Wall Street : les géants de la tech marquent le pas

Wall Street a tenté de résister à la contrariété provoquée par les propos jugés 'hawkish' de Jerome Powell concernant une 3ème baisse de taux consécutive avant fin 2025. Les indices US ont tenu bon jusqu'à la mi-séance -le S&P 500 se maintenant vers 6870/6880-, mais les acheteurs ont alors lâché prise, et le Nasdaq déjà en repli de -0,8% a pratiquement doublé ses pertes.



Le Dow Jones a longtemps entretenu l'espoir de nouveaux records : il a franchi la barre des 48 000 en matinée, avant de céder du terrain (-0,23%) et de finir vers 47 522. Le S&P 500 a lâché -1% à 6822 et le Nasdaq Composite -1,57% à 23 581, dans le sillage de Nvidia (-2%, la capitalisation retombe sous 5.000MdsUSD), de Tesla (-4,7%) et de Microsoft (-2,9%, malgré des résultats record).



Mais les investissements massifs dans l'IA ne vont pas être rentabilisés de sitôt : heureusement, la firme a fait état d'une croissance toujours vertigineuse de sa plateforme 'cloud', Azure (activité en hausse de +40%).



Meta a plongé de -11,4% après avoir dévoilé des CAPEX colossaux dans l'IA alors que son moteur d'intelligence artificiel est jugé beaucoup moins performant que ChatGPT, Perplexity ou Grok. Il a dit prévoir des investissement 'bien plus importants' l'an prochain, ce qui renforce l'inquiétude... mais la chute des bénéfices est un 'one shot' lié à une charge fiscale (suite à un décret de Donald Trump sur les profits stockés 'offshore'), non pas à l'impact de l'IA sur les profits.



Alphabet a quant à lui progressé de +2,5% après que la forte demande d'IA (l'activité Google Cloud a progressé de +34%), ce qui a entraîné des résultats meilleurs que prévu, la division 'ads' continuant de s'avérer très profitable.



La journée boursière ne s'est pas terminée avec le coup de cloche de 21h00 puisqu'Amazon et Apple ont dévoilé leurs trimestriels après la clôture : Apple (+3,5% en 'after hour') a fait comme souvent 'mieux que prévu' (1,85 USD de BPA contre 1,77 USD anticipé, 102,5 MdsUSD de CA) et si l'iPhone-17 est un demi succès, c'est rattrapé par les 'services'.



Amazon a annoncé une progression de 20% de son CA (bénéfice de 21,2 MdsUSD, 180 MdsUSD de CA, mieux que les 178 MdsUSD attendus, la direction vise 200 MdsUSD de CA au 4e trimestre), la récente panne majeure d'AWS est 'digérée' et la firme investira 125 MdsUSD au total d'ici la fin de l'année dans l'IA, avec l'ambition de développer son propre modèle 'Anthropic'.



Malgré ces chiffres vertigineux où 100 MdsUSD devient une unité de mesure banale, le mouvement de repli qui s'amorce sur le compartiment technologique ne constitue pas une véritable surprise, beaucoup d'analystes ayant récemment appelé à une saine consolidation sur le Nasdaq, qui s'est envolé de 55% ces six derniers mois, un bond qui l'avait conduit à aligner les plus hauts absolus récemment.



La prudence des investisseurs est alimentée par la tonalité moins accommodante que prévu du discours tenu mercredi par Jerome Powell, le président de la Fed, qui a considéré qu'une nouvelle baisse de taux en décembre était loin d'être acquise, alors que ce scénario a largement contribué au 'rally' de Wall Street depuis cet été.



Seulement 4 des 11 grands indices sectoriels du S&P s'inscrivent dans le vert au final et la faiblesse de Wall Street n'a même pas profité au marché obligataire, où le rendement de l'emprunt à 10 ans remonte au-dessus de 4,10% (+2,5 points de base à 4,103%), et le '30 ans' se tend de +5,6 points de base à 4,654%, compte tenu des incertitudes entourant la trajectoire de la politique monétaire de la Fed.



Le pétrole enchaîne une seconde séance consécutive de hausse (gain symbolique de +0,1%), le WTI repassant au-dessus du seuil de 60,3 dollars à la faveur de la détente des relations commerciales sino-américaines suite au sommet Trump-Xi Jinping... qui n'a validé qu'un accord commercial préliminaire et très parcellaire (sur les terres rares, les puces, le soja).