Wall Street : les bases du rally de Noël semblent désormais posées

Wall Street devrait débuter sans grand changement vendredi matin, les investisseurs ayant visiblement à coeur de reprendre leur souffle après une semaine agitée, ce qui pourrait se traduire par des volumes d'échanges relativement allégés sachant qu'il s'agira de l'une des dernières séances pleines avant les fêtes de Noël.



Une demi-heure avant l'ouverture, les "futures" sur les grands indices new-yorkais affichent des écarts allant de 0% à 0,2%, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



L'annonce, hier, d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis ayant renforcé la perspective d'une poursuite du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed a remis les marchés d'actions dans le bon sens de la marche et quelque peu éclairci l'horizon pour cette fin d'année, ainsi que pour l'exercice 2026 qui approche.



La combinaison d'une croissance robuste et d'une inflation maîtrisée, c'est-à-dire un scénario de type "Goldilocks", reste l'hypothèse préférentielle de la Fed, mais aussi des marchés, ce qui pourrait conduire les investisseurs à se lancer enfin de se lancer dans des opérations de rachat qui pourraient préparer le terrain au fameux "rally de Noël", qui voit souvent les grandes indices boursiers progresser durant les dernières séances de l'année et les premières de la nouvelle année.



Cette dernière séance de la semaine pourrait donc offrir aux investisseurs l'occasion de se renforcer avant cet événement très anticipé, alors que les grands indices accusent pour l'instant non seulement des pertes sur la semaine, mais aussi pour bon nombre d'entre eux sur l'ensemble du mois de décembre.



Coté indicateurs, les investisseurs suivront la publication de deux statistiques américaines: les ventes de logements anciens pour novembre et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



Dans les échanges avant-Bourse, le titre Nike perd plus de 10% après avoir présenté la veille des résultats trimestriels en baisse, marqués notamment par un tassement de ses marges qui n'augure rien de bon alors que l'équipementier sportif est censé se trouver en pleine phase de redressement.



FedEx prend lui aussi le chemin de la baisse (-3,6% en cotations électroniques) en dépit de performances trimestriels solides, qui se sont accompagnés d'un resserrement à la hausse de ses objectifs annuels.



La situation est dans l'ensemble assez calme sur les autres marchés, notamment du côté des devises où le dollar continue de s'affaiblir face à l'euro, sous 1,1740, mais sans trop décrocher.



La tendance est également stable sur le marché obligataire avec un rendement des Treasuries à 10 qui évolue peu, à moins de 4,15%.



Le pétrole poursuit sa remontée, mais le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se dirige, assez contre-intuitivement, sur des pertes cette semaine, avec un cours de plus de 56,4 dollars aujourd'hui contre 57,4 dollars il y a une semaine.



