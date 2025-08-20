Wall Street : les technologiques plombent de nouveau la tendance

Wall Street fait de nouveau preuve d'une certaine lourdeur mercredi, tirée à la baisse par les valeurs technologiques qui pâtissent toujours de craintes liées à leurs valorisations élevées et des interrogations sur la pérennité des colossales dépenses d'investissement réalisées dans l'IA.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones parvient à grappiller 0,1% à 44.966,9 points, mais le S&P 500 cède 0,5% à 6376,6 points et aligne une quatrième séance de baisse d'affilée. Le Nasdaq Composite lâche pour sa part 1% à 21.100.8 points.



Les incertitudes sur la teneur du discours que tiendra vendredi Jerome Powell, le président de la Fed, alors que la situation économique des Etats-Unis commence à susciter quelques inquiétudes, provoquent de nouvelles prises de bénéfices sur les grands noms de la cote liés à l'IA, comme Palantir (-4,7%) ou Nvidia (-1,6%).



Autre exemple de ces prises de profits, d'autres poids lourds bien établis de la technologie comme Amazon (-1,7%), Apple (-1,4%) ou Microsoft (-0,7%) subissent eux aussi des dégagements.



Ce mouvement vendeur intervient alors que les valeurs de la 'tech' ont eu largement le vent en poupe ces derniers mois, ce qui avait permis au Nasdaq d'inscrire de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière.





La tendance est également alourdie par les résultats sans panache de Target et l'arrivée d'un nouveau directeur général, signe que le distributeur 'discount' américain peine à sortir de sa dynamique favorable des derniers mois. Le titre chute en conséquence de 7% et essuie la plus forte baisse de l'indice S&P 500.



La baisse de Wall Street favorise celle du dollar, ce qui permet à l'euro de remonter à 1,1660 face au billet vert.



Le nouvel accès de faiblesse des marchés d'actions et la fuite vers la qualité qui s'amorce en réaction profite par ailleurs au compartiment obligataire, avec des rendements des bons du Trésor américain qui bénéficient à plein de leur statut de valeur refuge, puisque le papier à dix ans revient en direction de 4,29% contre près de 4,35% lundi.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse, soutenus par l'annonce dans le courant de la matinée d'une baisse de six millions de barils des stocks hebdomadaires de carburant la semaine dernière aux Etats-Unis.



Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne en conséquence 1,4% à 62,6 dollars le baril.



