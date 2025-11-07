L'optimisme boursier peut s'envoler sur une promesse d'intelligence artificielle et s'effondrer à la vue d'un simple tableau Excel. Cette semaine, il a fait les deux. Les marchés américains, euphoriques depuis le début de l'année à l'idée que les machines puissent penser à notre place, et nous enrichir, sont soudain saisis de doutes.

Les trois principaux indices de Wall Street s'acheminent vers leur pire semaine depuis des mois. Le Nasdaq, à forte composante technologique, est le plus touché, en recul de près de 2% sur une seule séance et en route vers sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars. Les investisseurs s'interrogent désormais sur la solidité de la vague d'euphorie liée à l'intelligence artificielle. Les doutes s'accumulent sur la manière dont les entreprises tireront réellement profit de cette technologie, et sur la réalité d'une "économie de l'IA" qui pourrait n'être qu'un jeu de miroir où les sociétés se vendent entre elles des puces et des services de cloud.

À cette nervosité s'ajoute la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des États-Unis. Privés de données officielles, économistes et décideurs naviguent à vue. L'indice de volatilité CBOE, le baromètre de la peur de Wall Street, atteint un sommet de deux semaines, tandis que les marchés évaluent à parts égales la probabilité d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain. La situation est aggravée par les effets en chaîne du blocage : le trafic aérien est réduit dans 40 aéroports.

La saison des résultats, quant à elle, oscille entre espoir et désillusion. Parmi les sociétés du S&P 500 ayant déjà publié leurs comptes, 83% ont dépassé les attentes, un record depuis plus de deux ans. Pourtant, le moral des marchés reste morose. Certaines entreprises, comme Expedia ou Monster Beverage, ont été saluées pour leurs performances. D'autres, à l'image de Block (propriétaire de Cash App et Square), ont vu leurs actions plonger après des résultats inférieurs aux prévisions. Même Tesla, dont les actionnaires viennent d'approuver un plan de rémunération historique d'un billion de dollars pour Elon Musk, n'a pas échappé au malaise ambiant : le titre reculait encore de 1% avant l'ouverture, après avoir chuté de 3,50% la veille.

En Chine, les exportations ont surpris par leur recul en octobre, notamment vers les États-Unis où elles ont chuté de 25% sur un an. Ce déclin traduit à la fois l'essoufflement de la demande mondiale et des tensions commerciales persistantes. Les marchés des matières premières reflètent la même nervosité : le pétrole recule, l'or se redresse légèrement et le minerai de fer s'affaisse sous le poids d'une offre surabondante.

Ce vendredi, les publications de KKR, Duke Energy et Constellation Software seront scrutées de près.

Les cotations du jour :

Dollar index : 99,462

: 99,462 Or : 3 998 USD

: 3 998 USD Pétrole brut (BRENT) : 63,75 USD ( WTI ) 59,83 USD

: 63,75 USD ( ) 59,83 USD Dette américaine à 10 ans : 4,1%

: 4,1% BITCOIN: 100 473 USD

Dans l'actualités des entreprises :

Recommendations d'analystes: