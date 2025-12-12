Les banquiers centraux ont fait leur part. Mais les marchés doutent.

Cette semaine, la Réserve fédérale a abaissé ses taux d'intérêt de 25 points de base et laissé entendre que d'autres baisses pourraient suivre en 2026. Le message se veut rassurant. La réaction des marchés, pourtant, a été tout sauf sereine. Car le monde financier ne s'ajuste pas seulement à des taux plus bas. Il s'ajuste aussi à des doutes persistants sur la technologie, la croissance et la politique.

D’abord, parlons argent. La Fed a légèrement desserré l'étau et entrouvert la porte à un nouvel assouplissement de 25 points. Les marchés, fidèles à eux-mêmes, sont allés plus loin. Les traders anticipent désormais jusqu'à 50 points de base de baisse d'ici fin 2026. La survie de cet optimisme dépendra de trois variables classiques : l'inflation, l'emploi et le risque. Les premières demandes d'allocations chômage sont déjà ressorties plus élevées que prévu. Les chiffres de l'inflation tomberont la semaine prochaine, tout comme les créations d'emplois. En clair, le verdict n'est pas encore rendu.

Vient ensuite la technologie, où la foi des investisseurs est mise à rude épreuve. Les résultats de Broadcom et Oracle ont ravivé les craintes d'une bulle de l'IA. Broadcom a averti que les marges futures de ses systèmes d'IA seraient plus faibles, même si les revenus restent solides. Les investisseurs ont surtout retenu la première partie du message. Le titre a lourdement chuté, entraînant les autres. Nvidia et Amd ont reculé.

Le dollar évolue près d'un plus bas de huit semaines, pénalisé par l'anticipation d'une politique monétaire plus accommodante. Les prix du pétrole ont progressé sur la séance mais s'acheminent vers une lourde baisse hebdomadaire. Les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine et la perspective d'une surabondance d'offre l'an prochain ont fait basculer le scénario de la rareté vers l'excédent. L'or progresse sur la semaine et sa dynamique reste solide.

Les grands indices conservent une orientation positive et ont récemment inscrit de nouveaux records. Les gains ne viennent pas de l'IA : les valeurs traditionnelles et les petites capitalisations surperforment les géants technologiques. Le Russell 2000 a devancé le S&P 500 ce trimestre, à mesure que les flux se redirigent vers des secteurs plus "value", comme la santé. Les investisseurs n'abandonnent pas la croissance. Ils recherchent des segments moins chers et plus sensibles aux taux, susceptibles de réellement bénéficier d'un coût de financement plus faible.

J'ai lu récemment dans la presse qu'il ne faut pas combattre la bulle de l'IA. L'histoire montre que même lorsque les excès éclatent, les technologies utiles survivent et des gagnants finissent par émerger. Cisco, par exemple. Pour la première fois depuis 25 ans, le cours du géant américain des réseaux a dépassé son pic de mars 2000, juste avant l'explosion de la bulle internet. Il aura fallu tout ce temps à l'entreprise, autrefois célébrée pour son rôle dans l'essor du web, pour retrouver ces niveaux.

Par ailleurs, le directeur général de Lululemon quitte ses fonctions après des pressions visant à redonner à la marque son "cool", ce qui a propulsé le titre à la hausse. Warner bros. discovery bénéficie de spéculations autour d'une offre de rachat plus élevée. Walt Disney, longtemps méfiant vis-à-vis de l'intelligence artificielle, s'est discrètement rapproché d'Openai. Enfin, une plainte visant Boeing, liée à des émanations toxiques présumées lors d'un vol commercial, laisse entrevoir des responsabilités plus larges pour une industrie déjà en manque de capital sympathie.

Les cotations du jour :

Indice du dollar : 98,412

: 98,412 Or : 4 337 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 61,16 USD (WTI) 57,55 USD

BRENT : 61,16 USD (WTI) 57,55 USD États-Unis 10 ans : 4,18%

10 ans : 4,18% BITCOIN : 92 487 USD

Actualités des entreprises :

La FDA envisage d'apposer un avertissement "boîte noire", le plus sérieux, sur les vaccins COVID-19 de Pfizer, Moderna et Novavax, pour signaler des risques graves potentiels, selon CNN.

Google s'associe au National Quantum Computing Centre britannique pour fournir l'accès à ses processeurs quantiques Willow, dopant la recherche au Royaume-Uni.

OpenAI et Microsoft font face en Californie à une plainte affirmant que ChatGPT a contribué à un "meurtre-suicide" dans le Connecticut en renforçant les délires d'un utilisateur.

Microsoft est poursuivi pour 2,81 MdsUSD au Royaume-Uni pour surfacturation présumée de logiciels cloud face à des concurrents comme Amazon, Google et Alibaba.

Reddit poursuit le gouvernement australien pour annuler l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, arguant qu'elle viole la liberté d'expression constitutionnelle.

Des dirigeants de Pinduoduo ont été arrêtés après une altercation physique avec des régulateurs chinois lors d'une inspection sanitaire, même si l'entreprise dément l'incident.

Goldman Sachs estime que le marché des fusions-acquisitions au Japon restera solide jusqu'en 2026, porté par des structures de financement privé innovantes et des réformes stratégiques des entreprises.

L'Union européenne prévoit d'infliger une amende à Google en 2026 pour violation du Digital Markets Act en favorisant ses propres services dans les résultats de recherche.

Les actions Broadcom ont reculé de 5% après un avertissement sur la pression sur les marges due à une plus grande part de revenus liés à l'IA, malgré des revenus supérieurs aux prévisions.

Intel a testé des équipements de fabrication de puces d'ACM Research, dont des unités à l'étranger sont sous sanctions américaines, soulevant des inquiétudes de sécurité nationale.

Uber et WeRide ont lancé un service Robotaxi pilote à Dubaï, avec un déploiement commercial complet attendu en 2026.

Amgen a reçu l'approbation de la FDA pour Uplizna dans le traitement de la myasthénie généralisée, une nouvelle indication pour cette thérapie des troubles auto-immuns.

Taïwan a inauguré un nouveau centre d'hypercalcul d'IA équipé de puces Nvidia, soutenant sa stratégie dans l'IA et les infrastructures numériques.

Yum China a augmenté de 1 MdUSD son programme de rachat d'actions, renforçant le retour aux investisseurs dans le cadre d'achats en cours.

Halliburton et VoltaGrid livreront 400 MW de systèmes modulaires à gaz naturel d'ici 2028 pour soutenir des centres de données dans l'hémisphère est.

Les investissements dans les centres de données dédiés à l'IA sont de plus en plus financés par la dette, soulevant des risques financiers alors que des acteurs comme Oracle, Meta et Alphabet émettent de grosses obligations.

Google construira trois câbles sous-marins en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre d'un traité de défense financé par l'Australie, améliorant l'infrastructure numérique du pays.

JD.com a promis 3,12 MdsUSD sur cinq ans pour fournir des logements aux livreurs, intensifiant sa rivalité avec Meituan sur le marché chinois de la livraison de repas.

Donald Trump a signé un décret visant à supplanter les règlementations locales sur l'IA, afin de maintenir la domination nationale sur la Chine dans cette technologie.

Oracle voit ses CDS de plus en plus scrutés en raison de la hausse de la dette liée aux investissements dans des centres de données pour l'IA.

voit ses CDS de plus en plus scrutés en raison de la hausse de la dette liée aux investissements dans des centres de données pour l'IA. Walt Disney investit 1 MdUSD dans OpenAI, en licenciant des personnages pour du contenu généré par IA sur Sora.

Recommandations d'analystes :