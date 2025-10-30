Wall Street : légèrement déçu par Powell, mais Nasdaq au zénith

Wall Street semblait bien parti pour enchaîner un 4e triplé de records absolus consécutif, et un 4e 'gap' haussier sur le Nasdaq, ce qui ne s'est tout simplement jamais produit en 50 ans !



Au final, seul le Nasdaq réalise l'exploit d'une passe de 4 puisque le Dow Jones s'effrite de 0,16% à 47 632, le S&P 500 finit inchangé (au dixième de point près) à moins de 6891, tandis que le Nasdaq Composite conserve un gain de 0,55% à 23 958, après avoir franchi le cap des 24 000 en séance.



Le Nasdaq a notamment profité des +3% de Nvidia (qui a gagné jusqu'à +5% en matinée), le titre ayant pulvérisé la barre des 5000 milliards de dollars de valorisation boursière (110% du PIB du Japon, 100% du PIB de la totalité de l'Afrique, et 16% du PIB US, 10% de la 'capi' du Nasdaq).



Les indices n'ont pas immédiatement réagi lorsque la Fed a annoncé sa décision de réduire de 25 points de base son taux directeur à 3,75% à 4,00%. Une décision prise à l'unanimité moins 2 voix : Miran plaidait pour -50 points de base et Schmid pour un statu quo.



Un petit mouvement de retrait a suivi la déclaration de Jerome Powell suggérant qu'une nouvelle réduction du taux directeur lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, et le baromètre Fedwatch a chuté à 71%, contre une probabilité de 91% précédemment.



Lors de la conférence de presse, le président de la Fed a indiqué que le marché du travail restait robuste mais ralentissait (moins d'embauches), et que le PIB était en expansion, mais à un rythme plus modéré.



La saison des résultats aux Etats-Unis entre dans une phase critique avec les publications des GAFAM, les titans de la tech ayant largement contribué au rallye de Wall Street ces derniers mois et leurs niveaux de valorisation étant parfois jugés tendus.