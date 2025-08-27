Wall Street : les initiatives gelées en attendant Nvidia

Les marchés d'actions américains évoluent dans le vert mercredi en fin de matinée, mais sur des écarts relativement faibles, les investisseurs préférant visiblement limiter leurs initiatives avant la parution des résultats de Nvidia dans la soirée, même si aucun gérant n'ose alléger ses positions en perspective de bonnes surprises.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,3% à 45.545,1 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 21.568,3 points.



L'indice S&P 500, en hausse de 0,1% à 6473,4 points, est monté en matinée jusqu'à 6478,7 points, à moins de trois points de son record des 6481,3 points.



Wall Street évolue depuis plusieurs semaines à des plus hauts historiques, mais les investisseurs attendent maintenant de connaître les résultats de Nvidia pour savoir si les valorisations actuellement jugées élevées sont justifiées.



Les comptes de Nvidia feront office de véritable 'test' afin de s'assurer que la demande pour les technologies liées à l'IA reste toujours aussi forte.



'Nvidia est devenu le coeur battant de l'IA', rappelle-t-on chez Saxo Banque. 'Ses puces et ses équipements font tourner le 'cloud' d'entreprises comme Microsoft, Alphabet, Amazon ou Meta', ajoute la banque scandinave.



'Quand Nvidia prévoit du positif, ça redonne confiance à tout le secteur des semi-conducteurs, des équipements, de la mémoire et des géants du cloud. Quand ça flanche, c'est tout l'écosystème qui perd son souffle', souligne Saxo.



L'action du fabricant de puces - qui s'est envolée de 40% depuis ses plus bas du 8 avril - est pour l'instant inchangé, témoignant de l'indécision des marchés.



Sur le front de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte au-delà de 4,26%, le succès d'une récente adjudication étant plus que compensé par la prudence avant la parution de l'indice des prix PCE très suivi par la Fed, prévue vendredi.



Le billet vert confirme son accès de vigueur face à l'euro, qui recule vers 1,16 dollar alourdi par les inquiétudes entourant la dette et l'économie françaises.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse alors que les derniers chiffres publiés par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont montré une baisse des stocks de pétrole brut la semaine dernière aux Etats-Unis, tout comme de ceux d'essence et de distillats, ce qui fait progresser le WTI de 0,7% à 63,7 dollars.

