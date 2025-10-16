Wall Street : les plus hauts reviennent à portée de main grâce aux semi-conducteurs

Wall Street a ouvert dans le vert jeudi matin, la bonne tenue des valeurs technologiques et des spécialistes des semi-conducteurs en particulier soutenant la tendance et permettant au S&P 500 et au Nasdaq de revenir non loin de ses records absolus.



Autour de 11h30 (heure de New York), le Dow Jones avance de 0,1% à 46,309,6 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,5% à 22.778,6 points.



Le secteur des hautes technologies profite toujours de la vigueur des fabricants de puces, cette fois dans le sillage des bons résultats trimestriels et des perspectives encourageantes du fondeur taïwanais TSMC, qui bénéficie de la forte demande pour les puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA).



Sous l'impulsion de Micron (+6,8%) dont les mémoires sont aujourd'hui très recherchées dans les centres de données pour l'IA, l'indice SOX des semi-conducteurs progresse de 0,8% pour se rapprocher de quelques points de son plus haut historique.



La tendance est également portée par Salesforce (+4%) après que l'éditeur de logiciels d'entreprise a affirmé vouloir porter son chiffre d'affaires à plus de 60 milliards de dollars d'ici à 2030, à comparer avec 35 milliards de dollars sur l'exercice 2024/2025.



Hors nouvelles technologies, le titre du groupe d'assurance Travelers chute de 2,7% après la publication ce matin d'un bénéfice en hausse de 50% au titre du 3ème trimestre, une performance supérieure aux attentes, notamment due à une nette réduction des pertes liées aux catastrophes naturelles.



Si Wall Street a signé des scores contrastés ces derniers jours, les indices sont restés globalement orientés à la hausse.



Et cette trajectoire positive ne semble pas être pouvoir être remise en cause par les rares indicateurs conjoncturels publiés en ce moment.



Côté statistiques, l'activité s'est contractée dans le nord-est des Etats-Unis en octobre pour atteindre son plus bas niveau depuis avril, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle publiée par la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice 'Philly Fed' a chuté à -12,8 ce mois-ci contre 23,2 en septembre, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes prévoyaient en moyenne un recul autour de 7.

