Wall Street : les investisseurs évitent de prendre position à la veille de la Fed

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note irrégulière mardi, dans des marchés qui semblent comme paralysés à quelques heures du début de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui devrait se conclure demain par une troisième baisse de taux en trois mois.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices reculent de 0,1% à 0,2%, synonyme d'un début de séance en territoire négatif, voire autour de l'équilibre.



Les investisseurs hésitent à prendre des positions avant ce qui devrait être un nouveau pas dans le cycle actuel d'assouplissement monétaire de la Fed, un phénomène qui a très largement contribué au "rally" des marchés d'actions américains ces six derniers mois.



Une baisse des taux de 25 points de base est désormais très largement intégrée dans les cours mais les investisseurs attendent surtout la conférence de presse que tiendra son président, Jerome Powell, après la publication du communiqué de la banque centrale et de ses nouvelles prévisions économiques afin de déterminer comment évolue sa réflexion.



"Jerome Powell devrait rappeler le caractère temporaire des hausses de prix liées aux tarifs douaniers, souligner les risques pour l'emploi liés au ralentissement du marché du travail et préciser que ce troisième assouplissement rapproche la politique monétaire d'une position neutre", indique François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.



Une politique monétaire est dire "neutre" lorsqu'elle atteint un stade où elle ne peut être considérée ni comme accommodante, ni comme restrictive.



Certains observateurs redoutent cependant que le patron de la la banque centrale se montre prudent et que la baisse de taux "restrictive" prévue par l'institution de Washington demain, c'est-à-dire basée sur une approche prudente, aboutisse à une orientation prospective plus ferme.



"En fait, le débat est celui de savoir si la Fed va donner un message de prudence ou va être plus agressive sur sa trajectoire d'assouplissement", rappellent les équipes de LBP AM.



"Nous restons dans le camp de la prudence", ajoute la filiale de gestion d'actifs de La Banque Postale.



"Déjà la décision qui sera prise le sera avec peu de statistiques (pas de statistiques officielles récentes d'emploi et d'inflation), mais surtout nous pensons que l'inflation risque de rester élevée alors que l'emploi devrait se stabiliser face à une économie qui résiste", poursuit-elle.



Ce qui est certain, c'est que les taux longs se sont tendus un peu partout dans le monde au cours des dernières séances, signe des doutes exprimés par les intervenants concernent de nouveaux assouplissements de la part de la Fed.



Sur le marché des obligations du Trésor américain, le rendement à dix ans revient vers 4,14% après avoir atteint hier un plus haut de deux mois et demi, à plus de 4,19%.



Sur le marché des changes, le dollar est parfaitement stable face à l'euro, qui se stabilise vers 1,1630 dollar avant la décision de la Fed qui sera annoncée mercredi.

