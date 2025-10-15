Wall Street : les solides résultats des banques éclipsent le commerce

La Bourse de New York devrait débuter dans le vert mercredi matin, les investisseurs écartant temporairement l'hypothèse d'une escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pour se focaliser sur les solides résultats publiés par les banques américaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices boursiers avancent de 0,5% à 1%, laissant entrevoir une ouverture en territoire positif.



Les premiers échanges devraient être soutenus par les résultats supérieurs aux attentes de Bank of America et Morgan Stanley, qui sont venus rassurer les investisseurs quant à la santé du secteur financier aux Etats-Unis après les publications plus mitigées de JPMorgan et Goldman Sachs la veille.



Bank of America a dévoilé un bénéfice trimestriel bien meilleur que prévu, avec des revenus en hausse dans ses quatre grands (banque de détail, banque d'investissement, gestion d'actifs et trading).



Morgan Stanley a également battu le consensus, aidée par la vigueur de ses activités dans la banque d'investissement, qui regroupent notamment les fusions-acquisitions (M&A) et les introductions en Bourse (IPO).



Les titres des deux établissements étaient attendus en forte hausse à l'ouverture.



'La saison des résultats pourrait constituer un catalyseur positif, en particulier pour les secteurs où les inquiétudes se sont intensifiées dernièrement, comme la consommation et le crédit', assurent ce matin les équipes d'UBS.



'Dans l'ensemble, nous pensons que le marché haussier a encore du potentiel, porté par une croissance solide, la perspective de baisses de taux de la Fed et la dynamique des investissements liés à l'IA', assure la banque suisse.



Ces signes encourageants devraient permettre à Wall Street de repartir de l'avant mercredi, même si la tendance reste fortement influencée par l'actualité sur le front commercial.



Si les investisseurs ont bien accueilli les dernières nouvelles évoquant la volonté de Washington et de Pékin de se rapprocher, ils pourraient moins bien réagir aux déclarations faites ce matin par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, selon lequel ce n'est pas une baisse des marchés boursiers qui dissuadera l'administration Trump de prendre des mesures fermes à l'encontre de la Chine.



La cote pourrait cependant être tirée vers le haut par les propos rassurants tenus hier par le président de la Fed, Jerome Powell, qui n'a rien fait pour refroidir les anticipations de deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



Le début de journée a été animée, en outre, par l'annonce d'un retour en terrain positif de l'indice Empire State. L'indicateur - qui mesure l'activité économique dans l'Etat de New York - a progressé de dix-neuf points pour atteindre 10,7 en octobre, témoignant d'une croissance de l'industrie manufacturière dans la région.

