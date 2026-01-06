Les marchés ont brièvement salué une arrestation spectaculaire, avant de se souvenir que les puits de pétrole ne se remplissent pas tout seuls et que les changements de régime ne se passent jamais comme prévu. Les valeurs de l'énergie et de la défense ont eu leur moment de gloire, et le marché se concentre désormais sur les matières premières, les statistiques de l'emploi et les banques centrales.

Les places mondiales peinent encore à saisir ce que l'opération vénézuélienne signifie vraiment pour le pétrole et les marchés action. Donald Trump a promis que les foreurs américains aideraient à relancer les immenses réserves de brut du Venezuela, et son administration doit rencontrer cette semaine des dirigeants du secteur pour discuter d'une hausse de la production. Les valeurs énergétiques ont progressé lundi, les investisseurs imaginant un avenir où des groupes américains exploiteraient des barils restés longtemps hors d'atteinte, pris dans l'étau des sanctions et de la mauvaise gestion. Exxon mobil et Chevron ont avancé, Slb a gagné plus de 1%, et le Dow Jones Industrial Average a inscrit un nouveau record, évoluant désormais à environ 2% du seuil psychologique des 50 000 points.

L'autre secteur qui a bénéficié de ces événements est la défense, des poids lourds comme Northrop grumman et General dynamics enregistrant de solides hausses.

Pour autant, les investisseurs savent qu'un boom pétrolier relève encore du mirage et que la réalité est moins exaltante, comme nous l'avons expliqué en détail dans cet article. L'industrie pétrolière vénézuélienne est en piteux état, et même les plus optimistes reconnaissent qu'il faudrait de nombreuses années avant de retrouver des volumes significatifs. Dès mardi matin, les contrats à terme donnaient déjà des signes de refroidissement.

Au-delà du pétrole, l'épisode Maduro a ajouté une couche supplémentaire de volatilité aux matières premières dans leur ensemble. Les cours du brut restent agités, les traders arbitrant entre le risque géopolitique et la crainte bien réelle d'une suroffre, une inquiétude renforcée par la décision de l'Arabie saoudite de baisser pour le troisième mois consécutif le prix de son brut Arab Light à destination de l'Asie, signal clair de prudence sur la demande. Les métaux précieux profitent de l'incertitude ambiante. L'or continue de monter, car les investisseurs cherchent des placements sûrs. Mais certains analystes préviennent que cette hausse pourrait ralentir : après une année exceptionnelle, la meilleure depuis 1979, les fonds indiciels pourraient bientôt réduire automatiquement leur exposition à l'or lors de leurs ajustements périodiques.

L'attention se tourne maintenant vers le marché du travail, avec la publication vendredi du rapport sur l'emploi non agricole de décembre. Les économistes sondés par le Wall Street Journal anticipent 73 000 créations de postes, contre 64 000 en novembre. Ces chiffres comptent plus que jamais depuis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a appelé en décembre à la prudence avant toute nouvelle baisse de taux, en attendant des signes plus clairs sur la solidité de l'emploi.

Sur le front des entreprises, Vistra a annoncé le rachat de Cogentrix energy à Quantum capital group pour environ 4,7 milliards de dollars. Dans la technologie, la course à l'intelligence artificielle se poursuit à un rythme sportif. Intel a lancé Panther Lake, sa nouvelle puce IA pour ordinateurs portables et premier produit fabriqué avec son procédé 18A de nouvelle génération, soutenant légèrement le titre. Amd a dévoilé ses puces Instinct MI440X, puis présenté la future MI455, qui promet 70% de transistors en plus et 400 gigaoctets de mémoire HBM4 ultra-rapide, dans une posture plus offensive face à Nvidia. Ce dernier accélère également, avec ses systèmes de serveurs IA Vera Rubin attendus sur le marché au second semestre. Même Dell revoit sa stratégie, ressuscitant la gamme XPS après avoir reconnu s'être trop concentré sur les machines commerciales haut de gamme. Microchip technology a aussi relevé ses prévisions de ventes, portées par des commandes solides, ce qui a fait bondir son action.

Par ailleurs, dix-neuf États américains ont relevé leur salaire minimum en début d'année, augmentant la rémunération d'environ 8,3 millions de travailleurs et portant à trente le nombre d'États avec un plancher supérieur au minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure.

