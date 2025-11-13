Wall Street : les résultats de Cisco et Disney ne parviennent pas à relancer la machine

Wall Street devrait débuter en baisse mercredi matin, pénalisée par les résultats d'entreprise mitigés de Cisco et Disney, qui n'ont pas réussi à raviver l'intérêt des investisseurs ni pour les valeurs traditionnelles, ni pour le segment technologique délaissé depuis plusieurs derniers jours maintenant.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,6%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



Après une durée record de 43 jours, le 'shutdown' des administrations fédérales américaines a officiellement pris fin hier, ouvrant la voie à une prochaine réouverture progressive des services publics.



Mais la perspective d'un déblocage des querelles budgétaires avait déjà bien intégrée dans les cours dernièrement et les investisseurs semblent désormais vouloir plutôt s'attacher à en mesurer les dommages sur l'économie, avec l'espoir qu'ils ne soient pas trop profonds.



Selon les estimations du Congrès, ces quelque six semaines de 'shutdown' devraient affecter la croissance du PIB au 4ème trimestre d'environ 1,5 point de pourcentage, un impact qui peut apparaître relativement négligeable sachant que le PIB américain représente 30 000 milliards de dollars chaque année.



Reste que la fermeture des services publics a accentué l'incertitude économique et assombri le moral des Américains en général. Vendredi dernier, l'indice de l'Université du Michigan a montré que 71% des consommateurs interrogés s'attendent à une hausse du chômage au cours de l'année prochaine, un niveau jamais atteint depuis 1980.



Dans ce climat d'incertitude, les regards vont nécessairement se tourner vers la prochaine réunion de la Fed, prévue les 9 et 10 décembre, et dont l'issue semble de moins en moins certaine en l'absence de récentes données ayant permis de rassurer quant à l'évolution de l'inflation, sur fond de 'shutdown'.



Malgré les statistiques décevantes du marché du travail publiées la semaine dernière, qui ont fait état d'un nombre record de licenciements en octobre, le baromètre FedWatch n'évalue plus qu'à 51% les chances d'une baisse de taux de 25 points de base le mois prochain, contre 95% il y a un mois.



En attendant, les investisseurs gardent les yeux tournés sur les résultats d'entreprises, qui ne leur ont pas permis de totalement se rassurer sur les niveaux de valorisation considérés comme élevés des actions américaines.



Certes, Cisco a bien démarré son nouvel exercice fiscal avec des prises de commandes en hausse et relevé ses objectifs financiers dans la foulée, ce qui portait le titre de plus de 5% en cotations d'avant-Bourse.



Disney a également surpassé les attentes avec ses résultats trimestriels, mais les analystes s'inquiétaient du chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions publié par le géant de médias et du divertissement.