Wall Street : les indices US reviennent de loin, le VIX de très loin

Wall Street revient de loin et les indices US clôturent sans tendance vendredi : un sauvetage a t'il été décidé ou le 'buy the dips' s'est-il enclenché spontanément ?



Pour prendre la mesure du revirement, le 'VIX' flambait de +16% jusque vers 22,7 vers 18h00, puis termine sur un repli inespéré de -2% vers 19,10 : d'une hausse hebdomadaire de +40%, et il est retombé à moins de +20%... en une demi-séance.



Le Nasdaq a perdu jusqu'à -2,1% et s'est enfoncé vers 22 563, menaçant le support oblique moyen terme (qui se confond avec la moyenne mobile à 50 jours) : à 18h30, l'indice des 'technos' perdait -5% sur la semaine... alors que pas une seule phase de correction -prise dans sa totalité- n'avait dépassé -3,5% depuis la mi-avril.



Avec le rebond de la seconde partie de séance, le Nasdaq Composite ne perd plus que 0,21%, se repositionne juste au-dessus des 23 000, et ramène sa perte hebdomadaire à -3%.



Le S&P 500, retombé sous 6660 (MM50), inverse la vapeur et finit dans le vert (+0,13% vers 6728, perte hebdomadaire ramenée à un très banal -1,6%) et le Dow Jones (+0,16% à 46 987) ne cède pas plus de -1,4% cette semaine... et n'a pas reperdu plus de -2,4% sur ses sommets.



En faisait la moyenne des indices, on retrouve cet écart de -3,5% qui évite d'enfoncer des supports directionnels et de compromettre la tendance haussière de moyen terme.



La séance du jour a quand même laissé quelques traces négatives sur quelques 'technos' chèrement valorisées : Take-Two dévisse de -8% (report de 6 mois de la sortie de 'GTA', une de ses franchises vedettes), -5,2% sur Dexcom et Microchip (revenu d'un plus bas de -10%), ARM perd -3,7%, Applied Materials -1,5%... et Nvidia qui chutait de -5% finit in extremis en hausse de 0,04%, effaçant 250 MdsUSD de pertes.



Les raisons de la baisse initiale étaient nombreuses. Goldman Sachs vient de publier une étude qui pointe du doigt les valorisations très élevées atteintes par les grands groupes technologiques américains, en particulier ceux liés à l'IA : un basculement lié au changement d'état d'esprit des investisseurs semble se mettre en place.



Le probabilité d'une baisse de taux s'est renforcée en milieu d'après-midi : l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan chute de 53,6 en octobre vers 50,3 en novembre (contre 53 attendu).



Le voici à son plus bas niveau depuis juin 2022, du fait notamment du plongeon de - 17% de la perception de la situation financière personnelle actuelle ('shutdown' de 6 semaines oblige) et à une diminution de 11% des anticipations sur les conditions économiques à venir.



Et la veille, Challenger avait révélé une nette dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis et des questionnements quant à la nécessité de baisser les taux de la Fed en décembre.



La séance aurait dû être animée par la publication du rapport officiel sur l'emploi américain du Département du Travail, mais celle-ci a été reportée sine die en raison de la fermeture des administrations fédérales.