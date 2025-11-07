Les trois principaux indices de Wall Street s'acheminent vers leur pire semaine depuis des mois. Le Nasdaq, à forte composante technologique, est le plus touché, en recul de près de 2% sur une seule séance et en route vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars. Les investisseurs s'interrogent désormais sur la solidité de la vague d'euphorie liée à l'intelligence artificielle. Les doutes s'accumulent sur la manière dont les entreprises tireront réellement profit de cette technologie, et sur la réalité d'une "économie de l'IA" qui pourrait n'être qu'un jeu de miroir où les sociétés se vendent entre elles des puces et des services de cloud.
À cette nervosité s'ajoute la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des États-Unis. Privés de données officielles, économistes et décideurs naviguent à vue. L'indice de volatilité CBOE, le baromètre de la peur de Wall Street, atteint un sommet de deux semaines, tandis que les marchés évaluent à parts égales la probabilité d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain. La situation est aggravée par les effets en chaîne du blocage : le trafic aérien est réduit dans 40 aéroports.
La saison des résultats, quant à elle, oscille entre espoir et désillusion. Parmi les sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs comptes, 83% ont dépassé les attentes, un record depuis plus de deux ans. Pourtant, le moral des marchés reste morose. Certaines entreprises, comme Expedia ou Monster Beverage, ont été saluées pour leurs performances. D'autres, à l'image de Block (propriétaire de Cash App et Square), ont vu leurs actions plonger après des résultats inférieurs aux prévisions. Même Tesla, dont les actionnaires viennent d'approuver un plan de rémunération historique d'un billion de dollars pour Elon Musk, n'a pas échappé au malaise ambiant : le titre reculait encore de 1% avant l'ouverture, après avoir chuté de 3,50% la veille.
En Chine, les exportations ont surpris par leur recul en octobre, notamment vers les États-Unis où elles ont chuté de 25% sur un an. Ce déclin traduit à la fois l'essoufflement de la demande mondiale et des tensions commerciales persistantes. Les marchés des matières premières reflètent la même nervosité : le pétrole recule, l'or se redresse légèrement et le minerai de fer s'affaisse sous le poids d'une offre surabondante.
Ce vendredi, les publications de KKR, Duke Energy et Constellation Software seront scrutées de près.
Les cotations du jour :
- Dollar index: 99,462
- Or: 3 998 USD
- Pétrole brut (BRENT): 63,75 USD (WTI) 59,83 USD
- Dette américaine à 10 ans: 4,1%
- BITCOIN: 100 473 USD
Dans l'actualités des entreprises :
- Comcast étend sa présence dans le streaming au Royaume-Uni en acquérant la division de diffusion d’ITV et envisage également d’acquérir Warner Bros Discovery.
- ITV étudie la vente de sa division de diffusion à Comcast et négocie aussi la cession de son unité médias et divertissement à Sky pour 1,6 MdsGBP.
- Warner Bros Discovery serait une cible d’acquisition potentielle de Comcast.
- Oxbridge Re a réduit sa perte nette au T3 grâce à une baisse des pertes non réalisées sur les investissements.
- Nvidia a exclu le marché chinois des centres de données de ses prévisions financières et confirmé qu’elle ne vendrait pas ses puces Blackwell AI à la Chine en raison des restrictions américaines.
- Boeing a obtenu de nouvelles commandes d’avions, lancé une technologie d’avion virtuel pour la formation des pilotes, évité des poursuites pénales dans l’affaire du 737 MAX et signé des contrats pour vendre jusqu’à 37 avions à des compagnies d’Asie centrale.
- Tesla les actionnaires ont approuvé le plan de rémunération d’Elon Musk de 1 000 MdsUSD et soutenu l’investissement dans xAI ; Musk a évoqué la construction d’une grande usine de semi-conducteurs et cherche l’approbation de la conduite autonome complète (FSD) en Chine d’ici 2026.
- xAI a reçu le soutien des actionnaires de Tesla pour un investissement.
- Airbnb a dépassé les attentes de bénéfices du T3 2025 grâce à une forte croissance internationale, notamment en Amérique latine et en Asie-Pacifique.
- Palantir Technologies participera à la refonte du système d’acquisition d’armes du Département américain de la Défense pour accélérer l’adoption technologique.
- RTX impliqué dans la réforme du processus d’acquisition d’armes du Pentagone.
- Lockheed Martin bénéficiera également de la refonte du système d’approvisionnement du Département de la Défense.
- Novo Nordisk réduira le prix de ses médicaments GLP-1 dans le cadre d’un accord avec l’administration Trump afin d’élargir l’accès via Medicare.
- Eli Lilly réduira également ses prix GLP-1 ; son médicament Mounjaro a dépassé l’Augmentin de GSK comme médicament le plus vendu en Inde en valeur en octobre.
- GSK a vu son Augmentin détrôné par le Mounjaro de Eli Lilly comme médicament le plus vendu en Inde.
- KKR envisage d’acheter conjointement ST Telemedia avec Singtel.
- ST Telemedia cible potentielle d’acquisition de Singtel et KKR.
- Venture Global a signé un accord à long terme pour fournir à la Grèce 0,7 milliard de mètres cubes de GNL par an à partir de 2030.
- La Poste fait face à des critiques en France pour son accord logistique avec Temu.
- PDD Holdings maison mère de Temu, critiquée en France pour son partenariat avec La Poste.
- Freeport-McMoRan a repris ses opérations dans les mines indonésiennes non affectées et prévoit de rouvrir progressivement le site de Grasberg Block Cave d’ici 2026 après un glissement de terrain mortel.
