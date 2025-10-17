Wall Street : les propos de Trump sur la Chine aident à stabiliser la tendance

La Bourse de New York devrait parvenir à se stabiliser vendredi matin, les derniers commentaires de Donald Trump concernant les relations commerciales avec la Chine semblant apaiser les inquiétudes des investisseurs après la séance difficile de la veille, marquée par un regain d'inquiétudes autour de la santé du secteur bancaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,3%, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.



Les intervenants réservent un accueil favorable aux propos du président américain, qui a notamment estimé que la mise en place de droits de douane de 100% sur les importations chinoises ne constituait pas une solution 'durable' et que les négociations avec Pékin devaient viser un accord 'équitable'.



Le locataire de la Maison Blanche a en outre manifesté l'intention de rencontrer le président chinois Xi au cours des deux prochaines semaines, une déclaration que les investisseurs interprétaient comme le signe d'un possible apaisement des tensions commerciales persistantes entre les deux premières puissances économiques mondiales.



La main tendue de Donald Trump offre un peu de répit à des marchés qui avaient été secoués hier par un retour des inquiétudes autour de la santé des banques régionales américaines, un scénario qui rappelle celui traversé au printemps 2023 et qui avait suscité la crainte d'une contagion aux poids lourds du secteur.



Le recul d'hier a conduit certains investisseurs à penser que la consolidation de Wall Street - maintes fois évoquée depuis que le S&P 500 ait grimpé de plus de 30% en six mois - était enfin là.



Cela ne semble pas en prendre le chemin ce matin et les grandes banques américaines JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America se stabilisent, voire tentent de repartir de l'avant en préouverture.



La tendance positive au sein du secteur financier est par ailleurs confortée par les bons résultats d'American Express, qui avance de plus de 2% en cotations avant-Bourse dans le sillage de la révision à la hausse de ses objectifs annuels, due au succès de sa carte Platinum.



L'action du groupe parapétrolier SLB est également attendue en hausse suite à la parution de résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda du jour du fait du 'shutdown' en cours à Washington.