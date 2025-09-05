Wall Street : les investisseurs vendent la nouvelle après l'emploi

Après un début de séance dans le vert qui lui avait permis d'établir brièvement de nouveaux records, la Bourse de New York s'est retournée à la baisse vendredi matin suite à la publication de chiffres de l'emploi inférieurs aux attentes qui ouvrent un peu plus la porte à une hausse de taux de la Réserve fédérale dans moins de deux semaines.



Vers 11h00 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,8% à 45,257.6 points, le S&P 500 cède 0,8% à 6451,5 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,7% à 21.556,4 points.



L'économie américaine a créé seulement 22.000 nouveaux postes au mois d'août, pour un taux de chômage qui est remonté à 4,3%, contre 4,2% en juillet, des données qui se situent largement en-dessous des prévisions pourtant prudentes établies par les analystes.



Ces chiffres viennent définitivement lever les derniers doutes quant à l'éventualité d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed à l'issue de sa prochaine réunion, les 16 et 17 septembre, qui devrait déboucher sur une première baisse de taux de 25 points de base depuis décembre 2024.



Ce rapport plus mauvais que prévu conduit même certains investisseurs à penser que la Fed pourrait se montrer plus agressive dans ses futures baisses de taux.



'Ce rapport sur l'emploi corrobore la thèse d'un fort ralentissement du marché du travail et certains membres du FOMC, dont Christopher Waller, vont désormais demander une baisse de taux de 50 points de base lors du comité du 17 septembre', réagit Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



Alors que la perspective d'une reprise de la politique accommodante de la Fed devrait constituer un élément de soutien aux actifs risqués, Wall Street subit des prises de bénéfices, selon le schéma classique consistant à 'acheter la rumeur et vendre la nouvelle' lorsqu'un facteur de hausse avait déjà été bien intégré par le marché.



Et si une baisse des taux signifie des conditions de crédit plus avantageuses, elle traduit aussi la santé moins vigoureuse de la première économie du monde, ce qui amène les investisseurs à considérer une baisse de taux de la Fed comme un verre à moitié vide.



'La croissance de l'emploi a été vraiment anémique le mois dernier, le chômage remonte à 4,3% et les heures travaillées ressortent en dessous des attentes, ce qui a pour effet de freiner la progression des revenus', soulignent les économistes de BofA.



'On voit désormais clairement que c'est la demande de main-d'oeuvre qui se détériore, et pas seulement l'offre', s'inquiète la banque.



Conséquence, à en croire le baromètre FedWatch, les intervenants continuent de parier à une grande majorité sur deux baisses de taux supplémentaires d'ici à la fin de l'année, en octobre puis en décembre.



Suite aux statistiques de l'emploi, le dollar s'est nettement affaibli face à toute une série de devises de référence dont l'euro, qui remonte au-delà de 1,1745, soit un plus haut de quatre ans.



Les chiffres de l'emploi ont également pour effet de faire plier les rendements des Treasuries, celui du papier à dix ans chutant de plus de dix points de base pour revenir autour de 4,07%.



Sur le front du pétrole, les cours accentuent leur repli sur le NYMEX après ces indicateurs qui témoignent d'un net ralentissement de l'activité susceptible de pénaliser la demande. Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche plus de 3% autour de 61,5 dollars.



Du côté des valeurs, l'action du fabricant de puces Broadcom bondit de plus de 10% et inscrit de nouveaux plus hauts historiques après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu et la présentation de prévisions encourageantes, largement soutenues par le développement de l'IA.



Tesla s'adjuge de son côté plus de 2% alors que le conseil d'administration a dévoilé ce matin un plan de rémunération prévoyant de verser jusqu'à 1.000 milliards de dollars à Elon Musk afin de conserver ce dernier à la direction générale de l'entreprise.



Sur l'ensemble de la semaine, écourtée pour cause de 'Labor Day' le Dow Jones perd pour l'instant 0,3%, le S&P 500 cède 0,2% mais le Nasdaq s'adjuge environ 1% grâce à la récente envolée d'Alphabet (Google) suite à une décision de justice antitrust favorable lui permettant d'éviter un démantèlement.