Wall Street : les géants de la tech marquent le pas, les CAPEX inquiètent

Publié le 30/10/2025 à 23:19

Wall Street a tenté de résister à la contrariété provoquée par les propos jugés 'hawkish' de Jerome Powell concernant une 3ème baisse consécutive avant fi 2025.

Les indices US ont tenu bon jusqu'à la mi-séance -le S&P500 sa maintenant vers 6.870/6.880, mais les acheteurs ont alors lâché prise, et le Nasdaq déjà en repli de -0,8% a pratiquement doublé ses pertes.

L'indice Dow Jones a longtemps entretenu l'espoir de nouveaux records : il a franchi la barre des 48.000 en matinée, avant de céder du terrain (-0,23%) et finir vers 47.522.

Le S&P 500 a lâché -1% à 6.822 et le Nasdaq Composite -1,57% à 23.581, dans le sille de Nvidia (-2%, la capitalisation retombe sous 5.000Mds$), de Tesla (-4,7%), de Microsoft (-2,9%, malgré des résultats record.



Mais les investissements massifs dans l'I.A ne vont pas être rentabilisés de sitôt : heureusement, la firme fait état d'une croissance toujours vertigineuse de sa plateforme 'cloud', Azure (activité en hausse de +40%).



Meta a plongé de -11,4% après avoir dévoilé des CAPEX colossaux dans l'I.A alors que son moteur d'intelligence artificiel est jugé beaucoup performant que ChatGPT, Perplexity ou Grok.

Meta dit prévoir des dépenses des investissement 'bien plus importantes' l'an prochain, ce qui renforce l'inquiétude... mais la chute des bénéfices dévoilés hier est un 'one shot' lié à une charge fiscale (suite à un décret de Donald Trump sur les profits stockés 'offshore'), non pas à l'impact de l'I.A sur les profits.



Alphabet a quant à lui progressé de +2,5% après que la forte demande d'IA (l'activité Google Cloud est en hausse de +34%), ce qui a entraîné des résultats meilleurs que prévu, la division 'ads' continuant de s'avérer très profitable.



La journée boursière ne s'est pas terminée avec le coup de cloche de 21H puisqu'' Amazon et Apple ont dévoilé leurs trimestriels après la clôture : Apple (+3,5% en 'after hour') a fait comme souvent 'mieux que prévu' (1,85$ de profit par action contre 1,77$ anticipé, 102,5Mds$ de C.A) mais l'i-Phone-17 est un demi succès (49,03Mds$ de ventes contre 50,2 attendu) : c'est rattrapé par les 'services' avec 28,75Mds$ de C.A contre 28,17 attendu).



Amazon annonce une progression de +20% de son C.A (bénéfice de 21,2Mds$, 180Mds$ de C.A, mieux que les 178Mds$ attendus, la direction vise 200Mds$ de C.A au 4ème trimestre), la récente panne majeure d'AWS est 'digérée' et la firme investira 125Mds$ au total d'ici la fin de l'année dans l'I.A, avec l'ambition de développer son propre modèle 'Anthropic'.



Malgré ces chiffres vertigineux où 100Mds$ devient une unité de mesure banale, le mouvement de repli qui s'amorce sur le compartiment technologique ne constitue pas une véritable surprise, beaucoup d'analystes ayant récemment appelé à une saine consolidation sur le Nasdaq, qui s'est envolé de 55% ces six derniers mois, un bond qui l'avait conduit à aligner les plus hauts absolus récemment.



La prudence des investisseurs est alimentée par la tonalité moins accommodante que prévu du discours tenu hier par Jerome Powell, le président de la Fed, qui a considéré qu'une nouvelle baisse de taux en décembre était loin d'être acquise, alors que ce scénario a largement contribué au 'rally' de Wall Street depuis cet été.



Seulement 4 des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent dans le vert au final et la faiblesse de Wall Street ne profité même pas au marché obligataire, où le rendement de l'emprunt à 10 ans remonte au-dessus de 4,10% (+2,5Pts à 4,103%), le '30 ans' se tend de +5,6Pts à 4,654%, compte tenu des incertitudes entourant l trajectoire de la politique monétaire de la Fed.



Le pétrole enchaîne une seconde séance consécutive de hausse (gain symbolique de +0,1%), le WTI repassant au-dessus du seuil de 60,3 dollars à la faveur de la détente des relations commerciales sino-américaines suite au sommet Trump-Xi Jinping qui s'est tenu dans la nuit... et qui ne valide qu'un accord commercial préliminaire et très parcellaire (sur les terres rares, les puces, le soja)