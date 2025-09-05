Wall Street : les chiffres de l'emploi viennent enfoncer le clou

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir sur une note favorable vendredi matin suite à l'annonce de créations d'emplois très inférieures aux attentes le mois dernier, une nouvelle qui vient encore un peu plus cimenter la perspective d'une baisse de taux imminente aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,1% à 0,8%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Le Département du Travail a fait état ce matin de seulement 22.000 créations d'emploi pour le mois d'août, soit plus de 50.000 de moins qu'attendu en moyenne par le marché, avec un taux de chômage qui s'est accru à 4,3% contre 4,2% en juillet.



Ces chiffres - qui sont de nature à faire craindre un passage à vide du marché du travail, voire de l'économie américaine dans son ensemble - consolident cependant l'hypothèse des marchés selon laquelle la Réserve fédérale va désormais pouvoir reprendre son cycle d'assouplissement monétaire.



Ce rapport plus mauvais que prévu conduit même certains investisseurs à penser que la Fed pourrait se montrer plus agressive dans ses baisses de taux.



Si les traders continuent de parier à 98% que la Fed réduira ses taux de 25 points de base le 17 septembre, pas loin de 2% d'entre eux envisagent désormais un abaissement de 50 points de base, à en croire l'outil FedWatch du CME Group.



Selon ce même baromètre, les intervenants continuent par ailleurs de parier à une majorité écrasante pour deux baisses de taux supplémentaires d'ici à la fin de l'année, en octobre puis en décembre.



Après ces statistiques, le dollar s'est affaibli face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui remonte au-delà de 1,1740, soit à des plus hauts de quatre ans.



Les chiffres de l'emploi ont également pour effet de faire plier les rendements des Treasuries, celui du papier à dix ans perdant plus de huit points de base pour revenir autour de 4,09%.



Sur le front du pétrole, les cours accentuent leur repli sur le NYMEX après ces indicateurs qui témoignent d'un ralentissement susceptible de pénaliser la demande. Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche plus de 2% en-dessous de 62,2 dollars.



Du côté des valeurs, l'action du fabricant de puces Broadcom bondit de presque 15% en préouverture ce qui devrait lui permettre d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu et la présentation de prévisions encourageantes, largement soutenues par le développement de l'IA.

