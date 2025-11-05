Wall Street : les 'technos' de retour, le Russell-2000 en vedette

Publié le 05/11/2025 à 22:22



Les 'technos' sont de retour et elles ont grandement participé au rebond inattendu des indices US : ils étaient anticipés sans tendance mais affichent au final des gains qui s'étageant entre +0,4% sur le S&P50 (qui tutoie les 6.800), +0,7% sur le Nasdaq (25.620) et le Dow Jones qui s'est montré irrégulier se reprend bien et clôtur en hausse de +0,5%, au-delà des 47.300Pts.



Mais la 'vedette' du jour, c'est le Russell-2000 qui bondit de +1,53% vers 2.464 et se retrouve à 2% de ses plus hauts absolus... et le 'Dow Transport' fait également un come-back avec +1% malgré un contexte de ralentissement du secteur de la messagerie (livraisons de colis) et du transport de conteneurs (route, rail).



Les locomotives de cette séance furent de pures 'technos' comme LAM research (+6,7%), Marvell Tec +7,8%, Micron +8,8% et Solstice Materials +11,4% : les investisseurs mettent de côté le risque de potentielle bulle spéculative sur l'IA, le 'buy the dips' redevient le mot d'ordre impérieux.



Ils ont déjà oublié les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines, selon lesquelles une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.



Sur le front des statistiques, toujours aucun chiffre 'officiel' aux US, alors que le 'shutdown' est rentré dans sa 6ème semaine ce matin (36ème jour et pas de compromis en vue) mais il reste les institutions privées : l'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points en septembre (le consensus tablait sur 51), la composante des nouvelles commandes est remontée à 56,2 contre 50,4.



Par ailleurs, ADP a publié son enquête mensuelle : 42.000 emplois auraient été créées dans le secteur privé en octobre, soit 10.000 de plus que le consensus, et c'est une vraie inversion de la vapeur qui s'opère après les -32.000 pertes de jobs de septembre.



Avec le retour du 'risk on' (le 'VIX' se détend de -8,8% après + 10,6% la veille), les T-Bonds voient leur rendements se retendre, et plus nettement encore après la publication d'ADP et de l'ISM : le '10 ans' grimpe de +7Pts vers 4,16%, le '30 ans' prend +6,8Pts à 4,74% et le '2 ans' se tend de +4Pts à 3,634%.