Au Venezuela, les secousses politiques ne font que commencer. La nouvelle dirigeante du pays, Delcy Rodriguez, tente de ménager à la fois les vestiges les plus durs du régime Maduro et le président Trump : un exercice d'équilibriste.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs se concentrent aujourd'hui sur les chiffres de l'inflation de décembre dans plusieurs pays européens. Côté matières premières, le cuivre a franchi pour la première fois le seuil des 13 000 dollars la tonne. Le métal industriel s'impose comme la vedette des derniers mois, porté par l'explosion de la demande liée à la frénésie de construction de centres de données. La spéculation est également alimentée par le stockage de métal par des entreprises américaines, qui anticipent d'éventuels droits de douane sur les métaux raffinés, agités comme une menace par l'administration Trump.

Les cotations du jour :

Indice du dollar : 98,401

: 98,401 Or: 4 459 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 62,00 USD (WTI) 58,54 USD

BRENT : 62,00 USD (WTI) 58,54 USD États-Unis 10 ans: 4,17%

10 ans: 4,17% BITCOIN: 93 640 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Goldman Sachs a lancé sa franchise de conseil sur les opérations secondaires en EMEA et a finalisé une acquisition d'Industry Ventures pour 665 MUSD.

SGH et Steel Dynamics ont formulé une offre de rachat proche de 9 MdsUSD pour BlueScope, visant à scinder ses activités australiennes et américaines; l'action BlueScope a bondi de 21%.

Meta a retardé le lancement international de ses lunettes AR Ray-Ban Display en raison d'une forte demande aux États-Unis et d'une offre limitée.

AIG a nommé Eric Andersen au poste de directeur général, en remplacement de Peter Zaffino, qui devient président exécutif.

Cartography Biosciences et Pfizer ont conclu une collaboration de R&D sur des antigènes tumoraux, d'une valeur de plus de 800 MUSD.

Grab a acquis Infermove, une entreprise de robotique IA, afin d'améliorer la logistique de ses livraisons.

Morgan Stanley a déposé un dossier en vue de lancer un ETF bitcoin.

Energy Transfer prévoit d'investir jusqu'à 5,5 MdsUSD en 2026 pour l'extension de ses infrastructures gazières.

Volkswagen et Porsche rappellent plus de 500 000 véhicules aux États-Unis en raison de défauts de caméra de recul.

Dell a relancé sa marque XPS avec de nouveaux ordinateurs portables, les XPS 14 et XPS 16, pour accroître sa part de marché sur les PC.

Amd a présenté sa puce IA MI455 au CES, en dévoilant de nouveaux équipements IA et le robot humanoïde GENE.01.

Nvidia a dévoilé sa plateforme IA Vera Rubin au CES, revendiquant des performances multipliées par cinq et annonçant des partenariats avec CoreWeave, Supermicro, Nebius, et d'autres.

Intel a lancé ses premières puces 18A et la gamme Core Ultra Series 3 au CES, dont la plateforme Panther Lake pour l'IA et le jeu.

Lucid, Nuro et Uber ont présenté un robotaxi proche de la production et ont démarré des essais sur route, visant un lancement dans la Bay Area plus tard en 2026.

Les contrats à terme sur le blé américain ont légèrement progressé en raison de conditions sèches dans les Plaines, mais les gains ont été limités par une offre mondiale abondante.

Les ventes de Tesla au Royaume-Uni ont reculé de 29% en décembre, sur fond de concurrence accrue de BYD, malgré le maintien du leadership sur le marché des véhicules électriques.

Universal Music Group achètera une participation de 90 MUSD dans l'indien Excel Entertainment afin d'étendre son empreinte régionale.

QXO a obtenu un investissement de 1,2 MdUSD mené par Apollo pour des activités de fusions-acquisitions.

Bed Bath & Beyond a nommé Marcus Lemonis directeur général.

Sanofi a indiqué que la FDA a accepté un examen prioritaire afin d'étendre son médicament contre le diabète Tzield aux enfants dès l'âge d'un an.

Williams Companies a fixé le prix de 2,75 MdsUSD d'obligations senior sur trois échéances.

AT&T transfèrera son siège de Dallas à Plano, au Texas.

Les recommandations américaines sur les vaccins de l'enfance ont été révisées afin de supprimer les recommandations universelles contre la grippe, la méningite, le rotavirus et l'hépatite A.

MADURO est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, décrit par des experts comme dangereux et en dégradation.

Les États-Unis pourraient subventionner des compagnies pétrolières pour reconstruire l'infrastructure énergétique du Venezuela, a déclaré Trump.

