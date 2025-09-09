Wall Street : les investisseurs digèrent les dernières données sur l'emploi

La Bourse de New York évolue sans direction mardi suite la publication de nouvelles données sur le marché du travail faisant apparaître d'importantes révisions à la baisse de l'emploi.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,1% à 45.542,5 points, le S&P 500 recule de 0,1% à 6490,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 21.774,7 points.



Les investisseurs digèrent les dernières données sur l'emploi américain parues peu après l'ouverture, avec l'objectif continuer à se faire une idée de l'ampleur des prochaines réductions de taux à venir.



Très attendue après une série de données inquiétantes sur l'emploi aux Etats-Unis, les chiffres de l'emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS) pour la période allant d'avril 2024 à mars 2025 ont fait apparaître une révision à la baisse du nombre d'emplois de 911.000.



'Il s'agit de la révision annuelle la plus négative depuis qu'elle est publiée sous ce format', réagit ce matin Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'La révision est plus négative qu'après la crise financière de 2008 et encore plus négative qu'en 2024', précise l'analyste.



'Rappelons que c'est la révision annuelle de l'emploi très négative l'année dernière qui avait poussé la Fed à baisser ses taux directeurs de 50 points de base en septembre 2024', ajoute-t-il.



Selon le professionnel, ces révisions 'très négatives' rendent possible une baisse de taux de la Fed de 50 points de base la semaine prochaine.



L'outil FedWatch du CME Group montre que les opérateurs misent désormais à près de 8% sur une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base le mercredi 17 septembre, mais ceux qui tablent sur une réduction plus limitée, de 25 points de base, restent largement majoritaires à 92%.



Le marché du travail américain fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs après qu'une série de chiffres plus faibles que prévu aient suscité des craintes de ralentissement de l'économie, un risque reconnu par Jerome Powell, le président de la Fed, lors de la récente réunion de Jackson Hole.



Mais, à l'instar de vendredi, après la livraison très décevante des créations d'emplois au mois d'août, les investisseurs semblent aussi s'inquiéter d'une décélération trop marquée de la croissance américaine, ce qui les poussent à relativiser la perspective de baisses de taux et à voir 'le verre à moitié vide'.



Outre-Atlantique, le dollar se reprend un peu face à l'euro, qui revient vers 1,1720, la rémunération des Treasuries à dix ans se reprenant un peu au-delà de 4,08% après avoir fortement diminué depuis vendredi, de par les anticipations grandissantes de prochaines baisses de taux de la Fed.



Sur le plan des valeurs, Oracle recule de 0,5% dans l'attente de la publication ce soir de ses résultats trimestriels, qui seront très surveillés afin d'évoluer la vitalité des investissements technologiques des entreprises.