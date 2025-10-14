Les relations entre les États-Unis et la Chine sont complexes : elles sont fructueuses, tendues et susceptibles de dégénérer en une nouvelle guerre tarifaire à tout moment. Cette semaine, ces tensions ont refait surface avec force. Washington et Pékin ont commencé à imposer des frais portuaires supplémentaires aux compagnies maritimes, touchant tout, des jouets de Noël au pétrole brut, ravivant ainsi les tensions commerciales alors que les investisseurs commençaient à respirer plus librement.

La veille encore, les indices boursiers saluaient le ton étonnamment conciliant du président Trump et les propos rassurants du secrétaire au Trésor Scott Bessent, affirmant que les discussions prévues plus tard ce mois-ci restaient sur les rails. Mais les opérateurs savent lire entre les lignes. Un analyste a même inventé un acronyme pour qualifier la foi récurrente du marché dans les reculs présidentiels : TACO, pour Trump Always Chickens Out (Trump se dégonfle toujours). L'espoir est donc que, cette fois encore, la raison, ou peut-être les stratèges de campagne, l'emporte avant l'entrée en vigueur des tarifs de 100% attendus d'ici la fin du mois. L'espoir, toutefois, n'est pas une stratégie, et les investisseurs s'y fient de moins en moins.

La réaction ne s'est pas fait attendre. Les contrats à terme sur le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq sont tous orientés à la baisse avant l'ouverture, reculant respectivement d'environ 0,9%, 1% et 1,2%. Une volte-face marquée après une période d'optimisme nourrie par l'engouement pour l'intelligence artificielle et les anticipations de baisses de taux. Lundi, les valeurs technologiques avaient mené un rebond, Broadcom bondissant de près de 10% après l'annonce d'un partenariat avec OpenAI pour développer les premières puces d'IA conçues en interne par la start-up. Mais dès mardi matin, Broadcom avait déjà cédé une partie de ses gains, en repli de 2,6% avant l'ouverture.

Autre facteur de complexité : la saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, offrant un premier aperçu de l'impact des tarifs sur les entreprises américaines. Wells Fargo a ouvert le bal avec des bénéfices supérieurs aux attentes, propulsant son titre de plus de 3% avant l'ouverture. JPMorgan progressait également, tandis que BlackRock annonçait un niveau record d'actifs sous gestion.

Les prochains sur la liste sont Goldman Sachs et Citigroup. Les analystes tablent sur une croissance moyenne des bénéfices de 8,8% pour les entreprises du S&P 500 sur un an. Une performance impressionnante sur le papier, mais les investisseurs scrutent de près pour déterminer si ces chiffres reflètent une véritable résilience ou un simple effet de rattrapage. Avec la publication des statistiques économiques officielles retardée par la fermeture partielle du gouvernement, les résultats des entreprises deviennent un baromètre essentiel de la santé économique.

Le froid ne touche pas que les actions. Le bitcoin et les ETF crypto reculent, le bitcoin perdant près de 4% et l'Ether ETF chutant de 6%. Les matières premières vacillent aussi : le pétrole et le gaz naturel reculent de plus de 2%. L'or, lui, poursuit sa progression. Les producteurs de terres rares comptent parmi les rares gagnants : alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des approvisionnements chinois, les actions d'entreprises comme Critical Metals et USA Rare Earth ont bondi, certaines de plus de 30%.

Au-dessus de tout cela plane la Réserve fédérale. Sa vice-présidente Michelle Bowman, son président Jerome Powell, le gouverneur Christopher Waller et Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, doivent tous s'exprimer aujourd'hui. Le discours de Powell, à la mi-journée à New York, sur les Perspectives économiques et la politique monétaire sera scruté à la loupe, à la recherche du moindre indice sur l'intention de maintenir le cap des baisses de taux. L'optimisme boursier, largement alimenté par l'IA, repose en grande partie sur une Fed accommodante et le moindre signe d'hésitation pourrait amplifier le repli.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99 340

: 99 340 Or: 4 116 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 62,09 USD (WTI) 58,31 USD

BRENT : 62,09 USD (WTI) 58,31 USD États-Unis 10 ans: 4,03%

10 ans: 4,03% BITCOIN: 110 878 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Citigroup a annoncé une hausse de 16% de son bénéfice au troisième trimestre, à 3,8 MdsUSD, grâce à une augmentation des transactions et des opérations, malgré une dépréciation de 726 MUSD liée à la vente de Banamex.

Meta va introduire un système de classification PG-13 par défaut pour les comptes adolescents sur Instagram, dans un contexte de surveillance accrue de la sécurité des adolescents et du comportement des chatbots IA.

