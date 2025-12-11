Wall Street : les résultats décevants d'Oracle plombent la tendance

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le rouge jeudi matin, la résurgence des inquiétudes liées aux surinvestissements réalisés dans l'IA suite aux résultats décevants d'Oracle ayant fini par prendre le pas sur le discours plutôt bienveillant tenu la veille par la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 abandonnaient entre 0,1% et 0,5%, laissant entrevoir un début de séance négatif.



Les marchés d'actions américains avaient bien réagi, mercredi, à la décision de la Réserve fédérale américaine d'abaisser ses taux directeurs pour la troisième fois consécutive, une mesure de prudence justifiée par la récente dégradation du marché de l'emploi et une meilleure maîtrise de l'inflation.



Si son président, Jerome Powell, ne s'est pas montré particulièrement accommodant lors sa conférence de presse, il a aussi évité d'adopter un ton trop restrictif, un exercice de communication réussi qui a contenté les investisseurs.



Au terme des échanges, le Dow Jones progressait de plus de 1% pour revenir à environ 200 points de son record absolu de 48 431,5 points. L'indice S&P 500, plus large, prenait de son côté 0,7% à 6 886,6 points tandis que le Nasdaq Composite avançait de 0,3% à la clôture.



L'annonce, ce matin, des inscriptions au chômage la semaine dernière aux Etats-Unis est venue confirmer le scénario d'une décélération du marché du travail susceptible de motiver de nouvelles réductions du coût du crédit.



"A l'avenir, nous pensons que le marché du travail restera le facteur déterminant, la plupart des banquiers centraux apparaissant de nouveau à l'aise avec la thèse d'une inflation temporaire", rappelle Christian Scherrmann, économiste en chef pour les Etats-Unis.



Les résultats inférieurs aux attentes publiés dans la soirée d'hier par Oracle ont cependant fini par éclipser le bon accueil réservé aux déclarations nuancées du patron de la Fed.



Wall Street a subi un cinglant revers mercredi après la clôture en prenant connaissance des performances trimestrielles du concepteur de logiciels d'entreprise, qui n'ont pas atteint les attentes sur le trimestre écoulé, sans compter que le groupe californien a manifesté son intention d'accroître encore ses dépenses d'investissements.



Cela a convaincu les investisseurs que la menace d'une flambée de l'endettement des entreprises technologiques - due à a construction de centres de données et d'infrastructures d'IA - qui avait été mise à l'écart ces dernières semaines, se manifestait à nouveau, et les titres Oracle chutaient de quasiment 14% en préouverture.

