissances étrangères et dirigeants du secteur énergétique. En théorie, le contrôle d’un tel trésor devrait faire bondir les prix. En pratique, il n’en a rien été. Le brut a reculé à l’annonce avant de se stabiliser, évoluant dans la fourchette désormais familière de 50–60 dollars le baril. Les analystes ont rapidement expliqué pourquoi. Le Venezuela ne représente aujourd’hui que moins de 1% de l’offre mondiale, son industrie ayant été vidée de sa substance par des années de mauvaise gestion, de sanctions et de délabrement. Même si les sanctions étaient levées demain et que les capitaux affluaient, des volumes supplémentaires significatifs ne verraient le jour qu’au bout de plusieurs années et de dizaines de milliards de dollars.

C’est pourquoi les traders perçoivent cet épisode comme une histoire structurelle à évolution lente plutôt que comme un séisme pétrolier. Une grande partie du risque de perturbation était déjà intégrée dans les prix. Avec une offre mondiale abondante et une demande atone, les producteurs ont peu d’incitation à investir massivement. La renaissance des champs pétroliers est un marathon, pas un sprint.

Certaines entreprises commencent toutefois à se positionner pour un éventuel rebond lointain. Chevron, la seule compagnie pétrolière à n’avoir jamais complètement quitté le Venezuela, assure environ un tiers de la production actuelle du pays. Son titre a fortement progressé, tout comme ceux de Exxon mobil et Conocophillips, dont les actifs avaient été nationalisés en 2007 sous Hugo Chávez. Donald Trump a promis de renvoyer "les plus grandes compagnies pétrolières du monde" pour relancer le brut vénézuélien. Les investisseurs apprécient la musique, même s’ils savent que le calendrier est flou et la politique explosive.

Les groupes de services pétroliers tels que Halliburton, Slb et Baker hughes ont également profité d’un coup de pouce. Si le Venezuela devait un jour se reconstruire, il lui faudrait des foreuses, des pipelines et du savoir-faire. Les raffineurs, en particulier ceux dotés d’installations complexes, pourraient en tirer un bénéfice marginal si le brut lourd vénézuélien redevenait plus accessible.

Les effets d’onde dépassent le seul secteur de l’énergie. Les valeurs liées à la défense ont légèrement progressé. Dans le même temps, les refuges traditionnels se sont réveillés. L’or et les autres métaux précieux ont grimpé, portés par un regain de risque politique en Amérique latine. Le dollar s’est renforcé.

Le bitcoin a lui aussi progressé. Une partie du mouvement reflète l’appétit général pour le risque, mais un angle plus singulier attire l’attention : les estimations selon lesquelles le Venezuela pourrait détenir une réserve fantôme de plus de 600 000 jetons.

Ailleurs, les fabricants de puces ont progressé sur fond de pénuries de mémoire susceptibles de faire grimper les prix. Les titres liés aux cryptomonnaies ont suivi le bitcoin à la hausse. La scission de Comcast a pesé sur l’action de la maison mère. Tesla a continué de perdre du terrain face au chinois Byd après une nouvelle année de baisse des livraisons de véhicules.

Les investisseurs regardent déjà au-delà du Venezuela pour se concentrer sur des préoccupations plus familières : les chiffres de l’emploi américain, les enquêtes industrielles et ce qu’elles impliquent pour la Réserve fédérale. Les marchés anticipent environ 60 points de base de baisses de taux cette année. Ils estiment aussi à 83% la probabilité que la Fed maintienne ses taux dans une fourchette de 3,50–3,75% lors de sa réunion du 28 janvier. L’issue de la réunion suivante, le 18 mars, est plus incertaine, les données de l’outil FedWatch indiquant 52% de probabilité de statu quo contre 48% pour une baisse de taux.

Deux échéances majeures sont également attendues prochainement aux États-Unis. D’abord, la décision de la Cour suprême sur le regime tarifaire de Donald Trump, avec la possibilité d’une déclaration d’inconstitutionnalité. Ensuite, l’annonce du prochain président de la Réserve fédérale.

Côté entreprises, la semaine marque un creux dans les publications de résultats, mais la saison démarrera véritablement mardi 13 janvier avec les chiffres trimestriels de Jpmorgan chase et de Bank of new york mellon.

En pré-ouverture, le Dow Jones avançait de 0,1%, tandis que le S&P 500 gagnait 0,4% et que le Nasdaq 100 avançait de 0,9%.

Les cotations du jour :

Indice dollar : 98,826

: 98,826 Or : 4,435 USD

Pétrole brut (BRENT) : 60,72 USD (WTI) 57,32 USD

(BRENT) : 60,72 USD (WTI) 57,32 USD États-Unis 10 ans : 4,17%

10 ans : 4,17% BITCOIN : 93 045 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Sanofi a annoncé que la FDA a accepté un examen prioritaire pour étendre la tranche d'âge de son médicament contre le diabète Tzield afin d'inclure des enfants dès un an.

BlueScope Steel a reçu une offre de rachat de 13,15 milliards de dollars australiens (8,8 MdsUSD) de la part de SGH et Steel Dynamics, ouvrant la voie à une possible restructuration majeure de ses actifs nord-américains.

Les actions de grands groupes pétroliers comme Chevron, Exxon mobil, Conocophillips et Valero ont bondi après l'annonce par les États-Unis de projets visant à restaurer la production pétrolière du Venezuela via des investissements américains.

Un ancien dirigeant de Chevron cherche à lever 2 milliards de dollars pour investir dans des actifs pétroliers vénézuéliens via son fonds Amos Global Energy, dans le sillage des récents changements géopolitiques.

L3Harris Technologies serait proche de vendre une participation de 60% dans son unité espace et propulsion à AE Industrial Partners pour plus de 500 millions de dollars, tout en conservant 40%.

Une envolée du stockage d'énergie dans le monde a amélioré les perspectives de demande de lithium en 2026, offrant un possible retournement aux producteurs de lithium en difficulté.

Mandarin Oriental a vendu son siège de Hong Kong à Alibaba et Ant Group pour 925 MUSD, avant un rachat par Jardine Matheson.

Walt Disney : "Avatar: Fire and Ash" dépasse 1 milliard de dollars de ventes de billets dans le monde.

Tesla a vendu 97 171 véhicules fabriqués en Chine en décembre, selon les données de la CPCA.

Recommandations d'analystes :