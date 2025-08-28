Wall Street : les résultats mitigés de Nvidia incitent à la prudence



Après avoir brièvement établi de nouveaux sommets à l'ouverture, Wall Street évolue sur une note plus hésitante jeudi en fin de matinée, tiraillée entre l'espoir suscité par les solides indicateurs économiques du jour et des prises de bénéfice sur Nvidia suite aux résultats en demi-teinte du géant des puces dédiés à l'IA.



Vers 11h00 (heure de New York), l'indice Dow Jones recule de 0,2% à 45.471,5 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 21.655,5 points.



Le S&P 500 est globalement stable à 6484 points après avoir atteint en tout début de séance un nouveau pic absolu à 6495,4 points en séance.



Les résultats mitigés de Nvidia ont entamé l'optimisme des investisseurs et pèsent sur la tendance générale, le fabricant de processeurs s'étant contenté de publier des trimestriels en ligne et de dévoiler des prévisions conformes aux attentes, alors qu'il a l'habitude de dépasser le consensus et de relever dans la foulée ses objectifs financiers.



Avec un repli de 1,2%, le titre signe la deuxième plus forte baisse de l'indice Dow Jones.



Si les marchés d'actions américains semblent vouloir marquer une pause, le temps de digérer la hausse récente, le repli limité de Nvidia suggère que certains intervenants continuent à considérer tout repli comme une opportunité d'achats à bon compte.



Signe d'un appétit pour le risque encore intact, l'indice VIX de la volatilité repart à la baisse pour revenir, en direction de 14, non loin de ses plus bas annuels.



L'optimisme de certains investisseurs a par ailleurs été alimenté par les bons chiffres de la croissance américaine, qui a rebondi encore plus fortement que prévu au deuxième trimestre.



Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a ainsi atteint 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, après une première lecture qui l'avait donnée à 3% fin juillet.



Parallèlement, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse inattendue lors de la semaine au 23 août, à 229.000, soit 5.000 de moins que la semaine précédente, ce qui donne à penser que le marché du travail ne ralentit pas aussi fortement que prévu.



Ces statistiques solides, qui ne semblent pas aller dans le sens de mesures de soutien à l'activité de la part de la Fed, n'ont pas beaucoup altéré les anticipations d'une baisse de taux de la banque centrale le mois prochain.



Le rendement du 10 ans, référence du marché obligataire américain, retombe ainsi sous 4,23% après avoir déjà enfoncé les seuils de 4,25% puis de 4,24% hier.



Le tassement des rendements des emprunts d'Etat pèse sur le dollar, ce qui permet à l'euro de remonter vers 1,1670 à la veille de la parution de l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, la mesure privilégiée de l'inflation par la Fed.



Sur le marché pétrolier, les cours du pétrole repartent à la baisse sur le NYMEX au terme d'une début de séance marqué par des mouvements en dents de scie, qui voit le WTI texan céder pour l'instant 0,6% à moins de 63,8 dollars.

