Wall Street : le vert revient, mais le suspense sur la fin du 'shutdown' se prolonge

La Bourse de New York amorce un rebond lundi après son trou d'air de la semaine passée, les investisseurs étant encouragés à revenir sur le marché par la perspective d'un déblocage du 'shutdown' qui se traduit par une fermeture partielle des administrations fédérales américaines depuis une quarantaine de jours.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles est inchangé ou presque, à 46.995,2 points, tandis que le S&P 500, plus large, prend 0,7% à 6776,1 points. Le Nasdaq Composite avance de son côté de 1,4% à 23.328,1 points.



En l'absence d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprise, les investisseurs sont entièrement focalisés sur les premiers signes d'avancée sur la question budgétaire du côté de Washington.



Un petit groupe de sénateurs démocrates a en effet accepté d'unir leurs voix à celles des républicains sur un texte de loi susceptible de mettre fin au plus long 'shutdown' de l'histoire du pays.



Ce regain d'optimisme vis-à-vis d'un problème qui semble sur le point d'être résolu par la négociation permet aux investisseurs de mettre provisoirement de côté leurs inquiétudes persistantes concernant les valorisations élevées atteintes par les géants technologiques américains, la santé actuelle de l'économie et les anticipations sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Le rebond de Wall Street semble également le fait de la vive baisse qui l'avait précédé la semaine passée, marquée par un brusque regain de l'aversion pour le risque et une remontée en flèche de la volatilité.



Cet épisode de consolation, survenu après six mois continus de hausse, s'était traduit par un recul hebdomadaire de l'ordre de 3% pour le Nasdaq.



Après une tendance baissière aussi prononcée, surtout pendant quelques jours, il n'y a rien d'étonnant à observer un redressement comme celui signé aujourd'hui, surtout quand les nouvelles sont encourageantes.



Si la perspective de la fin du 'shutdown' est à l'origine d'un rebond aujourd'hui, il faudra sans doute que les investisseurs puissent s'appuyer sur davantage d'éléments solides pour espérer une remontée durable des indices boursiers après les turbulences de la semaine passée.



Les interrogations concernant les valorisations tendues des spécialistes de l'IA, et de la sphère technologique, se sont avérées plus persistantes que prévu et il faudra sans doute attendre la publication des résultats trimestriels de Nvidia, le mercredi 19 novembre, pour apaiser les craintes des investisseurs.



Et si ce 'shutdown' n'a pas de conséquences énormes sur la croissance (de l'ordre de 0,2 point de pourcentage par semaine), il a récemment renforcé les incertitudes entourant l'état de l'économie et l'évolution des taux d'intérêt.



Le phénomène a commencé à saper la confiance des investisseurs en les privant d'un certaine nombre de statistiques officielles de premier plan, mais réduit la quantité d'indicateurs économiques à la disposition de la Fed alors que celle-ci devra déterminer le mois prochain s'il y a lieu d'abaisser encore ses taux.