Wells Fargo a enregistré une augmentation de 9 % de son bénéfice au troisième trimestre, à 5,59 MdsUSD, et a relevé son objectif de rendement des capitaux propres après que la Fed a relevé son plafond d'actifs.

Johnson & Johnson a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année à 93,7 MdsUSD après une hausse de 6,8% de ses ventes au troisième trimestre, grâce aux excellentes performances des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. La société a également annoncé qu'elle allait céder son activité orthopédique, évaluée à 9,2 MdsUSD, dans un délai de 18 à 24 mois.

Oracle déploiera 50 000 des prochaines puces IA d'AMD pour ses services cloud à partir du troisième trimestre 2026, renforçant ainsi le rôle des deux entreprises dans les infrastructures IA à grande échelle.

Albertsons a relevé ses prévisions annuelles et augmenté son programme de rachat d'actions de 750 MUSD, invoquant la forte croissance des ventes dans les secteurs pharmaceutique et numérique.

BlackRock a atteint un niveau record de 13 460 MdsUSD d'actifs sous gestion au troisième trimestre, grâce aux gains du marché et aux entrées d'ETF, et a annoncé un bénéfice ajusté de 1,91 MdUSD.

JPMorgan Chase a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre avec une hausse de 12% de ses résultats, a relevé ses prévisions de revenus d'intérêts et a annoncé des revenus records pour ses activités de trading et de banque d'investissement.

Marsh McLennan changera de nom pour devenir Marsh à partir de 2026 et lancera une nouvelle unité commerciale axée sur l'intégration de l'IA, des données et de l'analyse.

Accenture a acquis la société britannique de conseil en IA Decho afin d'étendre ses services Palantir et d'IA générative dans les secteurs de la santé et des services publics.

General Motors enregistrera une charge de 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre en raison d'un changement de stratégie en matière de véhicules électriques après la perte d'un crédit d'impôt fédéral important, anticipant un ralentissement de l'adoption des véhicules électriques.

Boeing a décroché des contrats pluriannuels d'une valeur de 2,7 MdsUSD pour produire plus de 3 000 autodirecteurs de missiles PAC-3 jusqu'en 2030, en partenariat avec Lockheed Martin. L'entreprise s'est également associée à Leonardo pour un appel d'offres de l'armée américaine concernant la formation au pilotage à l'aide de l'hélicoptère AW119T.

Domino's Pizza a dépassé les attentes au troisième trimestre avec une forte croissance de ses ventes aux États-Unis de 5,2%, grâce à des promotions et à son partenariat de livraison avec DoorDash.

Broadcom a dévoilé la puce réseau Thor Ultra destinée à alimenter les systèmes d'IA à grande échelle, intensifiant ainsi sa concurrence avec Nvidia dans le domaine des centres de données IA.

Les nouvelles recherches de Cisco en matière d'IA montrent que les entreprises très avancées dans ce domaine obtiennent des résultats nettement supérieurs à ceux de leurs concurrents.

Kenvue est confrontée à une incertitude stratégique après que l'administration Trump a établi un lien entre le Tylenol et l'autisme, ce qui a réduit la valeur boursière de l'entreprise et compliqué ses projets potentiels de fusion-acquisition ou de scission.

Visa a présenté son protocole Trusted Agent Protocol afin de créer un cadre décroché et axé sur l'écosystème pour le commerce basé sur l'IA.

BioNTech a reçu l'autorisation des autorités antitrust allemandes pour l'acquisition de CureVac, franchissant ainsi une étape réglementaire importante.

Google va investir 24 MdsUSD dans les infrastructures d'IA, dont 15 milliards dans un nouveau centre d'IA en Inde et 9 milliards dans l'expansion de ses activités en Caroline du Sud, en partenariat avec Bharti Airtel pour l'installation de câbles sous-marins.

Honeywell prévoit des livraisons record d'avions d'affaires au cours de la prochaine décennie, invoquant une demande soutenue pour les voyages aériens privés après la pandémie.

Luis Gil, membre du conseil d'administration de Verisure, a acheté 4 420 actions de la société sur le marché primaire.

Nexperia, la division semi-conducteurs de Wingtech Technology, fait l'objet d'une intervention du gouvernement néerlandais pour des raisons de sécurité nationale.

Caterpillar a acquis RPMGlobal pour environ 730 MUSD.

Selon CNBC, Apple se prépare à acquérir la start-up Prompt AI, spécialisée dans la vision artificielle.

