Wall Street : les pertes s'amplifient en fin de matinée, les 'techs' visées en premier lieu

Wall Street amplifie ses pertes jeudi en fin de matinée, les investisseurs accentuant leurs prises de leurs bénéfices, principalement sur les valeurs technologiques, suite au récent 'rally' qui avait amené les trois grands indices à enchaîner les records la semaine passée.



Aux alentours de 11h15 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,7% à 47.893,8 points, le S&P 500 cède 1% à 6778,7 points et le Nasdaq Composite lâche près de 1,7% à 23.016,1 points.



Les valeurs technologiques - qui étaient parvenues à limiter leur repli hier - sont à nouveau victimes de prises de profits appuyées en dépit des solides résultats trimestriels publiés par l'équipementier pour réseaux Cisco, qui s'adjuge 4,5% après avoir relevé ses objectifs annuels en raison de la vigueur actuelle de son carnet de commandes.



Les titres des spécialistes de l'IA Nvidia (-4,4%) et Palantir (-5,5%) font tout particulièrement l'objet de lourds dégagements alors que les analystes s'interrogent sur les niveaux de valorisation tendus qu'ils ont atteints après leur envolée des derniers mois.



La tendance est également plombée par le recul des valeurs liées aux communications dans le sillage des comptes trimestriels de Disney, en baisse de presque 10% dans le sillage de la présentation d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.



Le recul d'aujourd'hui s'explique aussi par les incertitudes qui commencent à entourer les répercussions économiques du 'shutdown', qui a officiellement pris fin hier, mais dont les effets restent encore à pleinement mesurer.



Selon les estimations du Congrès, ces quelque six semaines de 'shutdown' devraient affecter la croissance du PIB au 4ème trimestre d'environ 1,5 point de pourcentage, un impact qui peut apparaître relativement négligeable sachant que le PIB américain représente 30 000 milliards de dollars chaque année.



Reste que la fermeture des services publics a accentué l'incertitude économique et assombri le moral des Américains en général. Vendredi dernier, l'indice de l'Université du Michigan a montré que 71% des consommateurs interrogés s'attendent à une hausse du chômage au cours de l'année prochaine, un niveau jamais atteint depuis 1980.



Sur le marché des changes, le dollar s'affaiblit en conséquence face à l'euro, ce qui permet à la devise européenne de remonter au-delà du seuil de 1,1640.



Le retour de l'aversion au risque sur les marchés d'actions ne profite pas au compartiment obligataire, puisque le rendement des Treasuries à dix ans se tend au-delà de 4,10%, ce qui ne témoigne pas d'une volonté de se rabattre sur les actifs de qualité.



Seul le pétrole parvient à émerger dans le vert, le baril de brut léger américain (WTI) rebondissant de 0,8% à 58,9 dollars en attendant la parution, dans un peu moins d'une demi-heure, des stocks hebdomadaires de carburants aux Etats-Unis.



