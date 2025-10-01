Les États-Unis sont à nouveau le théâtre d'un scénario familier : le gouvernement fédéral a fermé ses portes. Cette fois-ci, cependant, les conséquences vont au-delà des congés forcés des fonctionnaires et des bureaux fermés. Le problème réside dans les données. Au moment même où la Réserve fédérale envisage de baisser ses taux d'intérêt, la fermeture menace d'interrompre le flux des données économiques, dont dépendent les décisions de la Fed.

Mercredi matin, les indices américains ont ouvert en baisse, allant de -0.3% pour le Dow Jones à -0.5% pour le Nasdaq 100, les investisseurs prenant conscience que certains indicateurs clés risquent de ne pas être publiés à temps. Si le Bureau of Labor Statistics ne peut pas diffuser les chiffres de l'emploi ou si l'indice des prix à la consommation est retardé, le scénario d'un assouplissement monétaire s'effrite. Les marchés détestent l'incertitude plus encore que les mauvaises nouvelles : l'absence d'un chiffre ouvre la voie aux pires conjectures.

Les investisseurs tentent de se rabattre sur des signaux alternatifs : les estimations privées d'Adp, ou encore les enquêtes de l'Institute for Supply Management. Mais ces substituts sont imparfaits. Publié ce matin, le rapport Adp a montré que l'emploi privé avait reculé de 32 000 postes en septembre, contre une prévision de +51 000. Un écart de plus de 80 000, qui révèle un ralentissement de l'embauche bien plus brutal qu'anticipé. Pour ceux qui espéraient un refroidissement graduel, permettant à la Fed de réduire ses taux sans attiser la crainte d'une récession, le message brouille les cartes. Reste que le rapport Adp n'a pas le poids décisif des statistiques officielles pour la banque centrale.

En temps normal, Wall Street sait encaisser un shutdown. L'histoire est rassurante : l'indice S&P 500 a progressé lors des six derniers épisodes, rappellent les analystes de Deutsche bank. Mais le contexte compte. Aujourd'hui, les valorisations sont tendues et l'optimisme fragile. Les actions viennent d'enchaîner deux trimestres consécutifs de hausse, soutenues par l'espoir d'une détente monétaire rapide.

Si les précédentes paralysies budgétaires ont été vite oubliées, c'est qu'elles n'ont pas duré. Plus Washington s'enlise, plus le risque d'un retournement de sentiment s'accroît, au point de durcir les conditions financières même sans action de la Fed.

Pendant ce temps, les actions continuent de bondir ou de trébucher : Nike a surpris sur son chiffre d'affaires, Lithium americas a flambé grâce à une prise de participation publique, Marvell a été sanctionné par un abaissement de recommandation. Le groupe Pfizer a, lui, grimpé après un accord avec l'administration Trump : réduction de prix de certains médicaments jusqu'à 85% et exemption tarifaire de trois ans en échange d'investissements industriels aux Etats-Unis.

Nul besoin d'être grand clerc pour prédire que les prochains jours seront volatils. Le shutdown perturbe les repères, et la situation est renforcée par l'attente des résultats du troisième trimestre, qui commenceront en masse le lundi 13 octobre avec les grandes banques américaines et plusieurs industriels emblématiques.

Par ailleurs, et toujours côté statistiques, la Maison-Blanche a annulé la nomination de l'économiste conservateur EJ Antoni à la tête du Bureau of Labor Statistics. Sa candidature n'avait pas fait consensus, même parmi les républicains, sans explication officielle.

Au calendrier économique, outre le rapport Adp, figure à 15h45 la publication de l’indice PMI manufacturier américain de septembre de S&P global. A 16h00, ce sera au tour de l’indice ISM manufacturier de septembre d’être dévoilé.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 97,588

: 97,588 Or: 3 870 USD

Pétrole brut (BRENT ) : 65,35 USD (WTI) 61,72 USD

(BRENT : 65,35 USD (WTI) 61,72 USD États-Unis 10 ans: 4,10%

10 ans: 4,10% BITCOIN: 116 655 USD

Actualités économiques :

Walmart supprimera les colorants synthétiques et plus de 30 autres ingrédients artificiels de toutes ses marques alimentaires privées aux États-Unis d'ici janvier 2027, s'alignant ainsi sur des initiatives plus larges en matière de santé.

Bristol-Myers Squibb a obtenu la désignation " Fast Track " de la FDA pour son anticorps expérimental BMS-986446 contre la maladie d'Alzheimer, qui cible la protéine tau liée à la progression de la maladie.

Oklo a été sélectionné par le département américain de l'Énergie pour construire trois usines de fabrication de combustible nucléaire de pointe, afin de soutenir le déploiement de ses réacteurs de nouvelle génération.

Global Infrastructure Partners, filiale de BlackRock, est sur le point d'acquérir le groupe de services publics AES pour 38 milliards de dollars, reflétant la demande croissante en électricité des centres de données et de l'intelligence artificielle.

Biocon a signé un accord confidentiel avec Amgen, lui permettant de commercialiser dès aujourd'hui des biosimilaires de Prolia et Xgeva sur le marché américain.

Pfizer a conclu un accord avec l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments jusqu'à 85% et a décroché une exemption tarifaire de trois ans en échange d'investissements dans la fabrication aux États-Unis.

Corteva se scindera en deux sociétés cotées en bourse distinctes, l'une spécialisée dans les semences et l'autre dans la protection des cultures, la séparation étant prévue pour le second semestre 2026.

IBM et AMD s'associent pour fournir une infrastructure d'IA à la start-up Zyphra, en déployant des GPU AMD Instinct sur IBM Cloud afin de prendre en charge la formation avancée de modèles multimodaux.

Baker Hughes a obtenu un contrat de Bechtel Energy pour la fourniture d'équipements de liquéfaction destinés au projet Port Arthur LNG Phase 2 de Sempra Infrastructure au Texas.

C4 Therapeutics et Pfizer ont conclu un accord de collaboration pour mener des essais cliniques visant à tester une combinaison de cemsidomide et d'elranatamab de Pfizer pour le traitement du myélome multiple.

Amazon Web Services et la NBA ont lancé " NBA Inside the Game ", une plateforme alimentée par l'IA qui fournit des informations en temps réel et des expériences interactives aux fans.

Le fonds de pension néerlandais ABP a vendu sa participation dans Caterpillar en raison de préoccupations concernant les investissements de la société dans des zones de conflit, en particulier à Gaza.

Gaming and Leisure Properties va acquérir les actifs immobiliers du Sunland Park Racetrack & Casino au Nouveau-Mexique pour 183,8 MUSD, ce qui devrait se traduire par une augmentation immédiate de ses bénéfices.

Alnylam Pharmaceuticals a administré le premier traitement à un patient dans le cadre d'un essai de phase 3 sur le zilebesiran dans le domaine cardiovasculaire, ce qui a déclenché un paiement d'étape de 300 MUSD de la part de Roche.

Tesla a augmenté les prix de location de tous ses modèles aux États-Unis à la suite de l'expiration des crédits d'impôt fédéraux pour les véhicules électriques et a affiché des résultats de vente mitigés sur les marchés européens, avec des gains en France, au Danemark, en Norvège et en Espagne, mais des pertes continues en Suède.

Nike annonce une croissance inattendue de son chiffre d'affaires, tirée par de solides ventes en gros et de vêtements.

Core Laboratories Inc. se développe au Brésil avec l'acquisition de Solintec.

