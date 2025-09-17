Wall Street : les certitudes se fissurent à l'approche des annonces de la Fed

Wall Street devrait ouvrir sans grande orientation mercredi en attendant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, prévues plus tard dans la journée, qui devraient déterminer l'évolution des marchés dans un avenir proche.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais oscillent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance atone.



Les investisseurs retiennent leur souffle en amont des conclusions de la réunion de la Fed, qui seront communiquées à 14h00, la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base étant désormais évaluée à 94% par les traders, ce qui signifie que celle d'une réduction de 50 points de base monte un peu en puissance, avec près de 6% des voix.



En plus de la décision sur les taux, les investisseurs scruteront avec attention les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale, qui indiqueront si le scénario de l'atterrissage en douceur qu'ils favorisent depuis plusieurs mois est également jugé crédible par l'institution.



Jerome Powell, son président, a récemment convenu du fait que les craintes entourant l'évolution de l'emploi plaidaient en faveur de mesures de stimulation. Un baisse des taux d'intérêt constituerait donc une sorte de police d'assurance face à la dégradation plus marquée que prévu du marché de l'emploi.



Les investisseurs sont une majorité à estimer que la baisse de taux qui sera probablement décidée aujourd'hui sera la première du nouveau cycle d'assouplissement monétaire de la Fed.



Pour autant, la persistance de l'inflation et l'incertitude entourant l'impact des droits de douane au niveau des prix font planer le risque que la banque centrale soit forcée de temporiser à l'avenir.



Alors que les marchés espèrent que la banque centrale clarifiera la trajectoire de ses taux pour les mois qui viennent, certains professionnels redoutent qu'il s'agisse d'une réunion confuse, avec un message vague du fait du désaccord des gouverneurs entre eux, un phénomène renforcé par l'arrivée au comité stratégique de Stephen Miran, un proche de Donald Trump qui pourrait bien peser sur les débats.



'L'évolution des marchés va surtout dépendre de la vitesse à laquelle la Fed ramènera ses taux vers un niveau neutre en comparaison des attentes du marché, ainsi que des inquiétudes concernant une possible politisation de ses décisions - notamment si Miran pousse en faveur d'une baisse de 0,5 point de base', préviennent les équipes de SG.



Le dollar se reprend légèrement après son décrochage des derniers jours, qui l'avait conduit à revenir à des plus bas de quatre ans face à l'euro en attendant le verdict de la Fed, ce qui montre que les investisseurs parient que la baisse de taux qui devrait y être actée ne sera pas la dernière de l'année. Le billet vert se renforce de 0,2% face à la monnaie unique qui reflue vers 1,1845.











Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans - le taux de référence Outre-Atlantique - se stabilise sous 4,03% à l'approche des annonces de la Réserve fédérale.



Le WTI repart à la baisse (-0,5% à 64,2 dollars) après sa progression des derniers jours, qui était motivée par les attaques menées par les drones ukrainiens sur des raffineries russes, alors que les inquiétudes d'une offre surabondante demeurent.



L'or subit lui aussi des prises de bénéfices et lâche 0,4% à 3711,9 dollars bien que les analystes de Deutsche Bank déclarent voir le métal précieux atteindre l'an prochain le seuil des 4000 dollars.