- TSMC bénéficie du record de +49.7% des exportations taïwanaises en octobre, stimulées par la demande en puces IA.
- Anthropic s’étend en Europe avec de nouveaux bureaux à Paris et Munich, soutenu par la demande croissante pour ses modèles Claude ; soutenu par Alphabet et Amazon.
- Google prévoit de construire un centre de données axé sur l’IA sur l’île Christmas en Australie, dans le cadre d’investissements liés à la défense.
- Meta fait pression sur la Commission européenne pour retarder certaines dispositions de l’AI Act.
- Alphabet a également exercé une pression sur l’UE concernant l’AI Act et a levé 24 MdsUSD via une émission d’obligations senior pour renforcer sa liquidité.
- OpenAI a précisé ne pas avoir demandé de garanties publiques américaines pour financer ses centres de données, privilégiant le soutien à la fabrication nationale de puces.
- Delta Air Lines réduit ses vols dans 40 aéroports américains pour se conformer aux contraintes de personnel de la FAA durant la fermeture du gouvernement.
- Alliant Energy a relevé de 17% ses prévisions de dépenses d’investissement 2025 à 13.4 MdsUSD, soutenues par la demande des centres de données.
- Camden Property Trust a relevé ses prévisions annuelles de fonds d’exploitation grâce à une croissance persistante des loyers.
- Block a manqué les prévisions de bénéfices du T3, la consommation ralentissant et la croissance de Square faiblissant, entraînant une baisse de 11% du titre.
- Expedia a dépassé les attentes de bénéfices du T3 et relevé ses prévisions de revenus 2025, portée par la vigueur du tourisme d’affaires et asiatique.
- Wynn Resorts a dépassé les estimations de revenus du T3 grâce au rebond de Macao, bien que les bénéfices aient été inférieurs aux attentes.
- Johnson & Johnson a obtenu l’approbation de la FDA pour le Darzalex Faspro®, premier traitement pour le myélome multiple à haut risque à évolution lente.
- Snap-On a augmenté son dividende de 14%, reflétant une solide performance financière.
- Goldman Sachs promouvra 638 employés au rang de directeur général en 2026, sa plus grande promotion depuis 2021.
Recommendations d'analystes:
- AMD (Advanced Micro Devices) CICC relève sa recommandation à surperformance (contre neutre auparavant) et augmente l’objectif de cours de 166 USD à 265 USD.
- Americold Realty Trust, Inc. RBC Capital abaisse sa recommandation à performance sectorielle (contre surperformance auparavant) et réduit l’objectif de cours de 17 USD à 13 USD.
- Black Hills Corporation Scotiabank relève sa recommandation à surperformance sectorielle (contre performance sectorielle auparavant) et augmente l’objectif de cours de 66 USD à 81 USD.
- Carmax, Inc. RBC Capital abaisse sa recommandation à performance sectorielle (contre surperformance auparavant) et réduit l’objectif de cours de 59 USD à 34 USD.
- Datadog, Inc. KeyBanc Capital Markets relève sa recommandation à surpondérer (contre pondération de marché) avec un objectif de cours de 230 USD.
- Dentsply Sirona Inc. William Blair abaisse sa recommandation à performance de marché (contre surperformance auparavant).
- Expedia Group, Inc. Piper Sandler & Co relève sa recommandation à neutre (contre sous-pondérer auparavant) et augmente l’objectif de cours de 190 USD à 250 USD.
- Globus Medical, Inc. Truist Securities relève sa recommandation à achat (contre conserver auparavant) et augmente l’objectif de cours de 65 USD à 93 USD.
- Host Hotels & Resorts, Inc. Compass Point Research & Trading relève sa recommandation à achat (contre neutre auparavant) et augmente l’objectif de cours de 18 USD à 22 USD.
- Parker-Hannifin Corporation Stifel relève sa recommandation à conserver (contre neutre auparavant) et augmente l’objectif de cours de 723 USD à 850 USD.
- The Middleby Corporation JP Morgan relève sa recommandation à neutre (contre sous-pondérer auparavant) et réduit l’objectif de cours de 140 USD à 125 USD.
- Astera Labs, Inc. CITIC Securities Co Ltd maintient sa recommandation d’achat renforcé et augmente l’objectif de cours de 153 USD à 202 USD.
- Bunge Global SA CICC maintient sa recommandation de surperformance et relève l’objectif de cours de 90 USD à 110 USD.
- DuPont de Nemours Citi maintient sa recommandation d’achat et relève l’objectif de cours de 38.90 USD à 47 USD.
- HubSpot, Inc. Cantor Fitzgerald maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l’objectif de cours de 775 USD à 500 USD.
- Instacart (Maplebear) Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l’objectif de cours de 63 USD à 45 USD.
- Macom Technology Solutions Holdings, Inc. Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l’objectif de cours de 150 USD à 200 USD.
- Natera, Inc. Canaccord Genuity maintient sa recommandation d’achat et relève l’objectif de cours de 200 USD à 250 USD.
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Jefferies maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 33 USD à 26 USD.
- Primo Brands Corporation JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l’objectif de cours de 35 USD à 23 USD.
- Sandisk Corporation BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l’objectif de cours de 130 USD à 230 USD.
- Shift4 Payments, Inc. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et réduit l’objectif de cours de 127 USD à 96 USD.
- Strategy Incorporated President Capital Management Corp maintient sa recommandation d’achat et réduit l’objectif de cours de 389 USD à 309 USD.
- Warner Bros. Discovery, Inc. Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et relève l’objectif de cours de 16 USD à 23.50 USD.