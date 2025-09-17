Wall Street : les indices peinent à s'orienter franchement dans un sens

Les marchés d'actions américains évoluent en ordre dispersé mercredi matin, les investisseurs évitant de prendre des positions dans un sens ou dans l'autre en attendant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui tomberont peu après l'heure du déjeuner.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,6% à 46.056,7 points, le S&P 500 recule de 0,1% à 6599,6 points et le Nasdaq Composite se replie de 0,5% à 22.218,3 points.



La Fed publiera son communiqué à 14h00 qui devrait, selon les anticipations du marché, se traduire par une baisse de taux de 25 points de base, la première aux Etats-Unis depuis la fin 2024.



Lors de sa conférence de presse qui débutera une demi-heure plus tard, Jerome Powell, le président de la banque centrale, sera surtout attendu sur la trajectoire future des taux directeurs.



Déjà soumis à une pression intense de la part de Donald Trump, Powell va se trouver confronté à un difficile exercice d'équilibriste, certains secteurs de l'économie affichant une bonne forme tandis que le marché de l'emploi n'a cessé de se dégrader ces derniers mois.



Si les investisseurs s'attendent à un assouplissement de 25 points de base, ils en espèrent en réalité 50. Et leurs anticipations pour la suite des événements divergent par ailleurs significativement des prévisions établies par l'institution.



Alors que les dernières projections de taux de la Fed laissaient entrevoir deux baisses de taux 25 points de base au total cette année, la récente détérioration du marché du travail ont amené les marchés à en attendre trois.



L'incertitude est donc loin d'être levée, avec en toile de fond un risque de stagflation (croissance faible et inflation tenace) qui place la Réserve fédérale dans une position encore plus délicate.



'Powell aura la lourde tâche de ne pas décevoir les attentes très élevées des investisseurs', commente Michaël Nizard, chez Edmond de Rothschild AM.



'Il nous parait toutefois peu probable qu'il s'aligne sur le positionnement de marché relativement agressif aujourd'hui', ajoute le stratège.



Les analystes estiment que Jerome Powell cherchera à éviter un message trop alarmiste qui témoignerait d'une grande inquiétude quant à un risque de récession aux Etats-Unis.



'Sans une détérioration significative de la croissance, il est difficile d'attendre beaucoup plus aujourd'hui alors que l'inflation n'est toujours pas revenue à la cible', renchérissent les équipes d'AXA IM.



Outre la Réserve fédérale, quelques indicateurs continuent d'occuper les investisseurs.



Le Département du Commerce a fait état ce matin avant l'ouverture d'une chute de 8,5% des mises en chantier de logements en août par rapport au mois précédent, tandis que les permis de construire, censés préfigurer les mises en chantier futures, se sont contractées de 3,7%.



L'attentisme domine sur le marché obligataire avant le verdict de la Fed sur ses taux. Le rendement des obligations américaines à 10 ans reste inchangé, autour de 4,0360%.



Les variations sont tout aussi limités du côté des changes, où le dollar rebondit un peu face à l'euro après ses plus bas de quatre ans de la veille, ce qui ramène la monnaie unique autour de 1,1850 contre le billet vert.



Après avoir enchaîné trois séances consécutives de hausse, les cours pétroliers repartent à la baisse malgré l'annonce d'un fort recul hebdomadaire des stocks de pétrole brut. Le WTI texan lâche à l'heure actuelle 0,6% à 64,1 dollars.

