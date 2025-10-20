Wall Street : les acheteurs conservent le contrôle avant de nouveaux résultats

La Bourse de New York a débuté dans le vert lundi matin, alors que la saison des résultats va prendre de la vitesse cette semaine avec, entre autres, les publications de Netflix, Tesla, IBM et Intel.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,8% à 46.575,7 points, le S&P 500 s'adjuge plus de 1% à 6731,8 points et le Nasdaq Composite prend autour de 1,3% pour revenir au-dessus du seuil des 23.000 points qu'il avait enfoncé au début du mois.



Malgré des signes de valorisation jugés toujours aussi tendus sur les marchés, les acheteurs semblent en mesure de conserver la main haute à Wall Street au cours des jours qui viennent.



'Entre les résultats qui s'avèrent jusqu'ici meilleurs que prévu et les perspectives plutôt encourageantes des sociétés, cette saison des résultats de troisième trimestre pourrait bien permettre d'alimenter la dynamique haussière des marchés jusqu'à la fin de l'année', assure un trader.



Depuis l'ouverture de la saison, la semaine passée, une cinquantaine de sociétés de l'indice S&P 500 ont publié leurs comptes et 86% d'entre elles ont battu le consensus des analystes, un chiffre largement supérieur à la moyenne de 75% enregistrée ces dix dernières années.



Mais certains analystes prêchent contre tout excès d'optimisme en notant que les prévisions du marché n'ont pas beaucoup été revues à la baisse dernièrement, ce qui signifie que la barre est clairement plus haute qu'au cours des trimestres précédents et que le potentiel de bonnes surprises pourrait être relativement limitée.



Les société technologiques, dont les bénéfices sont attendus en hausse de 21%, soit la meilleure performance de tous les secteurs, seront particulièrement surveillées au vu du rôle moteur qu'elles ont joué au niveau des marchés ces dernières années.



Il faudra cependant attendre un peu pour prendre connaissance des publications les plus attendues par le marché, à savoir celles des 'Sept Magnifiques', qui ne tomberont pas avant la semaine prochaine.



Les résultats seront d'autant plus suivis que les indicateurs s'annonce peu nombreux cette semaine en raison du 'shutdown' qui continue de frapper les administrations américaines.



L'indice des indicateurs avancés du Conference Board, qui devait être diffusé dans la matinée, n'a pas pu être publié car il s'appuie en partie sur des statistiques officielles qui n'ont pas pu paraître dernièrement.



L'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin en vue de la rencontre Trump-Xi prévue d'ici à la fin du mois, ainsi que la période de 'blackout' durant laquelle les gouverneurs de la Fed ont interdiction de s'exprimer avant la réunion de politique monétaire de la banque centrale, signifient que la période des résultats sera d'autant plus déterminante.



Pour que Wall Street reste portée par sa récente dynamique haussière, il faudrait que son récent épisode de volatilité soit appelé à retomber, un phénomène qui semble en prendre le voie aujourd'hui, puisque l'indice VIX - souvent dénommé baromètre de la peur - chute de plus de 9% à 18,8 points, repassant ainsi sous le niveau préoccupant des 20 points.





