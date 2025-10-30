Wall Street : légèrement déçu par Powell, mais Nasdaq au zénith

Wall Street semblait bien parti pour enchaîner un 4ème triplé de records absolus consécutifs, et un 4ème 'gap' haussier sur le Nasdaq, ce qui ne s'est tout simplement jamais produit en 50 ans !





Au final, seul le Nasdaq réalise l'exploit d'une passe de 4 puis l'indice Dow Jones s'effrite de 0,16%, le S&P-500 finit inchangé, au dixième de point près à 6.890,69, le Nasdaq Composite conserve un gain de 0,55% à 23.958, après avoir franchit le cap des 24.000 en séance.





Le Nasdaq a notamment profité des de +3% de Nvidia (qui a gagné jusqu'à +5% en matinée), le titre ayant pulvérisé la barre de 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière (110% du PIB du Japon, 100% du PIB de la totalité de l'Afrique, et 16% du PIB US, 10 de la 'capi' du Nasdaq.

Les indices n'ont pas immédiatement réagi lorsque la Fed a annoncé sa décision de réduire de 25 points de base son taux directeur à 3,75% à 4,00%.



Une décision prise à l'unanimité moins 2 voix : Miran plaidait pour -50, Schmid pour un statu-quo.



un petit mouvement de retrait a suivi la déclaration de Jerome Powell suggérant qu'une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, le baromètre Fedwatch a chuté à 71%, contre une probabilité de 91% précédemment.



Lors de la conférence de presse, Powell a indiqué que le marché du travail robuste mais ralentit (moins d'embauches), le PIB est en expansion mais plus modérée

La saison des résultats aux Etats-Unis va entrer dans une phase critique ce soir avec les publications de Microsoft, Alphabet et Meta, qui s'annoncent cruciales sachant que les 'Sept Magnifiques' ont largement contribué au 'rally' de Wall Street ces derniers mois et que leurs niveaux de valorisation sont parfois jugés tendus.

Mais l'optimisme reste bien vivace sur la question des relations commerciales sino-américaines, Donald Trump ayant déclaré dans la soirée avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine.



'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions', pronostiquent les stratégistes de Danske Bank. 'Mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite s'enflammer de nouveau', préviennent-ils.



Les rendements souverains américains varient peu depuis une semaine dans l'anticipation d'une Fed plus accommodante: vu le climat 'risk-on' du moment, le rendement du papier à dix ans se retend brutalement de +8,7Pts vers 4,0780%.



