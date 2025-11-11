Wall Street : les indices confirment leur manque de souffle

Après son rebond convaincant de la veille, la Bourse de New York évolue sur une note divergente mardi matin, de nouveau freinée par les inquiétudes liées aux valorisations élevées des grandes valeurs technologiques, qui éclipsent les récentes avancées en vue d'une prochaine réouverture des administrations fédérales.



Un peu moins de deux heures après le début des échanges, l'indice Dow Jones avance de 0,4% à 47.572,3 points, mais le S&P 500 cède 0,2% à 6816,5 points et le Nasdaq Composite cède près de 0,8% à 23.349,7 points.



Les marchés d'actions américains avaient réussi à amorcer un vigoureux rebond hier grâce à la perspective d'une résolution du 'shutdown', cette fermeture partielle des services publics qui se prolonge maintenant depuis une quarantaine de jours, un record dans l'histoire du pays, avec pour effet de paralyser une partie de l'économie du pays.



Le psychodrame du 'shutdown' mis de côté, les investisseurs sont revenus ce matin à des préoccupations qu'ils ne connaissent que trop bien, c'est-à-dire celles ayant trait aux niveaux de valorisations des spécialistes de l'IA, après des nouvelles incitant de nouveau à la prudence sur ce point.



Suite aux nombreuses alertes lancées la semaine passée, un nouveau signal d'alarme s'est déclenché aujourd'hui avec l'annonce par le conglomérat japonais SoftBank de la cession de l'intégralité de sa participation dans le fabricant de processeurs dédiés à l'IA Nvidia, soit 32,1 millions d'actions pour un montant total de quelque 5,8 milliards de dollars.



Cette annonce, qui fait chuter le titre du concepteur de puces de plus de 3%, est surtout venue raviver la grande question du moment, à savoir celle de la nécessité de prendre ses profits après l'envolée des valeurs technologiques ces derniers mois, qui s'est traduit par des gains de quelque 50% pour le Nasdaq depuis le mois d'avril.



Ces interrogations servent aussi de caisse de résonnance aux inquiétudes entourant la très forte dépendance des performances de la place boursière américains aux géants de la tech, IA en tête, et plus généralement aux questionnements au sujet de la rentabilité à attendre des investissements considérables réalisés dans l'IA.



Ce regain d'inquiétudes, qui provoquent depuis quelques séances des mouvements en dents de scie, montre selon certains analystes que le marché a simplement besoin de souffler.



Avec la fin de de la saison des résultats et l'absence de publications macroéconomiques pour cause de fermeture des administrations de Washington, il n'est pas évident que les investisseurs disposeront de perspectives plus claires sur l'orientation à suivre tant que Nvidia n'aura pas publié ses résultats trimestriels, un événement très attendu qui tombera le mercredi 19 novembre.



L'évolution de Wall Street en cette fin d'année sera également le fait des nombreuses statistiques qui devraient tomber dans les prochaines semaines avec la réouverture des services publics.



Ces chiffres seront suivis de près afin d'anticiper la prochaine décision de la Fed, prévue le 10 décembre, et qui devrait se solder par un nouvel assouplissement des taux de 25 points de base selon 67% des traders, à en croire le baromètre FedWatch.



Pour certains observateurs, il ne serait guère surprenant de voir les gérants de fonds fermer leurs positions et partir en vacances dès Thanksgiving au vu des gains spectaculaires engrangés ces derniers mois.



Certains analystes techniques se montrent toutefois moins optimistes pour la fin de l'année après que le S&P a enfoncé la semaine dernière le support des 6750 points, qui correspond à 38,2% du retracements de Fibonacci du mouvement haussier entre le 10 octobre et l'atteinte de son plus haut historique de la fin octobre, ce qui les conduit à surveiller désormais l'enfoncement des seuils des 6550 puis 6500 points.