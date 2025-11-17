Wall Street : les investisseurs restent sur la touche en attendant Nvidia

Wall Street a ouvert en baisse lundi matin, poursuivant son mouvement de consolidation sans grande intensité de la semaine passée, les investisseurs ne souhaitant visiblement pas trop s'engager sur le marché à deux jours de la publication des résultats trimestriels très attendus de Nvidia, le géant de l'IA.



Vers 11h15 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,6% à 46.880,3 points, le S&P 500 cède 0,6% à 6.696,7 points et le Nasdaq Composite perd 0,5% à 22.778,1 points.



La séance du jour devrait rester relativement calme grâce à un agenda allégé aussi bien en micro-économie qu'en macro-économie, avant le déluge de statistiques qui s'annonce dans les prochains jours du fait de la réouverture des administrations fédérales après plus de six semaines de 'shutdown'.



En raison du redémarrage des services publics, les séances et les semaines à venir risquent en effet d'être agitées du côté de la macroéconomie, avec entre autres quelques chiffres de poids comme le rapport sur l'emploi au titre du mois de septembre, qui paraîtra finalement jeudi.



Tous ces chiffres seront étudiés avec soin au vu de la tonalité mois accommodante des récentes déclarations tenues par plusieurs hauts responsables de la Réserve fédérale.



Des indicateurs économiques médiocres, surtout du côté du marché du travail, seraient susceptibles de confirmer le scénario d'une nouvelle baisse de taux de la part de la Fed.



L'approche de la publication très attendue de Nvidia, prévue mercredi soir, incite également les intervenants à rester à l'écart du marché.



Les attentes sont particulièrement élevées pour le concepteur de puces dédiées à l'IA, qui a l'habitude de surpasser les prévisions et de revoir systématiquement ses objectifs à la hausse lors de l'annonce de ses résultats.



Après une hausse de 41% de son titre ces six derniers mois et une valorisation qui dépasse aujourd'hui 4.600 milliards de dollars, la première capitalisation boursière mondiale ne semble guère avoir le droit à l'erreur.



Signe de la prudence des investisseurs, l'action perdait 2% ce matin dans les premiers échanges.



L'indice de volatilité du CBOE se tend de 7% à 21,3, mais reste encore en-dessous de ses pics du mois d'octobre, lorsque la remontée de l'indice de la peur' faisait craindre à certains observateurs que la Bourse négligeait de prendre en compte des éléments qui pourraient entraver sa course.



La plupart des indices sectoriels du S&P évoluent en territoire négatif, notamment celui de la technologie qui cède 0,9% suivie par celui de l'énergie, en repli de 0,7%.



Contre la tendance, Alphabet s'adjuge près de 5% alors que Berkshire Hathaway, le groupe de Warren Buffett, a déclaré avoir pris une participation valorisée à près de cinq milliards de dollars au sein du géant de l'Internet.



Sur le marché obligataire, la pause à Wall Street favorise un retour sur les Treasuries, qui fait légèrement redescendre le rendement du dix ans américain sous 4,13%.



Le dollar reprend un peu de terrain face à l'euro, qui parvient cependant à se maintenir au-dessus du seuil de 1,16, en raison des anticipations entouran une politique monétaire plus accommodante de la BCE.



Les cours du pétrole s'inscrivent également dans le rouge sur le NYMEX, de nouveau pénalisé par la perspective d'une offre excédentaire, ce qui pèse sur les prix. Le WTI texan cède 0,1% à 59,9 dollars.